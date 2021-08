–Siendo el motor de la economía en Chile, se quedaron “sin gasolina” para avanzar, gran parte de ellas venían heridas desde el estallido social de octubre de 2019. La llegada de la pandemia empeoró las cosas, pero la fuerza, la persistencia, el empuje y las ganas de vencer cada obstáculo, los hizo no decaer y ahora reman para salir adelante. Estas son algunas de sus historias.

Por: Ximena Mella Urra. – Fotos: Marco Lara.

Ya son más de 16 meses de pandemia por el Covid 19. A estas alturas se comienza a ver una pequeña luz al final del túnel oscuro. Es que con más del 80% de la población vacunada, con la baja de casos y con las medidas menos restrictivas de movilidad, el país comienza nuevamente a prender sus motores, avanzaba paso a paso, pero con una nueva realidad a la cual debemos acostumbrarnos.

Sabemos que los actores más golpeados de esta crisis sanitaria – económica han sido las mipymes, quienes no pudieron abrir sus puertas debido a las restricciones de desplazamiento y cuarentenas, provocando en ellas falta de liquidez, pérdidas de los empleos y en algunos casos hasta sus locales. Comercio, servicios, turismo, por nombrar algunos rubros, entre los más perjudicados. Según la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), las más recientes cifras hablaban de un 85% que ha visto afectado su negocio y un 50% de ellos de manera grave.

A estas alturas y de la manera que sea posible son pocos los que se han podido salvar, las que quedan se reinventan y otras logran salir apenas a flote. La digitalización parece ser uno de los caminos más alcanzables para muchos ellos, logrando subirse al carril del “e-commerce”.

A través del diagnóstico “Termómetro de Evolución Digital (TED)”, realizado por el programa Valor Pyme de BCI, 17.000 pymes de más de 150 rubros en Chile midieron su estado de digitalización entre junio de 2020 y julio de este año. En cuanto a digitalización, el indicador mostró que 89% de las empresas tiene un nivel incipiente. Sin embargo, para algunos emprendimientos, la llegada de esta crisis se convirtió en una oportunidad que supieron aprovechar.

DE LA NECESIDAD NACIÓ LA OPORTUNIDAD

“Para nosotros la pandemia fue una oportunidad. Habíamos lanzado nuestro sitio web en diciembre de 2019 y todos nuestros envíos estaban asociados a aviso y mensajería los cuales son servicios externos por lo que se cobra aparte. Hasta ese entonces los clientes no tenían muy adaptado el hecho de tener que pagar por un envío en la compra. Tras la pandemia, todos nos vimos en la necesidad de pagar el delivery de nuestros productos. La gente ahora no veía problema en pagar el traslado y por lo tanto nuestras ventas se incrementaron”, explica Natalia Abarca, fundadora de Ecosmética Hana Kiri, empresa dedicada a la fabricación de productos para el cabello y cuerpo 100% naturales a base de plantas, es decir, sin químicos que traen los que tradicionalmente usamos, como sulfatos, parabenos, derivados del petróleo, entre otros. Además se basa en la economía circular, usando envases reciclados.

De esta manera, el aumento de ventas online a nivel global debido a las restricciones de movilidad, provocaron muchas oportunidades de oferta y demanda, creciendo para los que ya lo hacían o siendo la única instancia de seguir para aquellas pymes que no practicaban el e-commerce. “El camino solo ha sido de crecimiento. Incluso al empezar la pandemia yo estaba sola y a fines del año pasado terminé con un equipo de ocho personas”, destacó.

Este emprendimiento recibió apoyo de un fondo de Corfo, “un subsidio de Semilla asignación flexible dentro de lo que fue la primera generación dentro de la Región de O’Higgins. Gracias a él pudimos invertir para dar el gran salto en la obtención de nuestra resolución sanitaria, pudimos recibir asesorías, pagar talleres y capacitaciones, inversión en Marketing y también comprar una máquina más grande para la producción”, recalcó Natalia.

“La clave es ser constante, paciente y resiliente. Mantener un emprendimiento no es fácil, es muy intuitivo, tenemos que ser fuertes y siempre buscando y aprendiendo. Nunca dejar de aprender es la clave, es buscar hasta el cansancio las oportunidades, que cuando se cierra una puerta buscar otra. La colaboración es también parte importante de este crecimiento ya que nuestro mundo debe apuntar a buscar soluciones más integrales y que apunten a la colaboración con y para nuestra tierra”, manifestó la representante de Hana Kiri.

