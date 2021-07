Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nicolás Carrasco

Como un “inicio muy importante que ha marcado la historia”. Así define el gobernador regional, Pablo Silva (PS), este miércoles 14 de julio, día en que asume el cargo tras haber sido electo en segunda vuelta el 13 de junio, con casi 68 mil votos, que representaron 58% de las preferencias.

Y es que la investidura de Silva marca un precedente: es la primera persona que asume el cargo de gobernador regional, electo por la ciudadanía, en un proceso de descentralización al que aún le queda un largo trecho por recorrer y que no ha estado exento de polémicas. Desde discusiones por las competencias y atribuciones, a tener injerencia en el presupuesto e, incluso, la asignación de las dependencias.

Gobernador ¿le gusta su oficina?

“Esta no es mi oficina, es prestada. Me la facilitó Eugenio Bauer. La oficina del gobernador la están instalando en el primer piso. Sigo insistiendo que más por el gusto, la vista o lo que sea, la que corresponde es la oficina de la Intendencia. Esa es la postura de todos los gobernadores regionales, incluso de aquellos que ya tienen solucionado su problema. Hemos establecido una sola voz”.

A su juicio ¿Qué es lo que comienza hoy, en este día que asume?

“Hoy comienza una nueva etapa para Chile y la región, de una mirada distinta de cómo construir este Chile, con una mirada integradora de las 33 comunas de la región de O’Higgins”.

¿Qué significa para usted este momento?

“Es la culminación de un largo trabajo de campaña, pero también el inicio de un nuevo ciclo para el país y para las regiones, de poder cumplir mucho los sueños de la gente de la región de O’Higgins”.

Silva asegura que encabezar este proceso “tiene un significado especial”, con una carga emotiva y de alta importancia, pero que de todas formas no lo toma como “un triunfo personal, sino que colectivo y de lo que quiere la región”.

La creación del cargo fue un avance importante, pero al proceso descentralizador aún le queda mucho. Usted señaló que revertir el decreto que buscaba reducir el presupuesto a las gobernaciones fue solo una batalla, pero que quedan muchas por delante…

“Este es el inicio, uno muy importante para el desarrollo de las regiones y que va a cambiar la mirada del país completo. Aún a muchos les cuesta. A los que están acostumbrados al centralismo, a que las decisiones se tomen en Santiago, les ha costado mucho entregar los poderes al resto del país y nosotros tenemos la capacidad suficiente, como equipos en regiones, de hacer bien las cosas y de aportar tanto acá como al resto del país”.

¿Cuáles considera son esos desafíos a nivel institucional en materia descentralizadora? Tomando en cuenta el proceso de instalación de una nueva institucionalidad y los temas que aún están definiéndose…

“Cuando se hablaba de descentralización antes y durante el proceso de elecciones, la gente lo veía como un tema de campaña. Ahora, con los gobernadores regionales ya electos, viene una ola de descentralización muy fuerte.

Hemos pedido que nos den participación en la discusión de la ley con respecto a la descentralización, temas que en algunos casos se discutieron hace cuatro años atrás, donde se visualizaba muy a largo plazo que podía existir un gobernador regional y no es la misma visión que hay ahora”.

Con esa mirada, asegura Silva, los gobernadores regionales del país establecieron una asociación, donde harán “frente común” para pedir facultades de forma conjunta, algunas generales para todos y otras de carácter más local o regional. “Este es un proceso importante que partió y no va a parar”, adelanta la autoridad.

Con todo, el gobernador de O’Higgins tiene claro que el camino no estará exento de dificultades. “Nos va a tocar, como se dice, bailar con la fea. Estos años vamos a estar a cargo de instalar la descentralización, para que después fluya con mucha mayor fuerza. También para que nuestras autoridades parlamentarias se la jueguen por la región. Que se entienda: Santiago no es Chile, sino que estamos integrados por 16 regiones”, postula.

¿Cómo será esa dinámica de trabajo con la asociación, tomando en cuenta esos puntos en común pero también las diferencias territoriales? Las necesidades de la gente de O’Higgins son muy distintas a las de aquellos en Magallanes o Arica…

“Por supuesto. En este proceso cada uno tiene realidades distintas y, por lo tanto, estamos respetando eso. Pero también hay temas comunes, que hacen que uno pueda solicitar ciertas facultades que sean todas iguales, especialmente en lo que se refiere a recursos, en cómo tenemos mayor decisión en el ARI (Anteproyecto Regional de Inversiones) y en las inversiones que hacen los ministerios en la región”.

En esa línea, el ingeniero en ejecución apunta a que es necesario que se dote de mayores recursos, lo que sería parte de procesos “que se están construyendo, como por ejemplo la Ley de Rentas Regionales. También con el royalty minero, que algunos parlamentarios han propuesto que parte del IVA se quede en las regiones”.

Así, Silva señala que si bien se está avanzando en el tema, es imperante que aumente el presupuesto y no funcionar con “el limitado, acotado y ya comprometido que tenemos ahora”.

