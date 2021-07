Por: Gisella Abarca.

Este domingo falleció la ex concejal de Graneros, Raquel Campos Puentes. Una repentina partida de la ex autoridad granerina.

Durante los funerales que se llevaron a cabo este martes, en que gran parte de los vecinos se volcaron a la calle para su despedida, el municipio local relevó su legado e hizo hincapié en la labor vecinal que desarrolló durante toda su vida.

Sin embargo, transcurridas las horas, la familia decidió interponer una denuncia por negligencia médica y cuasidelito de homicidio, considerando que la ex autoridad asistió en reiteradas ocasiones -por intensos dolores estomacales- hasta el Hospital Santa Filomena de Graneros y Regional de Rancagua para su atención, siendo derivada a su hogar, falleciendo horas después.

“VAMOS A LLEGAR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS, PARA QUE ESTO SE ESCLAREZCA Y NO QUEDE IMPUNE”.

Así cuenta José Campos, hermano de la ex concejala “este lunes 19 se puso la denuncia en la Fiscalía de Graneros para que tomara curso pertinente, que el Fiscal tomara el caso y empezara la investigación. Él acogió la denuncia y ahora comienzan los trámites de recabar toda la información del Hospital Regional Rancagua y de Graneros. Esto va a ser un proceso largo, porque hay que hacer un seguimiento; pero nosotros estamos haciendo todo lo pertinente para que esto se lleve a cabo”, indicó.

En esta línea, el escrito enviado a la Fiscalía Local, indica que “según el certificado médico de defunción, la causa inmediata de fallecimiento se debió a un paro cardio respiratorio. Se solicita tomar declaración a los médicos tratantes, ya que su muerte, en nuestra opinión no es por causas naturales; sino por acción u omisión de terceros, dada la evolución de la enfermedad. Solicitamos al Juez de Garantía de Graneros, la realización de una audiencia especial, a fin que se proceda a la exhumación del cuerpo y que el Servicio Médico Legal proceda a efectuar la autopsia correspondiente”, expone el texto.

A esto José Campos agrega “el informe médico dice que el deceso de mi hermana fue por un paro cardiaco, pero no fundamenta qué originó ese paro, lo que debió ser especificado en el certificado. Toda esa información la está recopilando el fiscal”, detalla.

En este contexto, el hermano de la ex concejala Raquel Campos destaca el buen estado de salud de la ex autoridad granerina “Mi hermana no tenía antecedentes previos de problemas cardíacos, nada. Estaba un poco depresiva como todos con este tiempo pandémico y el dolor de estómago que presentó. La denuncia la estampamos con el abogado de la municipalidad de Graneros, mañana tenemos reunión con un abogado perito en la materia que va a seguir trabajando en el caso, porque nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias por la memoria de mi hermana, para que esto se esclarezca y no quede impune”.

Adelantó que durante la jornada de este jueves “tenemos que acercarnos de nuevo al Hospital Regional, porque hoy (martes) no quisieron entregarnos la ficha clínica o de atención de mi hermana. Nos llevamos la sorpresa que el director (s) está con licencia, el que la atendió también, nadie nos quería atender y nos derivaron a la OIRS que nos dijeron que este jueves podremos requerir los antecedentes, respuesta que se demora diez días”, finalizó.

Consultado al Servicio de Salud O’Higgins, la entidad se encuentra recopilando antecedentes para este jueves referirse al caso de presunta negligencia médica.

Alcalde de Graneros : “Siempre es correcto despejar las dudas e ir en búsqueda de la verdad”

El alcalde de Graneros, Claudio Segovia, aún golpeado por el deceso de su ex compañera de labores, señaló que, “lo importante es aclarar todo lo que haya ocurrido. Si la familia lo requiere, acá estamos para apoyarlos. Siempre será correcto despejar las dudas e ir en búsqueda de la verdad, por eso respaldamos la denuncia”, dijo el edil.