Conversamos con otra mujer emprendedora quien ha aprovechado esta pandemia para hacer crecer su negocio. Se trata de Cheryl Espeleta, con su emprendimiento online Jacinta Moda Store. “Cuando uno decide emprender maneja su tiempo, su organización y se plantea sus propias metas, lo que me permite ser muy ordenada. Yo tenía un sueldo fijo, trabajaba pero ahora me dedico totalmente a mi tienda y me ha ido muy bien. Lo que partió como una necesidad, porque me había quedado sin trabajo, ahora es un gran avance”, asegura sobre este camino que jamás creyó iba a tomar.

“Cuando comenzó la pandemia su emprendimiento ya tenía cerca de un año de existencia. En sus inicios vendía accesorios y sostenes tipo Bralette, y aprovechaba los festivales de verano en las diversas comunas de la región para ir a mostrar sus productos. “Ya tenía mi clientela. Mi vitrina siempre ha sido Instagram, nunca he tenido una tienda física y aun así tengo más de 19 mil seguidores. Cuando llegó la pandemia del Covid 19, me empezó a ir viendo producto también de las mayores restricciones”, explica ya que a su parecer las mujeres cayeron en una compulsión por las compras. Fue así que entonces comenzó a traer poco a poco otros tipos de prendas de vestir. “Como íbamos a estar encerrados ya no me iban a comprar tanto carteras o aros, por lo que comencé a traer otras cosas, y comencé a cambiar el giro de mi tienda”.

Esta red social le ha permitido ganar cada vez más adherentes convirtiéndose en su única tienda virtual. Todos los días realiza ventas y las concentra despachando dos veces a la semana. Ahora que las restricciones son menos, sus ventas han bajado un poco para las comunas de Rancagua y Machalí, no así para envíos que hace fuera de la región, que sigue siendo su mayor fuerte, llegando incluso a Arica por el norte o a Chiloé por el sur.

En cuanto a las ayudas económicas, Cheryl debió retirar su 10% para hacer crecer su stock de productos, permitiéndose crecer en espacio y cantidad de oferta. Asimismo, la ayuda de su madre en esta actividad dice que ha sido crucial para su éxito, sumado a dos personas más que la ayudan en este proceso.

Hoy no solo se dedica a vender sino que también dicta talleres con un grupo de amigas a otras emprendedoras para que puedan formalizar sus negocios y enseñando cómo pueden crecer, principalmente mediante la digitalización. “Muchas personas decidieron emprender en esta pandemia y la idea es que sus ideas y proyectos sean escalables. Queremos tener más mujeres emprendedoras que se atrevan a innovar”, comenta.

Un emprendimiento nacido en pandemia fue la Heladería La Rosetta en el Pueblito Gastronómico de Machalí abriendo en diciembre del año pasado a cargo de Sofía Bravo y su marido, quienes se vieron sin trabajo en medio de una crisis sanitaria. “Sin recibir fondos estatales, pero sí con nuestros ahorros y créditos familiares emprendimos en este negocio. Fue duro al principio porque teníamos que aprovechar de vender los días fuertes, los jueves y viernes por estar en Fase 2, y hacer promoción para los días que no había mucho flujo de clientes. Lo más importante era también hacer publicidad en las redes sociales”, comenta Sofía. A su juicio, todo se basa en estrategias que vas creando en el momento de mayor crisis.

Ahora debieron cerrar su local en Machalí y están en busca de otro punto de ventas, por mientras siguen en sus redes sociales (Instagram) con nuevas ideas como por ejemplo desayunos a domicilio. “Creer en tu emprendimiento, mejorarlo todos los días, ser busquilla, innovar en tendencias y lo más importante escuchar a tus clientes, esa es la clave. Nuestros clientes nos ayudaron mucho, porque nos guiaron con lo que ellos querían que les entregáramos en sus casas en medio de la pandemia”. Concluye.

EN TURISMO DESPUES DE LAS CUARENTENAS

Uno de los efectos más negativos de las cuarentenas y restricciones de desplazamiento los vivió a concho el sector del turismo y todo lo relacionado alrededor de él. A nivel local, Chile aún resiente la baja en llegada de turistas extranjeros, pero en efecto contrario ha provocado que el turismo nacional vuelva a funcionar, más ahora que los casos de coronavirus están bajando y tenemos menos restricciones de desplazamiento.

