Gisella Abarca

51 nuevos contagios de coronavirus en O’Higgins fueron informados este martes 22 de septiembre, 103 casos el 21 de septiembre, 106 contagios el 20 de septiembre, 116 nuevos infectados el 19 de septiembre al igual que el 18 de septiembre, 124 contagiados nuevos el 17 de septiembre y así suman y siguen los contagios en la región, sumando la zona desde el inicio de la pandemia15.646 casos totales y 384 total de personas fallecidos por Covid 19.

Si bien estas cifras preocupan, llama la atención que Rancagua mantenga datos de contagios que promedian los 30 casos diarios. En esta línea, este martes la capital regional anotó 21 nuevos contagios a su lista, el 21 de septiembre tuvo 29 casos, el 20 de septiembre 39 nuevos contagios, el 19 de septiembre 37, el 18 de septiembre 35, el 17 de septiembre 49, el 16 de septiembre 11, el 15 de septiembre 35, el 14 de septiembre 29, el 13 de septiembre 53, el 12 de septiembre 46, y así mantiene una constante. Cabe señalar que ayer se realizaron solo 290 test PCR en O´Higgins, por eso se explica la baja de casos diarios, sin embargo nuestra zona se anotó una preocupante positividad diaria del 18%, la segunda más alta del país.

Y es que según explica el especialista broncopulmonar, Dr. Fernando Soto “cuando uno hace el análisis de los números se basa en la prevalencia que es cuántos casos nuevos aparecen cada 100 mil habitantes, donde el nivel de corte es 10 casos cada 100 mil habitantes; si tienes más de eso, se debiera volver a la etapa previa”, subraya.

Rancagua con 250 mil habitantes, este lunes 21 anotó 29 casos, por lo que el especialista explica “si tienes 25 casos, en 250 mil habitantes, tienes justo 10, sobre 100 mil habitantes; por lo tanto, cualquier número de 25 hacia arriba, significa que tenemos más que la tasa de corte que se usa como límite para tomar la decisión que es 10 x cien mil habitantes. Uno puede hacer ese mismo cálculo con San Fernando, otras comunas como Santa Cruz y Pichidegua han estado altos también”, expresa el ex director del Hospital Regional.

Datos no menores presenta San Fernando a la hora de hablar de casos, ciudad de 70 mil habitantes que este martes informó de 9 casos, el 21 de septiembre tuvo 5 , el 20 de septiembre 13 casos, el 19 de septiembre 28 nuevos contagios, el 18 de septiembre 4 casos, el 17 de septiembre tuvo 20, al igual que el 16 de septiembre, el 15 de septiembre informó de 18 contagios, el 14 de septiembre tuvo 7 , el 13 de septiembre tuvo 18 casos, el 12 de septiembre informó de 11 nuevos, y así se mantiene.

“Rancagua se desconfinó de cuarentena a transición justamente porque bajó de ese índice; sin embargo, la última semana como región estamos en un promedio de prevalencia de 3,4 por cien mil habitantes”, expone el doctor Fernando Soto.

El especialista agrega que O’Higgins está sobre el 1,0 en el R Efectivo, la tasa de reproducción; es decir cuántas personas contagia cada caso, “nosotros estamos un pelito sobre 1, y debiéramos estar bajo 1, idealmente menos de 0,6 y estamos superior a 1, si uno suma esos dos indicadores el R Efectivo y la prevalencia, nos encontramos que tenemos más de 1 en RE, y más 10 en prevalencia en por lo menos en los últimos 14 días. En base a esos dos parámetros, la región y particularmente Rancagua deberían considerarse para volver a cuarentena”, sentencia el doctor Fernando Soto.

“Respecto a San Fernando –agrega- pasa algo parecido, y eso hace que el análisis global epidemiólogo aparece la región completa como en una fase de crecimiento a diferencia de otras que están estabilizadas u otras que están en contención”.

¿POSIBLE CUARENTENA?

Al ser consultado qué cree que falta para que se declare cuarentena para estas dos ciudades, el ex director de salud expone “falta la decisión política, porque los números que conocemos están a la vista, lo que pasa que hay factores que no han sido claves al ser explicitados, pero si los parámetros estuvieran publicados y fueran conocidos, bastaría mirarlos y sabríamos si la semana siguiente vamos a pasar o no a cuarentena o vamos a avanzar a una fase de desconfinamiento. Solamente sabemos algunos parámetros que se dice que son más importantes, pero finalmente la explicación es que hay una mescla de parámetros que hace la autoridad y zanja el Presidente para decir si se instala o no la cuarentena o se camina al desconfinamiento”.

El especialista es claro en declarar que “los números no han mejorado, y la epidemia en la región está en crecimiento y en expansión. Es mucho más claro que Rancagua vuelva a cuarentena, porque está fuera de todo lo que se ha señalado como límite”.

En tanto la Presidenta del Colegio Médico de Rancagua, Dra Lesli Salvatierra comentó que “en estos momentos, todavía es prematuro esta semana decir que vamos a estar en cuarentena. Hay que ir analizando en los próximos días y sobre todo ver los resultados de los casos de acuerdo al comportamiento de las fiestas patrias que podrían elevarse, porque de lo que estuve revisando en los últimos 10 días, tenemos menos de 300 casos activos. Para esta semana pensar en una cuarentena, todavía no; pero no se descarta, vamos hacia eso de acuerdo a los números y como se vayan presentando en los próximos días, pero el panorama se ve complicado”.

En esta línea, la gremialista indicó que la clave es trabajar en la trazabilidad “hay que ir trabajando para evitar estos rebrotes, y para eso hay que trabajar en la trazabilidad, en hacer el seguimiento de los contractos estrechos y que estén en aislamiento, así como es importante encontrar los casos, es muy importante aislar antes de 48 horas para que estos a su vez no transmitan a más personas”, subrayó.

LA CLAVE EL AUTOCUIDADO

Si bien la presidenta del gremio en O’Higgins, explica que para declarar cuarentena se toman indicadores como trazabilidad, uso de cama UCI nacional-regional, positividad, “esta semana iban a cambiar cómo se evalúan para hacerlo más estricto y evitar los rebrotes, pero no está claro aún a qué comunas se va aplicar. No hay mucha claridad en los indicadores, todo está un poco confuso, lo más importante y claro es que debemos seguir con el autocuidado, porque en unas dos semanas más si tuviéramos rebrotes podríamos estar volviendo a cuarentena y las cuarentenas no son tan buenas para la gente por la salud mental”, expone Salvatierra.

En esta línea explica “ya estuvimos en cuarentena, la gente sabe cómo funciona la ciudad bajo la medida, cómo se sacan los permisos, dónde hay controles, ya sabemos cómo funciona una ciudad bajo cuarentena porque tenemos una experiencia anterior, no sé si exista el mismo respeto a las medidas porque ya fueron varias semanas sin ellas, entonces tendría que haber mucho más controles, más restricción en los accesos, porque es más difícil reconfinar a las personas luego de una cuarentena, es la experiencia de ciudades y países que han tenido rebrotes y han vuelto a cuarentenas que es complicado”, asegura la doctora.

Finaliza diciendo “el llamado es a seguir buscando casos, no podemos bajar la guardia porque todos los días en Rancagua ha habido un promedio de 30 casos. Debemos seguir con las medidas, tenemos que acostumbrarnos a vivir distanciados de más de un metro en las filas, el lavado de manos, el uso del alcohol gel, la mascarilla en todos lados, porque esta pandemia no ha pasado” concluye la presidenta del Colegio Médico de Rancagua.