El director del Serviu, Manuel Alfaro informó que ahora viene el proceso de liquidación a la actual empresa y ejecutar la contratación para que otra finalice las obras “una vez que la nueva constructora retome las obras esperamos que los vecinos puedan estar en sus casas a fines del presente año”.

Por: Gisella Abarca.

El sueño de la casa propia se ha convertido en una pesadilla para los vecinos pertenecientes al comité de vivienda San José de Codegua, que este lunes se tomaron las casas, este domingo protestaron en la Ruta 5 Sur y el jueves pasado se tomaran las obras del conjunto habitacional buscando respuestas luego que la empresa constructora abandonara las faenas. Acción que se suma a la realizada en enero de este año, en que familias afectadas salieron a la calle a protestar debido al retraso en la construcción y entrega de sus viviendas.

Son 212 grupos familiares, que no han podido concretar el sueño de la casa propia, debido al no cumplimiento de los trabajos.

“La gente se tomó las obras para hacer presión por la demora en la entrega, por la falta de información y para hacerse cargo de la seguridad del conjunto habitacional, ya que la empresa dejó las obras” indicó quien fuera presidenta del comité San José por diez años, María Soto. No obstante, y en busca de ser escuchados este lunes los vecinos entraron a las casas ante la incertidumbre y falta de respuestas.

AÑOS DE ESPERA

Hace 4 años que las 212 familias esperan por una solución definitiva de vivienda luego que en el 2017 se hiciera entrega de los terrenos a la constructora BAUEN Graneros LTDA. Dos años más tarde, la empresa se declara en quiebra, por lo que la constructora PASYVA llegaría a concretar el sueño de la casa propia, proceso que para los vecinos se ha tornado interminable tras 12 años desde la conformación del comité.

“Se suponía que estas casas deberían haber sido entregadas el 2019, y desde esa fecha han pasado dos años y nada, todavía seguimos esperando. Estamos muy cansados, la gente está muy desgastada, con mucha rabia, nos han dado muchas fechas y nada se cumple”, dijo la señora María quien está hace más de diez años en el comité.

Agregando que las viviendas son una necesidad para los vecinos “Hay gente que arrienda, que es allegada, a algunos les han pedido donde viven. La gente está cansada, hay socios que han muerto esperando su casa propia, nunca la vieron y eso ha sido terrible para las familias”, relata María.

Molesto el alcalde de Codegua, José Flores asegura que la responsabilidad en la que los vecinos están pagando los platos rotos es “de la administración anterior, ellos eligieron la empresa, ellos por un voto jugaron con el sueño de los vecinos y aquí estamos con las 2012 familias desesperadas, adultos mayores, discapacitados, niños, llorando por la entrega de sus casas”.

El jefe comunal de Codegua comentó que lo que se viene para finalizar el proyecto habitacional de más de 4.600 millones de pesos “Ahora debemos buscar una empresa, que vamos a ayudar como autoridad, los vecinos eligen la empresa, ésta hace un levantamiento de las obras, nos dice cuánto cuesta y SERVIU coloca el dinero”.

El edil agregó que “como autoridad tenemos que apoyar a los vecinos. Hay mucha gente que tiene que pagar arriendo, quieren tener su casa propia pronto, y no hay solución de ninguna parte. Estamos conversando con un staff de abogados para hacer una demanda civil para llegar hasta las últimas consecuencias y saber qué pasó con estas dos empresas y quienes fueron los culpables de esos 212 sueños de los vecinos en que nadie se hace responsable”, subrayó Flores.

Desde el año pasado que el concejal por Codegua, Sebastián Padilla apoya a los vecinos en el proceso de obtener su vivienda definitiva “los vecinos llevan luchando por sus casas más de 14 años, entre esperando el subsidio, más de 4 años esperando que les entreguen las casas, es la segunda constructora que hace abandono de las obras, y los vecinos han escuchado tantos plazos y fechas de entrega que no se cumplen”.

Padilla agregó “primero dijeron que iban a entregar las casas en noviembre de 2020 y nada, luego que iban a entregarlas en enero de 2021 y no se cumplió. El Ministro se comprometió a entregarlas en marzo, no las entregaron y los vecinos siguen esperando que les entreguen sus casas”, finalizó.

El conjunto habitacional San José está emplazado en la comuna de Codegua, sector La Estancilla, compuesto por 212 vivienda de uno y dos pisos. Considera además una sede social, múltiples sectores de áreas verdes y una multicancha, obras que presentan alrededor de un 95% de avance.

Director de SERVIU O’Higgins, Manuel Alfaro:

“Esperamos que los vecinos puedan estar en sus casas a fines del presente año”

Consultado por la situación de los vecinos que forman parte del conjunto habitacional San José de Codegua, el Director de SERVIU O’Higgins, Manuel Alfaro, expuso que como entidad han realizado reuniones periódicas junto al alcalde de la comuna, la Egis Municipal y la directiva del Comité San José de Codegua donde han analizado los avances de la construcción de las casas.

No obstante, agregó Alfaro “lamentablemente nos vimos en presencia del mal actuar de la empresa constructora PASYVA -contratada durante la administración municipal anterior- quienes de forma sistemática e irresponsable prometían dar celeridad a las obras, cosa que no sucedió, a pesar haber cumplido con los diferentes estados de pagos, e incluso gestionar una inyección de más de 350 millones de pesos durante febrero del presente año para finalizar las obras, lo que no se vio reflejado en el avance de la construcción de las casas”, argumentó el director del Serviu.

En este contexto, el jueves pasado la autoridad se reunió con las familias por el retiro sin aviso de la empresa constructora desde las obras, donde se les explicó que lo que viene es “realizar un proceso de liquidación a la actual empresa y rápidamente ejecutar la contratación para que otra finalice, proceso que demoraría alrededor de 45 días. Las obras ya presentan un 95% de avance, por lo que una vez que la nueva constructora retome las obras esperamos que los vecinos puedan estar en sus casas a fines del presente año”.

Finalizó diciendo “Sin duda que este periodo ha sido doloroso para las familias del Comité San José. Nos vimos ante la irresponsabilidad de una constructora que no cumplió con los plazos de entrega y jugó con el sueño habitacional de las familias. Realizaremos un plan de trabajo durante los próximos 4 meses, y el tiempo que sea necesario, de acompañamiento social y técnico con las vecinas y vecinos”.