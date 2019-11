Liceo Comercial Diego Portales amaneció tomado este sábado

Durante los últimos días se ha detectado que ciberdelincuentes utilizan noticias falsas para atraer a lectores distraídos y, mediante links fraudulentos, buscan robarles datos personales, claves de cuentas bancarias e información sensible.

A raíz de la dura crisis desatada en nuestro país, se han difundido múltiples informaciones que se han viralizado por redes sociales. Internet, sin duda alguna, se convirtió en un aliado para mantenerse informado y conectado con lo que sucede, sin embargo, esto conlleva importantes riesgos en cuanto a la credibilidad de la información, ya que prácticamente cualquier persona puede «generar contenido» el que no necesariamente esta en contexto o es real.

Así, las fake news han sido el escudo perfecto para los ciberdelincuentes, debido a que han proliferado en redes sociales los enlaces a sitios web o correos electrónicos con encuestas, promociones, concursos, entre otros. Se trata del escenario perfecto para realizar phishing, método que consiste en hacerse pasar por una persona o empresa de confianza para robar datos personales, claves de cuentas bancarias, entre otros.

Según Arkavia Networks, empresa dedicada a la ciberseguridad, Chile es un país muy vulnerable debido a que la mayoría de las personas no sabe detectar un mail o noticia que incluya un link fraudulento. Los ciberdelincuentes pueden alterar la URL de algún sitio de una manera que pase desaperciba, suplantando una entidad o persona, con el fin de concretar un delito o simplemente un hecho malintencionado.

Con el objetivo de evitar caer en sitios peligrosos o fraudulentos, desde la compañía entregan las siguientes recomendaciones, que vale la pena tener en cuenta al momento de abrir un enlace de dudosa procedencia:

Verificar la fuente: Lo primero que se debe considerar es la verificación de la fuente desde la cual se recibe el enlace. Es importante comprobar si el link que vamos a pinchar corresponde a un medio conocido o si su procedencia es dudosa. En caso de que nos enfrentemos a la segunda alternativa, es preferible evitar ingresar en ella.

Corroborar la URL: Hay que poner atención a los enlaces (URLS) y verificar que el dominio sea fidedigno. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Interno (SII) tiene su web oficial (homer.sii.cl), un cibercriminal podría adquirir el dominio “siii.cl” y hacer un phishing dirigido a millones de chilenos suplantando a esta entidad para cometer actos ilícitos. En lo posible, si se tiene la duda, es mejor digitar la dirección web directamente desde el navegador.

Contar con un buen antivirus: Aunque parece ser de sentido común, contar con un antivirus eficiente y reconocido puede evitar caer en este tipo de ataques. Entre las funciones de los antivirus se encuentra el bloqueo automatizado y el filtro para sitios considerados como maliciosos o no reconocidos, además de todas las otras tareas principales, como la detección y control de malware que pueden infectar nuestros equipos.

No confiarse: Por último, es importante siempre estar alerta y no confiarse de todo lo que circula en internet o redes sociales. Ante las dudas es mejor no entregar datos confidenciales y resguardar nuestra información y, por sobretodo, ser precavidos al visitar un sitio web desconocido.