En la Región de O’Higgins, uno de los destinos que más atraía turistas era el Lago Rapel. Sin embargo, en marzo del año pasado debieron cerrar producto del confinamiento obligado. “En común acuerdo con otros empresarios turísticos tuvimos que cerrar. Lo primero fue asumir que existía una situación que nos sobrepasaba, luego que teníamos que afrontarla entre todos con responsabilidad y colaboración”, nos cuenta Sebastián Lynch Lillo, representante de Marina Pintué UC, en el Lago Rapel.

Luego de la incertidumbre y confusión, se reinventaron para seguir. “En cuanto al tema financiero lo abordamos con recursos propios liquidando algunos activos, pero también recibimos ayuda a través de programas entregados por el Gobierno, con los programas SERCOTEC Reactívate y mediante un crédito Fogape. Esta ayuda llegó en un buen momento, pero fue muy complejo al principio. Pasamos por momentos muy difíciles, de tener que cerrar la puerta por fuera, pero no decaímos”, recuerda.

Desde octubre de 2020 en este complejo fueron retomando las actividades. “Comenzamos con lo básico, un diagnóstico realista de la situación y un análisis de nuestras posibilidades bajo las restricciones existentes. Luego, tomamos una decisión, así cambiamos nuestro modelo de negocios y nos pusimos a trabajar bajo ese nuevo norte”, y asegura que la clave es “tener convicción en tu proyecto y perseverar a todo evento”.

En Marina Pintué ven un futuro de oportunidades, adaptándose a las contingencias y buscando nuevas formas de hacer las cosas. “Veo un futuro donde todos le entregamos mayor valor a las cosas simples y valoramos infinitamente estar con las personas que queremos. En nuestro rubro, seguir trabajando y velar por la tranquilidad y seguridad de nuestros huéspedes con el compromiso y la responsabilidad para hacer las cosas bien”, concluye Sebastián Lynch.

Más a la costa de nuestra región, se encuentra la comuna de Pichilemu, donde Cáhuil es una localidad imperdible para los turistas que visitan la zona. Uno de los alojamientos preferidos por los visitantes es las Cabañas Piedra Grande, que en su calidad de alojamiento cuenta con los sellos Q(Calidad) y S(Sustentabilidad) entregados por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur). Su administrador, Sebastián Arenas, nos cuenta lo difícil que fue la situación al principio. “Debimos cerrar las cabañas por un tiempo y comenzar a devolver una gran cantidad de dinero que correspondía a abonos para reservas a futuro. La incertidumbre hacía que los pasajeros nos pidieran la devolución de su dinero”. Luego comenzaron a pensar en cómo serían los nuevos procesos a futuro, cuando debieran reabrir y para ello debían estar preparados. “Por eso estudiamos y desarrollamos un protocolo de higiene y sanitización, buscando una nueva forma de potenciar nuestros servicios”.

Según relata Sebastián, los salvoconductos para trabajadores que venían a la comuna les permitieron tener pequeños ingresos que ayudaron a solventar algunos gastos. “No tuvimos riesgo de quebrar, pero tuvimos que reducir el equipo de trabajo que teníamos pensado para todo el año suspendiendo sus contratos”, agrega. Pero fue en octubre del año pasado que el avance en el Plan Paso a Paso les permitió recibir nuevamente a los turistas y concretar reservas. “Luego con el permiso de vacaciones pudimos pasar una muy buena temporada, hasta marzo de este año mes en que Pichilemu nuevamente entró en cuarentena”, recuerda el administrador.

Para recibir a los pasajeros en esta nueva realidad debieron prepararse en el nuevo protocolo sanitario cumpliendo con todas las recomendaciones de Sernatur y el Minsal. Incluso fueron más allá de lo requerido por la autoridad y adquirieron una máquina para sanitizar todos los ambientes de la cabaña, y por otro lado modificaron su procedimiento de check in y entrega de cabañas. “Postulamos a un proyecto de reactivo turismo de Sercotec que fue un apoyo para implementar nuestro nuevo protocolo Covid de higiene y sanitización”, añade.

Como pyme jamás decayeron, al contrario, siempre pensando en cómo adaptarse. “Aprovechamos la pausa para realizar mantenciones, mejorar el aspecto de las habitaciones, ordenar nuestras bodegas e incluso potenciar el servicio. Por ejemplo, participamos del programa SIGO Tecnología y también obtuvimos el Sello S de sustentabilidad que nos posiciona como un destino que cumple con criterios globales de sustentabilidad turística”, relata. “El optimismo sigue intacto porque las puertas se están abriendo de a poco, el pase de movilidad y la reducción de casos permitirá el traslado entre comunas, el turista buscará lugares para desconectarse a medida que la situación sanitaria vaya mejorando”, concluye Sebastián desde Cáhuil.

