Por: Fernando Ávila Figueroa.

Hace unos días, la Fiscal Fabiola Echeverría dio a conocer la suspensión condicional de un procedimiento, la donación por parte del imputado de 1 millón 500 mil pesos en beneficio de una fundación animalista, en una causa por maltrato animal, relacionada con el abandono de 3 perros en la comuna de Rancagua.

La Fiscal adujo que se investigó una denuncia de una voluntaria que estaba a cargo de la alimentación de perros comunitarios, que se ubicaban en la intersección de la Alameda con San Martin, los que fueron retirados por el vehículo de la veterinaria municipal. Se determinó que la instrucción la había dado el jefe municipal del área, a quien se le investigó. Los animales volvieron por sus propios medios al lugar luego de ser abandonados en sitios eriazos próximos a la comuna de Graneros.

Este hecho y por el estado en que llegaron los animales origina una investigacion, donde se determinó que la instrucción había emanado de quien era jefe del área municipal, Sr. Fuenzalida, donde la defensa propuso una salida alternativa, lo que permitirá entregar el dinero a la Agrupación, “Corazón Animal”, lo que ayudará a otros animales que se encuentran en situación de abandono.

La Fiscal indicó que desde hace un tiempo se trabaja en estos temas por dos vías, ya sea la denuncia que hace alguna agrupación o alguna persona que son sensibles a estos temas y entienden que la situación del animal está inserta dentro de un maltrato. Según la Fiscal se trata de animales que son tratados como mascota o pueden estar en situación de calle y que han sido maltratados por un tercero o, que existe una omisión de cuidado de parte del tenedor, lo que se investiga.

Recordó el caso antes mencionado, donde se configuró maltrato al determinar que el lugar donde fueron trasladados eran sitios eriazos, donde no podían recibir alimentos ni el cuidado de personas de buena voluntad. Otras situaciones son de flagrancia donde personal policial debe tomar contacto con el fiscal para así retirar al animal desde el lugar donde está siendo maltratado.

Tras ello viene el problema de qué hacer con el animal maltratado, ya que según la fiscal falta una red que permita responder a estas necesidades. Esto hace que sencillamente se lo tenga llevar el fiscal o se lo lleva el funcionario. Sobre las penas, la fiscal indica que se ha tratado de dar mayor realce con un rango de pena más amplio y multas, así como la inhabilidad de tener mascotas. “Lo más importante es sensibilizar a la gente de que no podemos hacer vista gorda respecto al maltrato animal, no sólo de las mascotas, ya que hay muchos caballos que en estos momentos lo están pasando bastante mal, toda vez que cargan una gran cantidad de peso para lo cual no están hechos y no reciben la atención por parte de sus tenedores”, dijo la fiscal.

Para el ente persecutor esto también debiera ser materia de trabajo de la Fiscalía y las policías, trabajo que es lento, donde se deben generar redes para tener refugios. Asegura que la Fiscalía está dispuesta a investigar y realizar las diligencias que sean necesarias para cubrir las necesidades de las personas sensibles que denuncian estas situaciones de maltrato con los animales.

A su juicio, falta educación sobre el tema, ya que hay una situación de ejercicio de poder que es transversal a todos los problemas de violencia. Cree que las personas que maltratan animales, también son capaces de maltratar a otros seres humanos con los cuales conviven, lo que a su juicio muestra lo peor de las personas, con una falta de educación y no ir acorde a los tiempos, donde hay una sensación de compasión respecto de todos los seres y una búsqueda de igual y equidad con los otros seres no humanos.

29 DENUNCIAS ESTE AÑO

Desde la Policía de Investigaciones informaron que este año han recibido 29 denuncias con algún tipo de maltrato animal. El Subcomisario de la PDI Rancagua, Jaime Gómez González, explicó que ellos trabajan en base a denuncias que realice la comunidad, quienes se acercan a los cuarteles, e indican alguna práctica relacionada con maltrato animal.

Esa denuncia se trasforma luego en una orden de investigar emanada desde el Ministerio Público, donde deben verificar en que condiciones se encuentran los animales, su estado de salud, si poseen el espacio adecuado, alimentación, agua, que no estén amarrados y que posean alguna protección de las inclemencias del tiempo. Si algo de esto falla, se verifica si se constituye el delito de maltrato animal, ya que el Código Penal Artículo 291 bis, indica que quien cause daño físico lesiones o la muerte a cualquier tipo de animal, tiene pena de presidio y es castigado con una formalización en el Tribunal de Garantía.

Cuando existe una denuncia, se entrevista a sus propietarios, se le da cuenta al Fiscal y es quien determina una formalización se existir el delito. Para el subcomisario, el abandono de animales en la vía publica, un cerro, o un sitio eriazo también es catalogado como maltrato animal, ya que este luego se convierte por ejemplo, en un animal callejero.

