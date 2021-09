Por: Gisella Abarca.

Este lunes el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó el uso de la vacuna Coronvac del laboratorio Sinovac contra el coronavirus en personas menores de 18 años. La medida señala que en Chile podrán inocularse niños desde los 6 años de edad.

Así lo comunicó el Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz “ISP aprobó el uso de emergencia de una vacuna Sinovac contra el Covid 19 en niños mayores de 6 años, que abarca a niños de 6 a 17 años”.

La autoridad sanitaria regional detalló que ésta “es una muy buena noticia”, dando a conocer que la decisión se adoptó luego de una reunión entre el director del ISP y el comité de expertos que asesoran al Ministro de Salud para así dar por aprobada esta vacunación de emergencia “esto fue producto de una solicitud que realizó la Central Nacional de Abastecimiento, en representación del laboratorio chino Sinovac”.

Ortiz indicó que lo que se viene es que trabajar en la microplanificación entre el Ministerio de Salud y las regiones “para definir el calendario y la metodología de administración, de tal manera que esta vacunación sea eficaz, segura y rápida para este segmento de población que tanto nos interesa”, finalizó.

“ES MEJOR TOMAR LAS PRECAUCIONES DE TENERLOS VACUNADOS”

En tanto, la Presidenta del Colegio Médico de O’Higgins, Leslie Salvatierra informó que la vacuna es para ampliar el grupo de vacunación para escolares “y si está aprobada por el ISP no tendría que presentar mayor cuestionamiento”.

Según la información que la galena maneja es que “las sociedades chilenas de pediatría y de infectología están de acuerdo con la autorización del ISP de acuerdo a los estudios que han hecho. Son vacunas que están colocándose en otros lados, la vacuna es segura para los niños”.

Es por esto que aconsejó a los padres a inocular a sus hijos “ante la información de más variantes, de cómo afecta esta variante Delta a los niños, es mejor tomar las precauciones de tenerlos vacunados que estar con los temores de las situaciones como vienen”.

Y es que en la efervescencia de noticias e información instantánea llama a informarse de la mejor manera ante este tema “estamos bajo muchas fake new, muchos que dicen manejara información y no son especialistas, muchos opinólogos de temas de salud que generan más desinformación, mayores temores, los antivacuna no son solo de ahora, han estado siempre en contra de ellas y hay enfermedades que están controladas y otras erradicadas gracias a las vacunas y en países muy pobres donde es nula la inmunización, la mortalidad es mucho mayor”.

Infectólogo clínico de la Universidad de los Andes, Dr. Carlos Pérez:

“Lo más probable es que sea una vacuna tan eficaz como en los adultos”

Por su parte, el infectólogo clínico de la Universidad de los Andes, Dr. Carlos Pérez “esto es muy importante, porque permite incorporar a este grupo etario al PNI contra el Covid 19”.

El médico decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián, explicó que la aprobación se basa en los datos que proporcionó el ensayo Fase 1-2 en China con niños entre 3 y 17 años de edad “que demostró que la vacuna era segura, y producía unas muy buenas respuestas de anticuerpos. No es un ensayo de Fase 3 que demuestre la eficacia de la vacuna, pero si extrapolamos estos datos a lo que ha ocurrido en adultos, lo más probable es que sea una vacuna tan eficaz como en los adultos”.

No obstante, el especialista agregó que lo más importante es que “se monitorice muy de cerca los efectos adversos y la efectividad que tenga la vacuna para prevenir el Covid 19 en este grupo etario que, si bien es cierto, tiene cuadros más leves, en algunos casos se puede complicar y además puede ser una fuente de infección para los adultos que los rodean”.

Diputado de O’Higgins, Dr. Juan Luis Castro:

“Ahora el Gobierno debe anunciar el calendario para iniciar rápidamente la vacunación de los menores de edad”

Tras el anuncio, el diputado de O’Higgins y expresidente del Colegio Médico, Dr. Juan Luis Castro valoró la decisión señalando que, “por fin los niños van a tener acceso a la vacuna contra el Covid en Chile, se ha aprobado en justa razón y mérito”.

Agregó “Esto no es un capricho, es la decisión científica y por lo tanto, para volver a clases cuando corresponda presencialmente, esta vacuna va a ser clave”, subrayó Castro.

El parlamentario socialista, reiteró “me alegro que esto se haya decidido” agregando que si bien, “la campaña ha sido exitosa pero hay que reforzarla más, porque hay más de un millón de rezagados”.

Finalizó diciendo “Ahora los niños si van a tener este derecho que nunca lo tuvieron, no porque alguien se impusiera; sino porque no estaba demostrado el efecto beneficioso, ahora que lo está el Gobierno debe anunciar el calendario para iniciar rápidamente la vacunación de los menores de edad en Chile”, instó el diputado Juan Luis Castro.