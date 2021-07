El partido liderado por Giogio Jackzon, constituido en la región de O´Higgins desde el 2017 y que forma parte del Frente Amplio. Se encuentra en plena campaña previa a las próximas primarias presidenciales, donde Gabriel Boric será el abanderado del FA, para competir en el pacto Apruebo Dignidad, junto al candidato del partido comunista Daniel Jadue.

Margarita Crespo, ex candidata a diputada por el distrito 15 y actual presidenta Regional de RD, comenta: Hoy es importante dar énfasis a la participación en las primarias presidenciales de este 18 de julio. Sin julio no tenemos noviembre se hace así una frase por la que debemos avanzar para generar las convocatorias que hagan que este proceso de votación sea participativa, representativa y amplia. El país no cambia a partir del 18 de octubre, sino que viene cambiando desde el año 2006, en términos de que las movilizaciones populares se inician con la denominada revolución pingüina de ese año, sigue con la movilización de los trabajadores subcontratistas del cobre, forestales, de las salmoneras; las movilizaciones regionales; las movilizaciones de las comunidades indígenas; el movimiento no más AFP; el movimiento feminista y las movilizaciones estudiantiles a partir del 2011. El país tiene hoy la posibilidad de cambiar la historia, su historia escribirla en nuevos términos de dignidad, igualdad, participación y hacerlo de la mano de nuestro candidato Gabriel Boric, aseguró.