Estimadas familias:

Por medio de este espacio, Santo Tomás semanalmente demostrará que las actividades de rutina de una casa pueden transformarse en actividades educativas, lúdicas y de colaboración para sus hijos.

Recordemos que el estar en casa no significa no tener tareas que realizar. Sabemos que la mayoría de los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos y que a veces se les hace difícil mantenerlos atentos a la clase virtual.

Aquí, enseñaremos algunos trucos y actividades para hacer del aprendizaje un juego.

ACTIVIDAD 1: SOMBRAS AMIGABLES

El ir a dormir para los niños siempre ha sido un tema de negación. Por eso, hoy propongo hacer una obra de teatro en la cama: sólo necesita sus manos o algunos juguetes o peluches. Con esta actividad desarrollamos la creatividad, el desarrollo del lenguaje expresivo, el respeto de turnos y estar en familia.

¡A jugar entonces!

Coloque una lámpara de velador apuntando hacia una muralla, ojalá sin cuadros, y el resto de las luces apagadas.

Comience a jugar con las manos y a enseñar que ellos pueden crear imágenes.

Después, con su juguete seleccionado, invente un cuento.

Verá cómo la hora de ir a dormir será más entretenida. Sólo queda ir a apagar la luz una vez que ya estén durmiendo.

ACTIVIDAD 2: SOMOS ARTISTAS

Con esta actividad desarrollamos la motricidad fina, la creatividad, la expresión artística y el compartir en familia.

¡Manos a la obra!

En todas las casas se hacen huevos duros para las ensaladas o para colaciones, pero qué les parece si una vez cocidos y fríos, invitamos a nuestros niños a pintarlos con plumones o con témpera, así cada uno podrá personalizar su huevo para su colación de la tarde.