Gisella Abarca

Queda menos de un mes para que lleguen las esperadas fiestas patrias en Chile, y a medida que ha avanzado la pandemia han sido varios los municipios que han informado de la suspensión de sus actividades de Fiestas Patrias este 2020, una medida que se genera como consecuencia de la emergencia sanitaria del Covid 19.

Codegua, Coinco, Graneros, Machalí, Olivar, Requínoa, San Vicente de Tagua Tagua, Rancagua, Coltauco, Doñihue, Quinta de Tilcoco, Las Cabras y Pichidegua, comunicaron ya oficialmente la suspensión de actividades festivas durante Fiestas Patrias. Malloa y Mostazal aún no ha definido su decisión.

La primera en suspender sus actividades fue la comuna de Graneros. Así lo informó el alcalde Claudio Segovia “es tiempo de actuar con responsabilidad y no para celebrar en público, pues, de lo contrario nos exponemos a contagios masivos, que nos hagan retroceder, nuevamente, a la fase de cuarentena”.

El jefe comunal dio a conocer que la reducción a cero de eventos también dice relación con los recursos, que mantienen los objetivos de distribuir 12 mil canastas familiares, una por hogar. “Además continuamos sanitizando calles, avenidas y hogares. Nuestro equipo de salud sigue asistiendo diariamente a los horas de las personas que requieren su servicio y estamos aumentando la trazabilidad del Covid, tomando muestras de PCR gratuitos”, informó Segovia.

El 21 de julio con aprobación del Concejo local, el municipio de Coinco decidió suspender todas las actividades que impliquen aglomeración de personas con el objeto de prevenir los contagios comunitarios de Covid 19.

Así lo comunicó el Administrador Municipal de Coinco, Héctor Orellana “Lamentamos que se suspendan por este año las tradicionales actividades conmemorativas de nuestro Aniversario Patrio que congregan a un sin número de personas que nos vienen a visitar. Por otro lado, lamentamos que muchos vecinos comerciantes y emprendedores no puedan desarrollar su actividades económicas que rodean las actividades municipales y que en muchos casos son una importante fuente de ingreso para esas familias; pero es una determinación que busca no exponer a los vecinos y a los mismos comerciantes a contagios por coronavirus”.

Orellana informó que lo anterior no significa que el Aniversario Patrio pasará como un día más, “por el contrario, nos encontramos elaborando una serie de actividades conmemorativas. Existirá un programa de Fiestas Patrias Virtual, en que se mantendrán las actividades más representativas, entre ellas embanderamiento comunal, acto y desfile cívico virtual, saludo de autoridades, concurso “Chile en mi corazón” y actividades culturales que serán anunciadas durante la segunda semana de septiembre. Con ello buscamos que nuestras tradiciones se mantengan, de forma distinta, pero no menos significativas”, expuso el Administrador Municipal de Coinco.

Un mes antes de Fiestas Patrias, el 18 de agosto, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto y el concejo municipal acordaron por unanimidad la suspensión de las celebraciones en la capital regional, para esto el edil expresó “Analizando todos los antecedentes de la situación que estamos hoy día y la cercanía de la celebración de Fiestas Patrias, decidimos suspenderlas formal y oficialmente, porque había mucha inquietud, mucha consulta, pero no están dadas las condiciones hoy ni las próximas semanas, ni los próximos meses quizás para eventos masivos” aseveró el edil.

El jefe comunal rancagüino agregó que trabajan en actividades que difundirán de manera online “En paralelo estamos programando una serie de actividades que las iremos difundiendo desde redes sociales para poner en relieve la importancia de esta fecha, pero hoy la seguridad de las personas, la protección sanitaria y la decisión, el consejo va en eso, en poner en primer lugar la vida, la salud de los rancagüinos y en ese sentido no está la celebración de fiestas patrias, ni el mes siguiente la celebración de la ciudad”, finalizó.

Alcalde de San Vicente de Tagua Tagua, Jaime González:

“Se evaluará en algún momento, al volver a la normalidad, algún tipo de celebración”

Por su parte, el alcalde de San Vicente de Tagua Tagua, Jaime González informó que tomó la decisión de suspender la celebración de fiestas patrias tanto el desfile como las fondas y ramadas. “Esto debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, hoy estamos en cuarentena, no sabemos cómo vamos a retornar a la normalidad, por lo tanto, lo prudente es suspender”.

El edil agregó “se evaluará en algún momento, al volver a la normalidad, algún tipo de celebración que de alguna manera compense la parte económica y además recupere el ánimo para continuar viviendo lo más sanamente posible en nuestro país”.

