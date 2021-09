Por: Fernando Ávila Figueroa.

Este jueves se llevó a cabo la clausura de juicio oral contra el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, acusado de los delitos de violación de secreto, concluyendo así la jornada de alegatos. El veredicto será dado a conocer este viernes a las 14:00 horas.

En la jornada de finalización de alegatos de este jueves participaron en representación del Ministerio Público, el Fiscal, Eugenio Campos, el Consejo de Defensa del Estado y la defensa de Arias, abogada Marisa Navarrete.

En los alegatos, el Consejo de Defensa del Estado como el Ministerio Público, mantienen sus posición de que Arias traspasó información de carácter secreta cundo se desempeñaba como Fiscal Regional, esto desde el Ministerio Público. «Quedará demostrado que no tan solo reveló y difundió la ficha SAO de una sola persona”, sostuvo el fiscal Campos. La defensa de Arias mantiene su postura de que esta situación no se trata de un delito, si no que de una falta, por lo que no puede ser sancionado como tal.

Es el Fiscal Eugenio Campos, quien encabeza esta investigación, formalizó a Arias por violación de secreto y delitos informáticos. Esto debido a una serie de mensajes que Arias tuvo con su cuñado y hermana, donde se le solicitaba que obtuviera información de un sobrino y de otra persona, a las que Arias habría accedido, solicitando que fuera su secretaria quien recopilara estos datos.

Su hermana y su cuñado habrían sido quienes recibieron esta información, lo que según Campos sería constitutivo de los delitos informáticos y revelación de secreto.

En la jornada de este jueves, el Fiscal Campos adujo que todos los medios de prueba han sido comprobados, respecto a la violación de secreto, indicado que los días 17 y 18 de abril del año 2018 por instrucciones de Arias a una funcionaras de la Fiscalía, extraen desde el Sistema SAO, sistema privado, donde obtienen información para labores ajenas a las del Ministerio Público, la que luego es remitida a un correo Hotmail, perteneciente al acusado.

Teniendo ambas fichas SAO, comentó el contenido a terceros ajenos a la institución que no tenían acceso a este secreto, esto a su hermana y cuñado. Luego de cometer estos secretos, entrega estas fichas a estos terceros, revelando secretos que no tenían derecho de conocerlos. Esto fue reconocido por la secretaria de Arias, quien imprimió y le entregó la documentación.

La defensa de Arias, adujo en esta jornada que existe una intencionalidad en este juicio, recordando whatsapp que hubo entre el fiscal Nacional, Jorge Abbott y el Fiscal Sergio Moya, esto a altas horas de la madrugada, especialmente el día de la denuncia que realiza Moya en contra de quien era su jefe.

La defensa agregó que fue el propio Arias quien entregó la evidencia con la que asegura el fiscal ha construido su caso, como capturas de pantalla, acceso a computador, acceso a correo electrónico para rescatar la ficha enviada por su abogada asistente, por lo que asegura que nunca ha existido discusión sustancial de los hechos.

Lo que se discute es el tipo de documento y su naturaleza, ya que todos los testigos indicaron en su gran mayoría que no trataba de una ficha SAO. La defensa aduce que se trata de una ficha SAF, la que no tiene el carácter de secreto, la que según la defensa se trata de otro tipo de documentación, que no reviste carácter de reservado restándole merito a la imputación.