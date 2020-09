Gisella Abarca

112 nuevos casos de Covid 19 y 16 personas fallecidas reportó este jueves el informe de la región de O’Higgins, siguiendo la tendencia sostenida que ha repetido la región hace más de diez días en que las cifras de contagio superan el centenar de casos, lo que da cuenta que la pandemia está activa en la zona.

En detalle los casos corresponden 46 contagios en Rancagua, 8 nuevos casos en San Fernando, 13 casos en Machalí, 8 casos en Graneros, 5 casos en San Vicente, 3 casos en Las Cabras, 2 casos en Codegua, 2 casos en Mostazal, 2 casos en Pichidegua, 2 casos en Requínoa, 2 casos en Santa Cruz, un caso en Doñihue, Malloa, Nancagua, Olivar, Peralillo, Peumo, Placilla, Quinta de Tilcoco y un caso sin notificación,

Las cifras que marca El Libertador que a la fecha lleva 15.861 casos acumulados de Covid 19, son preocupantes y el escenario regional no es muy auspicioso teniendo en cuenta las 16 personas fallecidas informadas este jueves que suman ya 400 decesos en O’Higgins según el informe diario y 590 según señala el informe epidemiológico publicado el miércoles y que los nuevos contagios no bajan de la centena, día en que la región anotó una positividad del 10%. Recordemos que positividad de 10% hace plantear retorno a cuarentena.

AUMENTO DE LAS HOSPITALIZACIONES

Estos datos mantienen preocupado y ocupado al director del Hospital Regional Rancagua, doctor Fernando Millar, quien da cuenta que “estamos en una pandemia plenamente vigente con un alto grado de ocupación y que ha aumentado en los últimos días y se ha notado que ha habido un discreto aumento de las hospitalizaciones, pero a raíz del 18, uno ve en el sistema de Urgencia, mayor cantidad de ingresos como en consultas respiratorias también se ve un aumento, lo que a nosotros nos tiene preocupados”.

El facultativo detalla “por ejemplo, las hospitalizaciones del (miércoles) 23 de septiembre fueron 42, situación que no se producía hace mucho tiempo y las consultas, por primera vez llegamos a las 200 consultas en urgencia adulto, situación que tampoco se había producido todo el mes. Eso es un indicador”, asegura el doctor Millard.

En esta línea el galeno da cuenta del aumento de las consultas respiratorias en Urgencia Adulto del recinto asistencial base de la región, “llegamos a tener 38 y 26 consultas diarias, eso no lo habíamos tenido hace un tiempo. Es más o menos normal que pasado el 18 tengamos un aumento de consultas y casos hospitalarios, pero que tenía que ver con transgresiones alimentarias, intoxicaciones alcohólicas; y eso está cambiando ahora, tenemos mucho respiratorio y sigue aumentando la parte respiratoria”.

En cuanto a hospitalizaciones, el director expuso que hubo un cambio en cuanto a lo que está ingresando al recinto asistencial “el ingreso pediátrico que era fuerte en este tiempo, es bajo; el ingreso de adulto es mucho más fuerte, mucho más complicado, los pacientes Covid ingresan más hombres complicados y la mortalidad es mayor en hombres que en mujeres. El promedio de edad que ingresa es de 63, 64 años y también hay gente que es bien joven que está ingresando”.

Inquieto el facultativo agrega “Me sigue preocupando mucho el tema respiratorio, la segunda ola porque estamos viendo que los datos se han ido complicando -tal como lo dijo el subsecretario- en San Fernando, en Rancagua, en Graneros- y se han ido dando datos que han ido subiendo. Pienso que podríamos tener los próximos días recién las consecuencias de lo que pasó el día 18, estamos preocupados y ocupados para la próxima semana en que esperamos que empiecen a aparecer pre 18 y del 18 que va a ser un impacto tan importante como fue el día de la madre donde tuvimos gran cantidad de pacientes hospitalizados y pacientes Covid”, destaca.