Y desde el Valle de Colchagua, Pablino Vergara del operador turístico “Colchagua Turismo Rural” recuerda que debió cerrar sus puertas a su pyme de turismo debido a la paralización del rubro. Ni el crédito Fogape ni los bonos son suficientes para mantenerse, asegura nuestro entrevistado. Pese a que en la provincia las comunas iban pasando a Fase 3, los niveles de venta seguían muy bajos y no alcanzaban a mantenerse, por lo cual decayó pero la reinvención lo motivó, postuló a unas asesorías de Turismo Rural. “Actualmente, en Fase 4 y con el 90 % aproximadamente de los servicios turísticos del Valle en funcionamiento con todos los protocolos, hace que el turista sienta seguridad y confianza en el destino. Por eso veo muy positivo y optimista el futuro del turismo en general, haciendo todo con mucha perseverancia, paciencia y amor por lo que haces”.

EL RENACER DEL RUBRO GASTRONÓMICO

Junto con el turismo, los restaurantes, cafés y similares, viven aún su propia batalla para sostenerse. Muchos debieron cerrar momentánea o definitivamente ya que venían afectados desde el estallido social de 2019. Otros volvieron a operar aferrándose desde su calidad de rubro esencial de primera necesidad. Para Claudia Mujica, propietaria del local Emporio 18 ubicado en calle Campos de Rancagua que solo cerró sus puertas una semana, “no sabíamos qué está pasando y asustados por los contagios sin saber lo que se venía, si teníamos que cerrar, cómo solventaríamos los gastos de arriendo, gastos fijos, etc. Hasta que el Gobierno dio las medidas y lo que se iba a hacer. Nuestro negocio caía en el rango de primera necesidad por lo tanto el susto bajó y teníamos que armar el plan de cómo iba a hacer las medidas de protocolo, para ver si podíamos cumplirlas”, afirma su representante, quien asimismo recuerda que incluso participaron de una olla común para llevar almuerzo a cientos de adultos mayores de la ciudad en el momento más crítico de la pandemia durante 2020.

En un momento recuerda que se han debido readecuar muchas prácticas, “se debió cambiar la forma de pago, en un momento desaparecieron las monedas y debimos solo funcionar con tarjeta”. Y consultada sobre si recibió algún tipo de ayuda, dijo que no. “Solo calzamos en el anuncio del bono pymes de un millón de pesos y los 200 mil pesos por ser mujer emprendedora. Pero insisto que desde el estallido social veníamos arrastrando deudas y por lo tanto no calzábamos en ningún tipo de ayuda del Gobierno, por eso me las arreglé sola”, recalca.

“Hoy hay días en que no se nota que estamos en pandemia. La comida es algo esencial y todos la van a necesitar en algún momento. Así que de a poco hemos llegado a lo que vendíamos en un principio sin pandemia”, relata motivada ahora que la ciudad pasó a Fase 4 y revela que por otro lado ha bajado la cantidad de personas disponibles para trabajar, “lo cual nos juega en contra a locales como los nuestros”. Ahora Claudia se está preparando para seguir poco a poco adelante y poder sacar su terraza a la calle y atender, por mientras “tenemos que seguir cuidándonos con mucha perseverancia”, finaliza agradeciendo principalmente a sus clientes quienes son el motor de todas las pymes.

Desde que nació “El Abasto” como nuevo emprendimiento gastronómico en el centro de Rancagua, quiso marcar la diferencia mediante la innovación en la cocina. Consuelo Poblete e Ítalo Prelle son sus creadores. “En un inicio a todos nos pasó lo mismo: sentir una gran incertidumbre al ver lo que pasaba, no solo con el negocio, sino que con todo. Creíamos que iba a durar poco. Estaba la posibilidad de cerrar y tener que reinventarnos, ver qué íbamos a hacer”, añade Ítalo. El cierre inicial fue duro para sus creadores debiendo despedir a sus trabajadores. “Vino la reinvención de muchos locales como nosotros que le sacamos provecho al delivery. No es lo mismo que atender al público, pero sí nos permitía mantenernos activos y vigentes”.

