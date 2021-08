Con 796 mil toneladas, la cuprífera estatal produjo 52 mil toneladas de cobre fino más que en 2020 (7% adicional) y superó la meta presupuestada.

Codelco reportó US$ 3.675 millones en excedentes durante los primeros seis meses de 2021, la cifra más alta de la última década. La producción de cobre fino se sumó a las buenas noticias de la estatal, tras informar 796 mil toneladas, lo que equivale a 7% más que entre enero y junio de 2020, cuando totalizó 744 mil toneladas.

“La producción superó, incluso, nuestra meta de 755 mil toneladas. Codelco se está transformando para ser más competitiva y entregar excedentes al país por los próximos 50 años; por eso, no basta que pongamos en marcha nuevos yacimientos, como lo estamos haciendo, sino que es imprescindible una administración de excelencia. Y esto es lo que reflejan las cifras: una gran gestión que se tradujo en el incremento en el nivel de procesamiento en Radomiro Tomic y El Teniente, a lo que se sumó la mejor ley del mineral en Ministro Hales”, destacó el presidente del directorio, Juan Benavides.

Benavides también resaltó que el alza productiva se alcanzó a pesar de las complejidades operacionales producto de la pandemia de Covid-19. “En Codelco hemos tomado todas las medidas sanitarias para asegurar la protección y la salud de las personas y, al mismo tiempo, mantener la continuidad operacional. Ahora podemos decir que en este primer semestre nuestros excedentes fueron casi 10 veces superiores a los del año pasado, cuando sumaron US$ 380 millones”, afirmó.

El presidente ejecutivo, Octavio Araneda, explicó que “el precio del cobre fue, sin duda, un factor que influyó positivamente en los resultados, pero también lo hicieron el alza en la producción, costos menores a los presupuestados, las mayores ventas de nuestro principal producto y el mejor desempeño de las subsidiarias”.

El costo directo (C1) llegó a 134,7 centavos de dólar la libra (c/lb), 3,7% mayor que en el mismo período del año anterior. Esto, debido principalmente a efectos exógenos, como el tipo de cambio y el precio de los insumos, contrarrestado parcialmente por una mayor producción y menores gastos directos (consumos de insumos relevantes y materiales, principalmente).

El costo neto a cátodo (C3) alcanzó 221,0 c/lb, 6,4% superior a enero-junio de 2020. Además de las razones que explican el aumento del costo directo, se suma el impacto del menor tipo de cambio en los pasivos en pesos.

La generación de caja operacional, Ebitda, por su parte, alcanzó US$ 5.160 millones, una cifra que creció en 174% respecto de los primeros seis meses de 2020, con un margen de 52%. El alza significativa obedece principalmente al efecto positivo del precio del cobre, sumado a una mayor producción y ventas, y costos directos menores a los presupuestados, reflejo de la buena continuidad operacional.

“Valoramos el esfuerzo puesto por nuestros trabajadores en cada proceso, planta y faena en estos tiempos, cuando Chile más nos necesita. Nuestro propósito común es asumir aún más nuestra responsabilidad personal y de equipo para asegurar la continuidad de las operaciones y seguir generando excedentes para el desarrollo del país”, enfatiza el presidente ejecutivo.

AVANCE DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURALES

La empresa informó que Chuquicamata Subterránea, inaugurada en 2019, continúa desarrollando las obras de movimiento de materiales y desarrollo para poner en explotación las nuevas áreas que le permitan alcanzar el régimen de 140 mil toneladas por día de extracción. Traspaso Andina, en tanto, con 97,1% de avance, está finalizando las actividades de precomisionamiento del chancador primario, mientras en el secundario se están finalizando las pruebas de carga del puente grúa y se inició su montaje mecánico.

Respecto de la Cartera de Proyectos Teniente, Andes Norte (68,5%), ubicado en una zona de altos esfuerzos y en condiciones geomecánicas que requieren una atención permanente, continúa su avance. En tanto, las obras tempranas de Diamante alcanzaron 71,8% y las de Andesita, 82,6%.

En Atacama, el proyecto Rajo Inca presenta un avance total de 13,6%. En junio se iniciaron las obras del contrato principal para el movimiento de tierra, para la preproducción y la construcción de caminos.

“50 AÑOS POR CHILE”

Octavio Araneda valoró el desarrollo de la profunda transformación que se está impulsando desde inicios de 2020 para acelerar la excelencia operacional y en proyectos, de modo de convertir a Codelco en una empresa más eficiente y competitiva, capaz de financiar sus proyectos estructurales y generar cada vez más excedentes.

“Es especialmente gratificante darle buenas noticias al país en momentos en que aún enfrentamos una pandemia global que ha afectado a tantas personas, y cuando se conmemoran 50 años por Chile. En estas primeras cinco décadas desde que el cobre pasó a manos del Estado, Codelco ha contribuido al desarrollo del país con más de US$ 115 mil millones de excedentes, lo que representa 8% de los ingresos fiscales en el período; ventas al exterior por US$ 311 mil millones, cerca del 20% del total de las exportaciones, e inversiones acumuladas por US$ 68 mil millones, lo que representa el 5% de toda la inversión realizada en el país”.

El ejecutivo afirmó que la empresa continuará su esfuerzo por mejorar en todos los indicadores, especialmente los relacionados con su cultura organizacional, para seguir aportando al desarrollo y progreso de Chile.

