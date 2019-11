Prevención y autocuidado fueron los conceptos más escuchados en el Día de la Reflexión por la Seguridad

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Han pasado ya dos semanas desde que estallara el movimiento social en Chile, donde han sido millones las personas que han dado a conocer su descontento y se han sumado a la causa por un país más justo; no obstante, un panorama incierto enfrentan los comerciantes del sector céntrico de Rancagua.

Muchos locales de micro empresarios han optado por no abrir estos días, por temor a los disturbios. Una situación que también ha alejado a los transeúntes que disfrutan tradicionalmente del comercio y buena mesa del casco histórico de la capital regional, lo que ha traído como consecuencia que los pequeños empresarios hayan tenido una merma de un 70% en sus ventas, mientras otros por las bajas ventas decidieron cerrar sus locales.

Pía Vera de tienda “Espacio Luz”: “No he querido sacar cuenta de ventas, porque sé que están muy malas”

Desde hace dos semanas que la tienda “Espacio Luz” ubicado en Gamero 425- local 5 ha sufrido los embates de las marchas en sus ventas, así lo dio a conocer Pía Vera, “Afectó porque la primera semana cuando estalló todo, uno con miedo viendo que había mucha represión en la calle, yo cerré la tienda, no tuve abierto durante una semana completa, a lo único que venía era a realizar los talleres que hago acá y me encerraba con las alumnas. La semana pasada comencé a abrir, pero coincidió que había dos feriados y fue corta la semana, así que no se vendió casi nada. No he querido sacar cuenta de ventas, porque sé que están muy malas”.

La tienda que vende lanas, materiales para tejer a crochet, artesanías y talleres de manualidades trata de volver a la normalidad, por lo menos con sus horarios “Ahora voy a empezar a abrir en el horario normal, de 09:30 a 19:30 horas, evaluando qué pasa, yo soy de San Francisco y me ha costado mucho trasladarme porque con las manifestaciones cierran las carreteras y la locomoción es muy mala o no hay, eso me preocupa”.

Erika Arestegui de “Khabaz” Amasandería gourmet: “Nos fue pésimo, tanto así que decidimos con mucha pena cerrar el local”

Con mucho esfuerzo Erika Arestegui, Tomy Neira hace cuatro meses abrieron “Khabaz”, Amasandería gourmet, tienda ubicada en Gamero 425- local 2, poniendo ahí todas sus esperanzas de un ingreso familiar, no obstante, estas dos semanas de manifestaciones sepultaron la ilusión de un negocio fructífero y familiar.

Así lo relata Erika Arestegui de “Khabaz”, “Nos fue pésimo, tanto así que decidimos con mucha pena cerrar el local. Abrimos el 14 de junio y estábamos en el proceso de marcha blanca, dándonos a conocer y se nos viene esto, donde a partir de las movilizaciones el negocio murió. El sector de Estado y Gamero no tuvo nada de movimiento, la gente venía a hacer lo puntual al centro y desaparecía, prácticamente fue nula la venta, así que cerrábamos temprano con el miedo que alguien pudiera aprovecharse de la situación y entrar”, expuso.

Agregando “Queríamos seguir, estábamos muy esperanzados, nos ha costado tomar la decisión, pero lo más lógico para nosotros es cerrar, porque ya no pudimos juntar la plata para el arriendo, porque fueron dos semanas sin ventas”.

Mientras que Tomy Neira de “Khabaz” sostiene “Si bien habíamos ganado nuestros clientes, con las movilizaciones esto se fue al hoyo en ventas, pensamos que nos va a ir mejor haciendo delivery, yendo a las casas de los clientes con nuestro pan y hogazas (pan de gran tamaño), que es un pan hecho a mano, con sal de costa, aceite vegetal, pan rústico, saludable, rescatando los sabores más antiguos, porque está difícil la situación en las calles y la gente no quiere salir”.

Erika Arestegui finaliza diciendo “Yo he ido a movilizaciones pacíficas, pero no falta la gente que tiene mucha rabia, y a partir de eso o de la nada, comienzan las lacrimógenas y la gente no quiere andar en el centro, así que desde el 15 de noviembre bajamos nuestra cortina y seguimos con delivery “Khabaz”, Amasandería gourmet al fono +56 9 71465810”.