Alcaldesa de Codegua, Ana María Silva:

“Hacemos oficial esta decisión de suspender todas las celebraciones asociadas a fiestas patrias”

En tanto, la alcaldesa de Codegua, Ana María Silva anunció cancelación de las tradicionales y populares fondas que se realizan en el estadio municipal de la comuna

“La prioridad número 1 son nuestros vecinos y por eso hoy hacemos oficial esta decisión de suspender todas las celebraciones asociadas a fiestas patrias”, expresó.

Indicó que la medida se tomó como una forma de prevención y de resguardo de los vecinos de la comuna y de toda la región, que año a año, llegan hasta Codegua a celebrar las tradicionales fiestas patrias. “Hoy el llamado es a mantenerse lo máximo posible en casa, a salir sólo a lo estrictamente necesario, la pandemia aún no está controlada y no lo estará en el corto plazo. Frente a este escenario e insisto, como una forma de cuidar a nuestros vecinos de la comuna y de la región, es que hemos tomado la determinación de que este 2020 no van a haber fondas en Codegua”, explicó Ana María Silva.

Alcaldesa de Olivar, Práxedes Pérez

“La salud y el bienestar de nuestra población, está por sobre cualquier festividad”

Respecto a la suspensión de las actividades de Fiestas Patrias, la alcaldesa de Olivar, Práxedes Pérez informó que “Hemos decidido suspender la celebración pública de Fiestas Patrias en la comuna, porque creemos que aun debemos fomentar el que las personas se mantengan -dentro de lo posibles- en sus domicilios. Hemos trabajado en evitar las aglomeraciones, los encuentros masivos y las reuniones que convoquen público. La salud y el bienestar de nuestra población, está por sobre cualquier festividad. Tengo la convicción que con el esfuerzo conjunto, pronto podremos retomar la vida comunitaria.

Alcalde de Requínoa, Antonio Silva

“Respecto a septiembre, todas las actividades están suspendidas”

En cuanto a la suspensión de las actividades de Fiestas Patrias, el alcalde de Requínoa, Antonio Silva informó que “respecto a septiembre, todas las actividades están suspendidas desde el punto de vista de lo que el municipio habitualmente programa, por ejemplo los desfiles que son en el sector de Requínoa y en Los Lirios centro, lo que son las fondas y cocinerías también y todo ese tipo de actividades folclóricas y eventos cultuales, por el tema de la aglomeración todo se suspende y también se prohíbe todo tipo de actividades hechas por particulares o instituciones como domaduras, fondas, rodeos, todo lo que tenga relación con nuestras tradiciones”.

Alcalde de Doñihue, Boris Acuña:

“No podemos arriesgar a nuestra población a tratar de darle una normalidad que no existe”

Alcalde de Doñihue, Boris Acuña “la decisión está dada fundamentalmente por el análisis que hemos hecho respecto de la pandemia, nosotros no podemos arriesgar a nuestra población a tratar de darle una normalidad que no existe. Hoy estamos con una trazabilidad y estamos tratando de pesquisar muchos casos y entendemos que no tenemos dominado el control de la pandemia en nuestra comuna. Tenemos que suspender no solamente ésta, sino que otras celebraciones que también teníamos programadas como la celebración del aniversario de Lo Miranda”.

Alcalde Quinta de Tilcoco, Nelson Barrios

“Sólo se realizará un pequeño acto simbólico en homenaje a nuestra patria”

Este martes por medio de sus redes sociales, el alcalde de la comuna de Quinta de Tilcoco, Nelson Barrios expuso “informo con mucho pesar, que las tradicionales festividades del 18 de septiembre se suspenden oficialmente, para priorizar el bien superior de la comunidad evitando contagios que podrían suscitarse por las aglomeraciones en desfiles, peñas estudiantiles, rodeos, fiesta costumbrista y tradicionales paseos a los cerros”.

La declaración oficial del alcalde agrega “Solo se realizará un pequeño acto simbólico, en homenaje a nuestra patria que se transmitirá a través de las páginas oficiales del municipio, respetando todos los protocolos que establece la autoridad sanitaria para tales eventos”

El edil finaliza diciendo “sugiero como alcalde y vecino prudencia en estas celebraciones; utilicen los canales virtuales para comunicarse con los seres queridos, no reciba y tampoco haga vistas, busque una estrategia para comprar evitando las aglomeraciones, piense y actúe tomando en cuenta los rigores impuesto por la situación de pandemia porque las multas son altas y la enfermedad sigue vigente golpeando fuerte en algunos casos”.