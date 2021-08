Por: Gisella Abarca

Días de intenso frío con temperaturas mínimas bajo cero, han marcado la agenda climática de este invierno en la región de O´Higgins, donde las lluvias han sido las grandes ausentes y la compleja situación de sequía presente en la zona es cada día más preocupante teniendo como ante sala que julio fue uno de los meses más secos de la historia.

A fines de la semana pasada, la intensa lluvia caída entre los días jueves 19 y viernes 20 de agosto permitieron mejorar los índices con los que se encontraba la región donde Rancagua presentaba un déficit que superaba el 65%, mientras que en San Fernando, el déficit se elevaba por sobre el 60%.

LA SEQUÍA CONTINÚA

Así lo indicó el Seremi del Ministerio de Obras Públicas en O’Higgins, Moisés Saravia “las lluvias de la semana pasada permitió, en cierta medida, mejorar los índices que teníamos; pero aun así, hoy los déficit son del orden del 50% de déficit en Rancagua. Afortunadamente en la zona de San Fernando y Convento Viejo, es menor, hoy tenemos un déficit que va entre el 30 y 40%”.

El Secretario Regional Ministerial informó que la reciente lluvia de agosto trajo una cantidad de agua apreciable donde en San Fernando hubo 180 milímetros de agua, Rancagua fue menor con 62 milímetros “esas cifras son las que nos llevaron a tener hoy el déficit que tenemos y que sigue siendo alto”, expuso Saravia dejando en claro que “La sequía continúa”.

Detalló que en el Embalse Convento Viejo, que al 15 de agosto tenía 187 millones de metros cúbicos, “hoy se estiman en 220 millones de metros cúbicos, siendo el máximo 237; es decir, estaríamos llegando a tener el embalse completamente lleno, de acuerdo a su capacidad. Eso nos va a garantizar tener un poco menos de problemas en lo que es riego en el área de agricultura. No podemos garantizar nada más que eso”.

Esto porque lluvias de gran intensidad en un corto periodo de tiempo, explicó Saravia “no permiten que el agua pueda entrar a los reservorios internos de la tierra. Por ejemplo, en los ríos, el día de la lluvia en los puntos más críticos, en el Río Tinguiririca llegamos a tener 220 metros cúbicos por segundo y en El Cachapoal fue similar, llegamos a tener entre 230 a 250 metros cúbicos por segundo, no llegando a los valores críticos y extremos que pueden traducirse en que los ríos se desborden y dañen a la comunidad, pero eso bajó rápidamente. Al día siguiente de la lluvia, volvimos a los valores normales que teníamos como sequía, que no superan en este caso los 40 metros cúbicos por segundo. El agua permitió llenar el embalse Convento Viejo, pero no permite llegar a las napas para poder recargarlas”.

En relación a la caída de nieve de la cordillera, donde hace 20 días no había nieve en ninguno de los sectores, el Director General de Aguas de O´Higgins, DGA, José Miguel Goycoolea indicó que “Esta lluvia permitió acumular algo de nieve, pero con valores muy mínimos como por ejemplo en el sector La Negra 50 centímetros aproximadamente, en el sector Termas del Flaco en la alta cordillera 1.20 cm. Esa es una nieve muy liviana, que no está compactada que en muy poco tiempo se va a haber derretido. Normalmente cuando se acumulaba nieve y los valores superaban 1, 2 y 3 metros de nieve que se compactaba a lo largo del tiempo, hoy no es así; por lo tanto, tampoco esa acumulación de nieve pudiera ayudarnos a enfrentar en la sequía real que tenemos”, finalizo Saravia