Los que quieran seguir disfrutando del rico pan rústico también se pueden contactar vía facebook khabaz, instagram @khabazhoradelte.

María José Cavieres de cafetería al paso “Küpa”: “Ni en los días de inicio vendimos tan poco”

Tres horas diarias fue el máximo de tiempo que pudieron trabajar en la primera semana de manifestaciones la gente de cafetería al paso “Küpa”, así lo expuso María José Cavieres una de las dueñas del local 4 ubicada en Paseo Estado 593.

“El tema de las marchas nos provocó una baja considerable. Hace dos días sacamos la cuenta y nos bajó un 70% lo que es ventas, nos veíamos obligados a bajar cortinas temprano. Fue una semana que abrimos 3 horas y La semana que le siguió extendimos la jornada hasta las 14:00 horas. No nos quisimos arriesgar y cerramos temprano. Los días feriados igual vinimos, pero la gente no sale y eso nos jugó en contra, porque perdimos pastelería y vivimos todos los días para ver si algo se vendía. Hoy (lunes) está normal, pero estamos con el miedo de qué va a pasar”, expuso.

María José Cavieres agregó que de manera part time se apoyaban de dos personas más “y no han podido trabajar con nosotros, porque no nos da para poder pagarles el día. Es así de crítico. Se venden $18.000 a $20 mil al día, ni en los días de inicio vendimos tan poco, pero vamos a seguir, porque hay que pagar arriendo igual, cotizaciones, el IVA no espera, entonces no podemos parar…” relató resignada.

Germán Arancibia de Bazar “Elisa” : “Acá nos bajaron las ventas en un 70% sin duda”

El Bazar “Elisa” ubicado en calle Estado 576- Local 2 cerró sus puertas durante toda la primera semana de manifestaciones sin ofrecer a sus clientes sus artículos de bisutería, joyas de plata o artículos para manualidades, ya que las marchas se tomaban el paseo donde se ubica.

Así lo relató el dueño de Bazar “Elisa”, Germán Arancibia

“Tuvimos que tener varios días cerrado el local la primera semana, por ende, nos afectó mucho y algunos días hemos estado a media máquina trabajando. Esta semana estamos abriendo a tiempo completo, pero vamos a ver qué pasa con las manifestaciones y todo eso”.

Agregó “Acá nos bajaron las ventas en un 70% sin duda, porque no anda nadie en la calle, porque la gente anda con miedo por las revueltas. Yo me he tenido que quedar en el local en la noche para cuidarlo, este fin de semana me quedé todo el fin de semana cuidando el negocio con extintor en mano”. No obstante, Germán Arancibia informó a su clientela que esta semana tendrá abierto todos los días de 09:00 horas a 13:30 horas y por la tarde de 14:30 hasta las 18:30 horas.

Héctor Vargas de Fotografías Vargas: “No alcanza ni siquiera a cubrir los gastos de mantención del local”

Entre un 70 y 80% le han bajado las ventas a Fotografías Vargas, local ubicado en Plaza Oriente, calle Germán Riesco, así lo asegura su dueño Héctor Vargas

“Lo que me ha afectado es en lo económico, en daños físico nada, pero en ventas han bajado entre un 70 y 80%, lo que significa que he tenido que bajar las cortinas temprano, porque esta calle Germán Riesco con la Plaza los Héroes es el punto neurálgico de las manifestaciones donde constantemente ha habido enfrentamientos con carabineros”.

Vargas agrega que todo su sector “de Plaza Oriente, la gente tenía que bajar rápidamente sus cortinas y blindarse para no ser saqueado y eso significa que ya con las dos semanas que pasaron, no alcanza ni siquiera a cubrir los gastos de mantención del local, porque tengo a dos personas más con sueldo y a una de ellas en estas dos semanas le dije que no viniera, si no se vendía nada, pero hay que pagar el sueldo igual, los impuestos, las cotizaciones, facturas que uno tiene pendiente, el IVA, etc y no hay plata”.