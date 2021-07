Por: Camila González Villarroel

De la misma boca de Rodolfo Carter se esbozan las palabras “estamos preocupados” haciendo alusión a la gran cantidad de apoyo que ha sumado la candidatura de Daniel Jadue en torno a la presidencia de Chile. Pero a su vez, también muestra tranquilidad, apelando a que la ciudadanía no tomará estas primarias como un proceso más, sino dándole la importancia que, para él, existe en este nuevo proceso, ya que se enmarca entre dos elecciones históricas como lo son las de los nuevos gobernadores regionales y, también, la de los constituyentes, quienes se encuentran redactando las nuevas leyes que regirán a nuestro país.

El edil, que se encuentra visitando diferentes comunas del país con el fin de visibilizar las propuestas de Joaquín Lavín, conversó con nosotros acerca diferentes temáticas, dentro de las que se incluyen: las atribuciones de los nuevos gobernadores, cuáles son los temas a cambiar, las expectativas en torno a estas elecciones, los malos resultados para la derecha en la constituyente y cómo se enfrentan a las primarias de este domingo.

¿Cuál es la visión de la campaña de Joaquín Lavín en cuanto a temas de regionalización, pensando que ya asumieron los n los gobernadores regionales?

Chile está hoy día en un momento único en su historia (…) lo que acabamos de hacer los chilenos al momento de elegir a los primeros gobernadores regionales no pase de ser un saludo a la bandera, sino que algo completo. Mayor transferencias de competencias a nivel central, en tanto los ministerios de mayor impacto como son obras públicas, salud, educación. Esta es la ecuación que aún no se ha resuelto porque esta elección de gobernadores fue un experimento que esperamos resulte, pero que no le ha entregado a los gobiernos locales todas las atribuciones que están necesitando.

Algo que extraña es que el gobernador no tendrá qué decir en casos de emergencias, no tiene un asiento en el CORE y no tiene injerencia en la pandemia…

Joaquín Lavín no le tiene miedo a la libertad. Joaquín Lavín ha sido un rupturista de lo tradicional siempre, como por ejemplo cuando habló por primera vez de las viviendas sociales en el corazón de Las Condes, los pitucos estaban con ataque. Este primer avance del gobierno regional salió un poquito con tirabuzón porque había desconfianza del gobierno, incluso del congreso del poder que podían tener los locales. Lavín, no le tiene ningún miedo porque ha sido alcalde, porque entiende perfectamente que en la medida que tu vas yendo más a la base social, a la región, a la provincia, a la comuna es donde están los problemas concretos de las personas. Es por esto, que el presidente Lavín no le va a tener ningún temor al transferirle cada vez más poder a los gobiernos regionales.

¿Cuáles son las expectativas de participación en estas primarias, sobre todo en regiones?

Te voy a contestar con un ejemplo; mis compañeros de curso del colegio, cuando supieron que Lavín me pidió que fuera su vocero me dijeron no la embarrí, te vay a quemar, guárdate para 4 años más, en una de esas, eres tú. Yo les contesté bien de corazón, no me costó nada responderles que yo no sé qué va a pasar en 4 años más porque esta elección es demasiado importante, no es una más. Estamos en un momento histórico en que la gente no puede quedarse en la casa y por eso es tan importante que la gente tome conciencia de la participación.

¿Cómo va a convivir un nuevo gobierno con una nueva constitución que recién se está escribiendo?

Primero no sabemos cómo se va a comportar la asamblea constituyente, ya hemos visto que los primeros dos o tres días han estado peleando por temas administrativos, sanitarios. De repente parece un poco preocupante el tono que están adquiriendo algunos constituyentes con una mirada un tanto totalitaria o derechamente fascista, hacemos lo que nosotros decimos o no se hace nada. Necesitamos que la constitución se escriba con una unidad nacional, por tanto, no sabemos que pasará en la asamblea constituyente o si el desenlace sea positivo. En algo que sí tienes razón es que al futuro presidente le tocará conversar con esa asamblea, Lavín es por lejos el que tiene más talento. Algunos lo tildan de blando, eso significa que lo leen mal, lo que tiene Lavín es que es capaz de hablar con todo el mundo, capaz de aprender de todos, a diferencia de Piñera.

Esto que usted menciona explicaría los malos resultados de la derecha en la Constituyente…

Sin duda la centro derecha ha tenido un castigo por la labor del presidente Piñera. Yo nunca he puesto en duda que tiene las mejores intenciones, y, jamás me prestaría para comentarios de su persona, pero evidentemente el Presidente y su candidato encarnan una forma legítima, pero muy anticuada de ver el mundo; “Nosotros los mejores venimos a salvar el mundo para ustedes” El presidente siempre ha contando su historia y ahora Sebastián Sichel hace lo mismo (…) No hubo capacidad de sintonizar con el ciudadano común y corriente y claramente eso tuvo un castigo brutal y los resultados están a la vista.