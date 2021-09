Por: Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas

Tras una investigación de la Fiscalía Regional de O’Higgins junto a Carabineros, se logró la detención de tres hombres, quienes estarían involucrados en el incendio que afectó a las dependencias de la Municipalidad de Rancagua el pasado 19 de septiembre, específicamente en el edificio Tomás Guaglén, donde se ubica la Dirección de Obras y la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

Los sujetos pasaron a control de detención este jueves y según la Fiscalía existen registros de cámaras donde se les aprecia arrojando un elemento acelerante, para luego huir del lugar, tras encender fuego a la dependencia. Cabe recordar que a la querella que interpuso el Municipio de Rancagua, se suma otra que interpuso el Delegado Presidencial Regional, Ricardo Guzmán, querella criminal contra todos quienes resulten responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores del ataque incendiario que destruyó la Oficina de Edificaciones del Departamento de Obras de la Ilustre Municipalidad de Rancagua.

Tras la audiencia de control de detención, el Juzgado de Garantía de Rancagua decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados por el delito de incendio, decretando un plazo de investigación de100 días.

El Fiscal Regional de O’Higgins (s), Javier Von Bischoffshausen, explicó que luego de los hechos se inicia la investigacion junto a la SIP de carabineros para dar con los autores, estableciéndose la participación de tres sujetos que tienen condenas anteriores por distintos delitos. Agrega que el día del incendio se trasladan en un vehículo color negro hasta las oficinas del municipio, dejando en las cercanías el automóvil, escalan el cierre perimetral y con bencina incendian la dependencia para luego huir del lugar con el bidón hasta donde se encontraba el vehículo.

Se formalizó a los sujetos por el delito de incendio en oficinas municipales, arriesgando una pena agravada, ya que no solo estaba en riesgo la propiedad, además estaba en riesgo la seguridad de la comunidad y la función pública que se ejerce en una oficina municipal. Es por ello que según el fiscal la pena parte en 10 años un día de privación de libertad.

El Fiscal añadió que la motivación del incendio aún es materia de investigación, ya que dos de los imputados han entregado distintas versiones del hecho, indicando que el móvil se establecerá dependiendo de la evidencia que se reúna. Durante la audiencia, el Fiscal se opuso a una querella que presentó el ex alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, al presentarse como víctima ante el Tribunal de Garantía. Según el Fiscal, un particular no puede querellarse en una causa que se investiga por un crimen. Con esto, indica el fiscal, se vela por la integridad y reserva de la carpeta investigativa, a la que están obligados los fiscales y todos quienes intervienen en un caso. Pese a ello, adujo que es parte de la investigación que se trate de un incendio por encargo.

Este tema no está cerrado, ya que será en audiencia programada para el 27 de octubre a las 09:30 de la mañana el día en que se determine si el ex alcalde de Rancagua podrá o no presentar la querella como persona natural.

Ahora: Fiscal Regional (s) Javier Von Bischoffshausen da cuenta de la audiencia donde 3 imputados resultaron en prisión preventiva por su presunta participación en el incendio que afectó a dependencias del municipio de #Rancagua. pic.twitter.com/Rpusp9v4Uf — Fiscalía O'Higgins (@fiscaliaohiggin) September 30, 2021

SE LES VINCULA EN EL LUGAR

Por su parte, el Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General, Edson Carrasco, dijo que elementos como cámaras de seguridad fueron fundamentales para la detención de los sujetos, medios que permiten vincular a las personas en el sitio del suceso. Respeto a lo que indica la defensa de los imputados, la que aduce que la detención se habría gestado bajo insultos, la autoridad policial indicó que siempre habrá reclamos aduciendo otro tipo de situaciones para desviar la atención, recalcando el hecho que se encuentran en prisión preventiva, permitirá realizar la investigacion y diligencias respectivas y la vinculación que tienen con el sitio del suceso.

En tanto, el Delegado Presidencial, Ricardo Guzmán, destacó el rápido trabajo de la Fiscalía y Carabineros, ya que no se aceptará que se atente contra edificios que prestan una utilidad púbica, creyendo que se debe aclarar la motivación que se tuvo y que se condene como corresponde.

También llegó al lugar el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, quien destacó la celeridad del procedimiento, puesto que se trata de un atentado contra la ciudad, donde se destruyó material muy sensible que es parte de la auditoria que se está realizando al municipio de Rancagua, pareciéndole muy importante que estos imputados hayan quedado en prisión preventiva.

Sobre la querella que intentó interponer como persona natural el ex alcalde de Rancagua, Godoy cree que es algo que no corresponde, ya que lo que ellos presentaron fue una querella como municipio y como alcalde, a la que sumó posteriormente el Ministerio del Interior. “Me parece responsable que hoy se logre descubrir tanto a los ejecutores, y a los supuestos autores intelectuales de este atentado contra el Municipio de Rancagua”, dijo el alcalde, quien agregó que no juzgará motivaciones del ex alcalde de presentar esta querella

LOS HECHOS

Cabe recordar que los lamentables sucesos ocurrieron alrededor de las 03:00 de la madrugada del día 19 de septiembre, luego que desconocidos -según se aprecia en los registros de las cámaras de seguridad- mediante el escalamiento del cierre perimetral ingresan con un bidón que, aparentemente, contenía un líquido acelerante generando la incineración completa de la Oficina de Edificaciones del Departamento de Obras, ubicada en el edificio municipal Tomás Guaglén, de calle Chorrillos de la comuna de Rancagua.

El siniestro provocó daños totales en el recinto, destruyendo las estructuras del inmueble, artículos de trabajo y mobiliario; así como también, documentos y computadores que mantenían información relativa a las labores y competencias de esta repartición pública.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, señaló en su momento que “este es un atentado contra la ciudad. Aquí se quemó información sensible que tiene que ver con los permisos de edificación, y por la rápida acción de bomberos finalmente no explotó y no se quemó todo el edificio. Este edificio tiene la Dirección de Obras y también la Dideco que contiene, además, la información sensible de todos los apoyos sociales que entregamos en Rancagua”.

Junto a esto, agregó que en estas oficinas se encuentra “información relevante para una serie de investigaciones que se están desarrollando y cuya información recopilada será entregada a Contraloría”.