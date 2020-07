El domingo 19 de julio, el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Salud, Enrique Paris, presentaron a la ciudadanía el Plan de Desconfinamiento Paso a Paso, que busca reactivar la movilidad en distintos territorios confinados del país pero estableciendo, que, en caso de rebrotes, la medida puede ser revertida. ¿Cuáles son los cinco pasos?, cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada.

Sin embargo, este programa ya tiene reparos y no pocos, entre los alcaldes de Chile que sufren los embates del confinamiento y las consecuencias sociales de la pandemia. Uno de ellos y que ya levantó la voz, es el edil de Graneros, Claudio Segovia, quien recalca la necesidad de mejorar las condiciones antes de pensar en un eventual regreso.

“Nuevamente observo que las autoridades nacionales se apuran para la vuelta a la normalidad. No entiendo la necesidad de acelerar los procesos si recién, transcurridos casi cinco meses, está bajando el nivel de contagios. Recordemos que en el mes de mayo, el Ministro Mañalich ya invitaba a las personas a compartir un cerveza y todos fuimos testigos de lo que allí sucedió”, dice Segovia.

De igual modo, el jefe comunal, pone el acento en la cantidad de testeos, “que son totalmente insuficientes. En Graneros tenemos 35 mil habitantes y solo dispongo 300 PCR, o sea, no llego ni un al 1% de la población, considerando, además, que ya llevamos casi un mes de cuarentena. En ese escenario y apreciando las cifras, que, si bien están disminuyendo, todavía no es para cantar victoria y levantar las medidas. Necesitamos más recursos para que la comunidad verdaderamente se quede en sus casas y no salga a la calle. Aún no podemos ni pensar en un Paso a Paso tranquilizador para todos. Eso es irresponsable. Esta emergencia dejó al descubierto el verdadero Chile, ese sin maquillaje que esconde pobreza y enaltece a los más ricos de siempre”, precisó Segovia.