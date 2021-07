Por: Ximena Mella Urra

Sabemos que los Planes Reguladores Comunales (PRC) y los Planes Reguladores Intercomunales (PRI) son instrumentos de planificación territorial que definen zonas y condiciones urbanas habitables y son trascendentales en el desarrollo social-productivo de cada región y por ende en la vida cotidiana de todos sus habitantes.

Este fue el tema que convocó un reciente encuentro remoto llamado “Charla Análisis Regional de Instrumentos de Planificación Territorial II – 2021”, que hace algunos días organizó la Cámara Chilena de la Construcción-CChC Rancagua, contando con la participación de diversas autoridades, socios y representantes de distintos municipios. Dicha exposición dio a conocer los estados y avances de los PRC y de los PRI en la región con el fin de visualizar el estado actual de esta planificación territorial y comparándola con el diagnóstico de 2020. Así se puso sobre la mesa los desafíos más urgentes a enfrentar en esta materia, mientras que en base a lo señalado en 2020, se comparó la situación de los PRC y los PRI. Para ello se solicitó en base a Ley de Transparencia, la información a los 33 municipios y al MINVU regional y se consultó las estadísticas demográficas del INE.

La población regional en los últimos 25 años, aumentó en 31,3% lo que generó que O’Higgins se posicionara como la quinta región con mayor incremento a nivel nacional. “Es importante señalar que la población rural que en 1992 alcanzaba el 41% hacia el 2017 y en las proyecciones 2021, solamente alcanza el 25%. Esto nos señala que la población urbana ha ido creciendo considerablemente, siendo relevante considerando que los PRC tienen inferencia directa sobre las áreas urbanas. A ello se suma que la proyección para este año es que esta región superará el millón de habitantes”, argumentó Fernando Pérez Barrientos, arquitecto y consultor asesor en materias de planificación urbana y diseño de espacio público, y quien presentó estos resultados. A lo anterior agregó que dentro de este crecimiento fueron 10 las comunas que más aumentaron su población en el último cuarto de siglo, destacando en primer lugar Machalí con 117,4% y luego Pichilemu con un 56%, mientras que Pumanque y Paredones disminuyeron su población en igual periodo.

Según el último Censo de 2017, el 51,8% se concentra en 5 comunas: Rancagua, Machalí, San Fernando, Rengo y San Vicente. “Estas 5 comunas sí presentan planes reguladores vigentes, algunas en diferentes etapas como son vigentes (San Vicente y Machalí), en modificación (Rancagua y Rengo) y en actualización (San Fernando). Del total de comunas el 91% cuentan con Plan Regulador vigente y solo tres comunas aún no cuentan con este instrumento, pero se encuentran en proceso de formulación. Estas son Marchigue y Pumanque que se encontraban en etapa de toma de razón en Contraloría, y Nancagua que está en etapa de aprobación de su concejo municipal”, explicó el profesional.

En tanto, 15 comunas hoy se encuentran en etapa de formulación o actualización de sus planes reguladores, equivalente al 45,4% del total. En 2020 esta cifra alcanzaba el 42%, sumándose ahora Litueche y Rengo, y la aprobación en San Vicente. “En promedio en la región, se demoran 7 años en las tramitaciones totales de sus tramitaciones o actualizaciones, siendo un proceso lento pero dentro de los estándares que demora en el resto del país”, aclaró Fernando Pérez.

En 2018 se modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones planteando que todos estos instrumentos de planificación territorial deben ser actualizados periódicamente en un plazo no mayor a 10 años. Aplicando esta Ley 21.078, este diagnóstico de la CChC arrojó que 14 comunas (42,4%) no cumplen con una actualización en este tiempo, es decir, no cumplen actualmente con esta estipulación en la ley. “6 de estas 14 sí presentan un proceso de actualización, pero 8 (24,2%) siguen sin actualización o están lejos de comenzar la licitación para ello. Por eso son prioridad ya que sus PRC tienen en promedio 16 años de antigüedad. Por ejemplo, Coltauco cuenta con un plan con una antigüedad de 23 años2, explicó el relator y presentador de este diagnóstico.

En cuanto a los Planes Reguladores Intercomunales (PRI), tres están vigentes en la región y abarcan a un total de 15 comunas. Ellos son el del Borde costero, el de Río Claro y el de Rancagua con vigencia desde el 2010. “Por lo tanto, tomando en cuenta la Ley 21.078, nos encontramos que estos PRI se encuentran fuera de ley y necesitan un proceso de actualización con urgencia”, según Pérez y a su vez indicó que el PRI que hoy solo se encuentra en actualización es el del Lago Rapel el cual incluye a cuatro comunas. Este comenzó su proceso de actualización en 2014 por lo que “de acuerdo a los tiempos promedios que manejamos, debiese finalizar este año o a principios del próximo”. Según la información recibida a este estudio, este plan se encuentra en etapa de revisión de informe ambiental. Asimismo, los PRI en formulación este año siguen siendo el de Tinguiririca y el de Cachapoal Poniente, encontrándose en etapa de toma de razón por la Contraloría.

Al analizar todos los datos, Pérez prioriza el hecho de que 7 comunas (21,2%) no están incluidas en ninguno de los planes reguladores intercomunales actualmente vigentes, en modificación o formulación. “Tenemos que reformularnos por ejemplo, qué va a pasar con Marchigue, Pumanque o Lolol; y con Coltauco o Doñihue que quedaron entre dos PRI y no fueron integradas”, añadió.

REACCIONES

Desde el gremio aseguraron que con estos estudios, buscan aportar herramientas para el desarrollo y ser un referente en materia que les compete como son los instrumentos de planificación territorial. “Queremos ser siempre un aporte y entregar herramientas al desarrollo de la región. Por ello es que logramos desarrollar esta misma actividad el año pasado y ahora queremos hacerlo cada año con la importancia que merece”, indicó el presidente de CChC Rancagua, Gonzalo Aceituno Arteta.

Por su parte, Mario Garrido, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio CChC Rancagua, que es desde donde nace esta iniciativa, señaló que hace un año partieron con este proyecto de “hacer un barómetro de la situación de los Planos Reguladores de manera de poder tener un indicador anual de ellos. En esta segunda versión quisimos repasar lo que se vio en 2020 y poder visualizar la velocidad con que se están aprobando, modificando o implementando en las comunas”.

Patricio Olate, director de Desarrollo Urbano del Minvu, también intervino en la conversación corrigiendo uno de los datos entregados e indicó que hoy finalmente son 4 los PRI vigentes y dos en formalización. “Todas las comunas cuentan con un plan regulador y están vigentes hasta que se modifique o actualicen. Hoy estos instrumentos de planificación son mucho más trabajados y por eso son más costosos y demoran más. Hay comunas que deben ser ingresadas a las modificaciones respectivas. Incluso está planificado para San Fernando y Chimbarongo por todo lo que es el eje central de la Ruta 5, completando tres PRI en este eje. Lo ideal es que las 33 comunas estén integradas y normadas por un plan intercomunal”, finalizó.