Tomaron todas las ayudas y créditos existentes. Pero en el periodo inicial de las cuarentenas fueron para ellos 4 o 5 meses en que debieron asumir que la única forma era pedir créditos. “Pedimos créditos Fogape y endeudarnos para poder mantenernos y lo estamos pagando desde enero. También unos fondos de reactivación de Sercotec, otros de Corfo y también el de apoyo a las pymes, que han ayudado por ejemplo a pagar sueldos y cotizaciones”, explica.

“Ponerse nuevamente en marcha no ha sido tan difícil, lo que sí ya no contamos con el espacio que teníamos antes y debimos reducirlos a la mitad porque debimos devolver espacios arrendados. Pese a ello estamos optimistas en que estaremos en fase 3 o 4 por un buen tiempo. Con gran parte de la población vacunada no debería ser tan complejo”, asegura. “Estamos recuperándonos, mucho más que a principios de este año en que tuvimos una apertura de estas características. Esperamos que se mantenga porque no creemos que podamos sobrevivir a un segundo encierro”.

Uno de los restaurantes de comida chilena casera preferidos en la zona es La Pérgola ubicado en Carretera El Cobre, comuna de Machalí. Su dueño Víctor “Lito” Gallardo, recuerda la incredulidad que había al principio. “Se pensó que la situación no duraría más allá de un par de meses. El cierre en marzo del año pasado fue un duro golpe, nos descolocó, pero supimos armar un plan de contingencia junto con nuestros colaboradores”, dijo.

En cuanto a sus clientes, pensó en volver a contactarlos, llegar a sus casas o retirar sus pedidos en el estacionamiento del restaurante sin bajarse del auto. “Nació así un incipiente servicio propio de delivery, pero los cordones sanitarios significaban esperas de más de media hora para cruzar de Machalí a Rancagua y viceversa. Un pedido comprometido a una hora determinada, tardaba mucho más”, explica el propietario.

Como pyme venían ya fracturados desde el estallido social de 2019 a lo que se suma que a las primeras ayudas estatales no calificaban para el beneficio. Para Lito la verdadera ayuda vino de sus colaboradores, “por estar comprometidos a salvar la situación de venta, de los arrendadores que comprendieron que esta situación era inviable y nos apoyaron en readecuar el arriendo con respecto a un año normal, y de algunos muy buenos proveedores que entendieron que en este rubro somos partner”, argumenta.

Para financiarse, generaron un volumen de venta que les permitiría cubrir los gastos imprescindibles, “para luego retirar el 10% inyectando más flujo al negocio y un Fogape que alcanzó a 1/3 de lo comprometido por el Estado”. Además, Víctor cree que la recuperación de las pymes tardará un tiempo prolongado. “Serán unos cuatro a cinco años para retomar la nueva realidad país y cumplir con los compromisos personales y de empresa a los que nos hemos comprometido como son los créditos de mediano plazo”.

Más al centro de Rancagua, el barrio gastronómico vuelve a brillar a medida que se avanza en la reapertura del comercio. Una de las ofertas preferidas es el Barrio Gamero. Oliver Gajardo, es uno de los socios del restaurante y nos cuenta que, al principio, “teníamos mucha incertidumbre porque nadie sabía cuánto duraría y a su vez cuáles serían las nuevas condiciones sanitarias”. Así pensaron en que sería pasajero, cerraron y esperaron a la normalización. “Sin embargo, entendimos que iba a ser muy difícil resistir el cierre prolongado y tampoco ayudaba el no tener muchas luces sobre el futuro porque se decían muchas cosas y había muchas informaciones contradictorias. No había indicios de una próxima apertura y tuvimos que reorganizarnos para poder optimizar el uso de los recursos que teníamos en el momento, lógicamente todo eso pensado para un par de meses. Pese a ello, sabíamos que no estaba en nuestras manos, solo debíamos esperar”, declara. Si bien no recibieron ningún tipo de ayuda, sí realizaron por un tiempo una olla común para la cual recibieron ayuda de algunas personas.

Desde que comenzó la pandemia, Barrio Gamero se ha puesto por tercera vez en marcha. “Creo que ahora lo tomamos con más calma y además contamos con más experiencia en el manejo sanitario. Lógicamente eso implica que el desarrollo de las actividades que realizamos está más controlado y más supervisado. Tuvimos que aprender a hacer todo de nuevo y eso nos ofreció más posibilidades para perfeccionar nuestros procesos”, dice el encargado. Mientras que en lo económico, asegura que van por buen camino para alcanzar los números de antes. “Ahora tenemos que agradecer lo que tenemos y tratar de cuidarlo, seguiremos aprendiendo de esta nueva realidad en la que estamos”.