EL 56% DE LOS PACIENTES UCI SON COVID 19

Respecto a las Unidades de Paciente Crítico (UPC), el director del Hospital Regional Rancagua, detalla que “En este momento tengo 34 pacientes en ventilación mecánica. Yo tengo un hospital preparado para atender 66 pacientes en ventilación mecánica. Actualmente la dotación mía, como esto estaba hacia la baja, estamos con 50 camas, pero puedo abrirlas en 24 ó 48 horas y llegar a las 60 camas con cierta facilidad”.

De los 34 pacientes con respirador artificial, explica el directivo “el 56% de ellos son Covid positivo y por lo tanto, tenemos un 44% de pacientes no Covid. Cuando estuvimos en los días más complejos de la pandemia, llegamos a tener un 86% de pacientes ventilados”.

Informó que este jueves, el hospital tenía una UPC de adulto que se compone de 96 camas en total entre UCI y UTI “con una ocupación del 85% y tiene 14 camas disponibles, de las cuales 8 camas de ellas son UCI, camas ventiladas”.

El director del recinto asistencial hace un llamado a la comunidad de lo agresivo que es el coronavirus “un llamado a la población, a la sexta región, en especial a Rancagua, que lo tomen enserio, este virus es el mismo que atacó durante junio y julio, que provocó más de cien muertos en un mes, es el mismo virus que tiene las mismas complicaciones, lo único que está siendo más espaciado y que podría volver en una segunda tanda. Es deseable que no sea tan alta, que nadie va a saber, pero que vamos a tener una segunda etapa no podría ser diferente al resto del mundo, más en poblaciones en que el comportamiento no ha sido de lo mejor”.

El doctor Millard recordó mantener el aislamiento, el lavado de manos y el uso de mascarilla. “Insistir en que esta enfermedad es la misma que tenemos y esta lucha la tenemos que dar en la casa, con la familia, el 75% de la enfermedad se va en esa parte. El 15% va a ser hospitalizado y un 5% va a caer a la UCI. Es la comunidad la que tiene que entender esta situación y comprender para que así el trabajo de nosotros que estamos en la tercera línea y última, sea lo más bajo posible para que podamos rendir de una manera adecuada”, finalizó el director del Hospital Regional Rancagua.

Cabe destacar que sobre la distribución de pacientes informados hasta este jueves, en la región existen 146 personas hospitalizadas. En detalle 48 pacientes en el Hospital Regional de Rancagua, 4 pacientes en el Hospital de Graneros, 14 pacientes en el Hospital de Rengo, 6 pacientes en el Hospital de Coinco, 26 pacientes en el Hospital de San Fernando, 8 pacientes en el Hospital de Santa Cruz, 3 pacientes en el Hospital de Pichidegua, un paciente en el Hospital de Pichilemu, un paciente en el Hospital de San Vicente, 3 pacientes en el Hospital de Chimbarongo, 4 pacientes en el Hospital de Peumo, 14 pacientes en la Clínica Fusat, 7 pacientes en la Clínica Isamédica y .7 pacientes en la Clínica Red Salud.

AUMENTO LENTO PERO PROGRESIVO EN OCUPACIÓN DE CAMAS UCI

Según información entregada por el broncopulmonar Dr. Fernando Soto, un dato interesante tiene que ver con la ocupación de camas de Unidad de Ciudados Intensivos (UCI).

“A nivel de la región – explica- luego de haber llegado a tener 39 personas hospitalizadas por Covid-19 en UCI el día 19 de agosto, a partir de esa fecha se aprecia un aumento lento pero progresivo hasta llegar a 53 personas el día 22 de septiembre, dato aportado por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en su encuesta diaria de ocupación de camas de UCI. Ambos datos confirman epidemia en expansión. Ello es el reflejo del aumento de los contagios, que se traduce en una mayor proporción de personas que evolucionan graves”.