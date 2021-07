– La Directora Regional de Prochile, Sofía Silva comentó las cifras diciendo que “consolidan la tendencia al alza mostrada por los envíos regionales durante el año 2021 y son una buena noticia para el dinamismo y la reactivación de la economía local”.

Las exportaciones de bienes no cobre de la Región de O´Higgins acumuladas al mes de junio del presente año alcanzaron los US$ 2.345 millones, lo que significa un crecimiento de 12% con respecto al mismo período del año anterior. Así lo dio a conocer el informe elaborado por el Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Los productos más destacados por mayor variación nominal en el periodo fueron las cerezas frescas, con envíos por US$ 910 millones, lo que significa un 34,59% del total de los envíos y un crecimiento de 84,5% con respecto al mismo período del año anterior; la carne de porcinos con envíos por US$ 385 millones, una participación de 14,64% y un crecimiento de 15% y en tercer lugar la carne de ave con envíos por US$ 152 millones, una participación de 5,77% y un crecimiento de 22,1% con respecto al mismo período del año 2020.

Otro dato relevante dentro del informe por la importancia del sector para la economía regional, son los aumentos en las exportaciones de vino tinto. Así, por ejemplo, sobresalen los envíos de Cabernet Sauvignon embotellado, con ventas por US$ 48 millones (un crecimiento de 38,8%) y de Carmenère, con ventas por US$ 23 millones (un crecimiento de 42,1%). con respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto a mercados, China es el principal destino de las exportaciones regionales con más de US$ 1.314 millones (49,96% de participación total y un crecimiento de 37,5% con respecto al mismo período del año anterior). Más atrás sigue Estados Unidos con envíos por más de US$ 317 millones, 12,06% de participación y un leve retroceso de 0,8% y Japón con ventas por más de US$ 128 millones, 4,88% de participación y un retroceso de 10,4%.

La Directora Regional, Sofía Silva comentó las cifras diciendo que “consolidan la tendencia al alza mostrada por los envíos regionales durante el año 2021 y son una buena noticia para el dinamismo y la reactivación de la economía local. Es uno de los desafíos que tenemos por delante es disminuir la concentración en un solo mercado. Para ello estamos trabajando con nuestra red de oficinas comerciales en Asia para ofrecer alternativas a nuestras empresas en Corea y Japón, por ejemplo. Además, con apoyo del Gobierno Regional, estamos impulsando fuertemente la utilización del comercio electrónico en empresas más pequeñas, como una manera de subirlas al proceso exportador a través de su inserción en diversos marketplaces internacionales”.