“Improvisación” y “mala disposición” del Gobierno

Parte de los cuestionamientos que ha recibido el Ejecutivo en las últimas semanas tuvieron que ver con la falta de preparación e implementación para que iniciara la Convención Constituyente. La situación incluso detonó en la salida de Francisco Encina como secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención, quien fue reemplazado por Catalina Parot.

Una situación similar ocurriría, dice Silva, con la instalación de los gobernadores regionales.

¿Usted cree que esto se da en el marco propio de las nuevas institucionalidades? ¿O considera que tiene que ver con la actual administración?

“Creo que tiene que ver con las dos cosas. Primero, hay dificultades propias de un proceso nuevo, pero acentuadas con las imprecisiones y mala disposición de este gobierno. Si hubiera sido otro gobierno, se habría apoderado de la descentralización y dado todas las facilidades y ellos no lo han entendido así”.

Esto, plantea el gobernador regional, sobre todo al tener en cuenta las postergaciones que hubo en las elecciones por la pandemia, por lo que, en estricto rigor, temas que aún se discuten debiesen estar resueltos hace meses. Entre ellos, menciona, la misma ley respecto a las facultades y también las oficinas que, a horas de asumir, continuaban siendo arregladas.

“Aquí uno ve que son dos temas. Uno, el curso natural del proceso, pero acentuado con una improvisación y mala disposición del gobierno, que esperemos que cambie”.

Donde también hay expectativas de cambio es precisamente en las competencias y atribuciones, sobre todo respecto de las que tendrá el delegado presidencial con las seremías, especialmente Vivienda y Obras Públicas ¿Allí estará el foco para el traspaso de competencias?

“Yo diría que en la mayoría de las carteras. Nos están traspasando algunas facultades, pero efectivamente en la decisión de inversión es donde tenemos que tener mayor importancia los gobernadores regionales, que fuimos electos en la región y no desde Santiago”.

“Sabemos hacer la pega”

La candidata presidencial de su sector propone la eventual eliminación del delegado presidencial. En campaña usted señaló que lo ideal es que ambas autoridades trabajen en conjunto por el bien de la gente, pero en la práctica es difícil que eso pase cuando están en veredas políticas opuestas ¿Qué espera usted del trabajo y el rol del delegado presidencial?

“Esto también depende de las personas y yo lo he dicho varias veces, con Ricardo Guzmán no tengo ninguna diferencia personal. Encuentro que él tiene el mismo objetivo nuestro, de ayudar a la ciudadanía, así que espero tener una muy buena relación con él. He conversado con parte del gobierno, con distintas autoridades nombradas por este gobierno, y he tenido buena recepción. Soy de las personas que confía, no critico anticipadamente o supongo negativamente un proceder distinto.

Confío mucho en una buena relación y un trabajo coordinado. Nos toparemos en algunas cosas, es casi como en la familia, cuando hay diferencias, pero la idea es trabajar en conjunto. Las discrepancias que se han producido ahora, respecto a los concursos públicos, a la ubicación, me da la impresión de que tienen que ver menos con una disposición del actual intendente, y sí con una instrucción a nivel nacional. Las veces que hemos conversado con Ricardo Guzmán, hemos tenido una buena relación”.

Pero al menos estos meses, el nivel central sigue siendo el mismo, las instrucciones posiblemente no cambien…

“Posiblemente, pero no vamos a estar peleando constantemente. La idea es poder construir y avanzar en lo que podamos. Si no es por una vía, buscaremos otra, pero lo importante es cumplir las expectativas y los sueños de la gente de la región de O’Higgins. Los que no se quieran subir a este barco, quedarán abajo, nosotros seguiremos avanzando”.

¿Y comparte la visión de la candidata de su partido, de que se elimine la figura del delegado presidencial?

“Creo que es lo ideal. Tendrá otro nombre, con acciones de coordinar el gobierno central, pero cuando ella lo propuso, todos los gobernadores electos de nuestro sector aplaudimos la medida. Nosotros somos electos, sabemos hacer la pega, por lo tanto vamos a tratar de hacer lo mejor posible y con el respaldo de la ciudadanía. No es que vayamos a trabajar en contra del gobierno ni que vayamos a colocar fronteras, sino que nos dejen tomar las decisiones en la región, sobre todo en inversión, desarrollo y crecimiento de la región. Tenemos las capacidades suficientes para hacerlo”.

En sus palabras ¿Cuál es la importancia de este día para los habitantes de la región de O’Higgins?

“Creo que es muy importante no solo para la región de O’Higgins, sino para el país, en el cual las decisiones y el crecimiento se toman desde la región y con su gente. Aquí están incluidas las 33 comunas, las 3 provincias y todos los sectores de la región de O’Higgins. Es un trabajo en conjunto, participativo, donde cada uno de los habitantes se tiene que involucrar en el desarrollo de su sector, de su comuna y de la región”.