Muchas personas recogen a estos perros con el fin de darle una mejor vida, sin embargo, ocurren casos donde se ven sobrepasados, no dimensionan el problema, ya que los animales ocupan espacio, pelean entre ellos, hay falta de alimentos, lo que hace que los regalen o sencillamente lo suelten en algún lugar. Esto también está inserto dentro de un maltrato animal, puesto que al dejar a un animal abandonado está cometiendo un delito. Sobre condenas, adujo que por lo general se llega a salidas alternativas, pero cuando los casos son de gran dimensión, con muertes masivas o lesiones graves, puede ocurrir una posible prisión preventiva, dependiendo de cómo hayan ocurrido los hechos.

Recordó uno de los últimos procedimientos en la comuna de Las Cabras, donde una persona adiestraba a sus perros teniendo a un zorro enjaulado. Debido al temor y miedo que tenía el animal, por sus glándulas emanaba un fuerte olor como sistema de defensa, al sentirse vulnerado. Esto hacia que un grupo de perros entrenaran su olfato para futuras caserías de este animal, mala práctica que utilizaba esta persona que fue detenida por maltrato animal y por la ley de caza, ya que los zorros son una especie protegida.

El subcomisario añadió que han recibido muchas denuncias de maltrato animal y tenencia irresponsable de animales, no sólo de perros y gatos, debido a que esto se extiende a vacunos y caballos, donde solo por el hecho de ser grandes, los golpean y los hacen cargar un peso excesivo.

El área de maltrato animal está inserto dentro de los delitos contra el medio ambiente y patrimonio cultural, el que ha tenido un crecimiento, pero a la vez cada día hay más gente que protege a los animales, agrupaciones animalistas que hacen ver sus inquietudes y denuncian algunos hechos que ocurren en poblaciones y lugares del campo.

Es por ello que hizo un llamado a quienes poseen animales en sus casas, que el tema va más allá de pasarles su mano por el lomo y dejarles comida y agua, puesto que muchas veces los animales pasan todo el día solos, lo que hace que generen un estrés que a la larga constituye un maltrato animal al dejarlo en soledad. Es así como el uso de las redes sociales en un elemento importante para entender y conocer ciertos hechos, por lo que insta a denunciar situaciones más allá de la población canina o felina. Esto teniendo en cuenta que en el campo, animales son utilizados para labores poco adecuadas, situaciones que pueden denunciarse.

Punto importante que tocó el subcomisario es cuando alguna mascota sale de su casa, y por ejemplo, defeca en el jardín del vecino. Asegura este es un problema del dueño y no del animal, lo que significa que el propietario es un mal tenedor, y se enmarca dentro de una tenencia irresponsable del animal.

RECOMENDACIONES

Desde la Brigada Territorial Especializada de la PDI Rengo, se ha indicado que “estamos preocupados ante el aumento de información que recepcionamos respecto al maltrato animal y tenencia irresponsable de mascotas en nuestra comuna y jurisdicción, por lo cual, además de estar comprometidos con la conciencia animalista, nos vemos en la obligación de reiterar a la comunidad que en nuestro país está la “Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía”, más conocida como la “Ley Cholito”, que deja establecida las obligaciones que contrae una persona al mantener una mascota o animal de compañía. Enfatizaremos en que el maltrato animal es según la Ley Toda acción u omisión ya sea, ocasional o reiterada, que cause daño, dolor o sufrimiento a un animal, además del abandono”, indicó en su momento la Subcomisario, Francisca Lizama, oficial investigador de la PDI Rengo

El incumplimiento de esta Ley será sancionado penalmente, con penas que van desde presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 10 a 30 UTM, sumado a la inhabilidad absoluta para la tenencia de cualquier otro tipo de animal.

Es importante señalar que a nivel comunal, las municipalidades serán las responsables de rescatar, sanitizar, esterilizar y reubicar a los animales que no tengan dueño. Además, les corresponderá fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.

La persona que tenga una mascota deberá registrarla e implantarle un dispositivo electrónico (microchip), responsabilizarse de su alimentación y manejo sanitario, y responder civilmente de los daños que causen.

Las organizaciones sociales de cuidado y protección animal tendrán que promover la educación en la ciudadanía y para ello, se desarrollarán fondos concursables. “Nosotros, reconocemos la valiosa labor que realizan diversas agrupaciones animalistas, quienes acogen a perros maltratados y abandonados de la comuna, preocupándose de sus tratamientos y estadía. No formes parte ejerciendo un maltrato indirecto, y si notas que un perro esta enjaulado, desnutrido, con poco pelaje, herido, infectado de pulgas y garrapatas, con poca agua y nada de comida en su plato o en cualquier otro tipo de mal estado, acude en su ayuda y a comunicarse con las autoridades competentes”, indica la Subcomisario

Para ayudar a evitar el maltrato animal se insta a denunciar en la PDI, actuar con rapidez y con algún medio de prueba y detalles de los hechos, que serán de gran utilidad, para dar a conocer ante el Ministerio Público el delito.