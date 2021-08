Fernando Ávila Figueroa

Texto y fotos

La devoción por Santa Rosa de Lima es importante en la región de O’Higgins, y eso quedó demostrado este domingo, donde a pesar que se informó que el templo estaría cerrado a los fieles y las misas serian online durante todo el día, mucha personas de diferentes regiones del país llegaron a visitar a la Santa y poder estar cerca de ella.

Esto originó que para evitar aglomeraciones, la autoridad sanitaria en conjunto con el municipio de Malloa y, el Párroco del templo, decidieran que a la misa de las 11:00 de la mañana pudiese contar con aforo de 80 personas, así como se decidió que a las 13:00 horas se oficiaría una misa en los jardines del templo, con aforo máximo de 200 personas privilegiado a los adultos mayores.

Pamela Velázquez llegó desde Buin, pero aseguraba no haberse enterado de las determinaciones. Pese a ello agradeció que se dejara entrar a cierta cantidad de personas, medida que compartió para no volver a tener nuevos contagios de Covid 19.

Para la señora Mariana Poblete, quien llegó desde Hualañé, tampoco se había enterado de las medidas y sólo a la altura de Curicó una de sus hijas le avisa que el templo estaría cerrado. Cree que por una parte el tema lo comprende por los contagios Covid, pero a la vez para aquellos que vienen desde lejos todos los años, que se existiera la posibilidad de entrar a una misa al aire libre se agradecía.

Para Claudio González, quien llegó desde Romeral, región del Maule, pese a saber que el templo estaría cerrado, decidió viajar por la disponibilidad de tiempo. No pudo entrar a las misa de las 11:00 de la mañana, pero destacó que su suegro y su suegra pudiesen participar de ella. “Todo lo que sea prevenir está bien”, dijo Claudio.

Raúl Oyarzún también se enteró ya en camino via redes sociales que el templo estaría cerrado. Viajando desde Lontue ya era tarde para devolverse, por lo que decidió llegar a Pelequén para ya en el lugar poder esperar las misa de las 13:00 horas y poder estar más cerca de la santa y pagar su manda e irse con la sensación de haber cumplido.

De la región también llegaron fieles, fue así como Alejandra Soto, oriunda de San Vicente de Tagua Tagua, pese a la cercanía no sabía que el templo estaría cerrado, por lo que se organizó para llegar temprano. Lamentó la situación, ya que su intención era que quienes estaban escuchando la misa en las afueras del templo, pudiesen recibir la comunión.

PRIMÓ EL CRITERIO

El alcalde de Malloa, Luis Barra, explicó que la determinación se debió a que muchos adultos mayores estaban en las afueras del templo, los que viajaron desde muy lejos como peregrinos, logrando llegar al acuerdo para que se abriera el templo sólo a la misa de las 11:00 de la mañana. Agregó que la misa de las 13:00 horas no estaba programada, pero se decidió hacerla en el jardín teniendo en cuenta la cantidad de fieles que llegaron.

Para la autoridad comunal, mucha gente adulta mayor no está conectada a redes sociales, o sencillamente internet no llegan a sus lugares de residencia, lo que origina que no se informen de las determinaciones, quienes llegan con la necesidad de llegar a visitar a Santa Rosa, lo que hizo que se debiera tener que aplicar el criterio. Agregó que lo pase este lunes se determinará teniendo en cuenta la cantidad de gente que llegue al templo.

Tras la misa de las 11:00 de la mañana, el Párroco del Santuario Santa Rosa de Lima, Padre, Juan Carlos Farías, sostuvo que la preocupación de las autoridades sanitarias era por la aglomeración de personas. Manifestó que lo importante es que las autoridades son quienes deben definir estos aspectos, ya que se debe colaborar con la autoridad sanitaria y no entrar en conflictos y rebeldías. “Hemos dicho insistentemente, que no venga el 28 y 30, pero hay gente no lo entiende, hay desinformación y también puede haber un poco porfía. Es verdad que no todos ven la televisión, las redes, pero lo importante es que se respeten todos los códigos y lo sanitario. La protección de la salud es lo primero y lo segundo es que la gente exprese su fe y tenga la posibilidad de cumplir con sus promesas”, dijo el Padre.

Para este lunes 30 será la autoridad sanitaria quien decida si abrirá o no el templo, o en su defecto habrá misas en los jardines. Lo oficial es que solo hay programadas misas online a las 06:00, 09:00, 12:00, 17:00 y 19:00 horas.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.