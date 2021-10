juan Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nico Carrasco

En lo que será su cuarta vez en la papeleta, Juan Luis Castro busca continuar el trabajo legislativo que comenzó en 2009 como diputado, pero esta vez desde la otra Cámara.

Y es que el médico de 61 años es la carta con la que el Partido Socialista busca asegurar un escaño en el Senado, tras tres periodos consecutivos como legislador en la Cámara Baja.

“Siento que es un desafío de gran envergadura para mí por dos razones. Primero, porque en este nuevo Chile, en este nuevo escenario post estallido social, la gente busca coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace y yo creo estar ofreciendo un proyecto coherente por mi trayectoria, que es conocida en la zona, como médico y parlamentario”, asegura Castro.

“Y también porque se busca un sueño de cambio profundo. Y la búsqueda de ese sueño significa que O’Higgins dé un salto cualitativamente muy importante al estancamiento y al estilo tan tradicionalista que ha habido en nuestra región para tratar los desafíos que tiene”, complementa el candidato.

Tomando en cuenta ese escenario de cambios ¿cree que todos los años que ha estado usted en el parlamento son una ventaja o una dificultad para usted?

“La gente que ha seguido mi trayectoria política y gremial, cuando fui presidente del Colegio Médico, sabe que mi planteamiento siempre ha estado en favor, primero, de la gente que no tiene o que ha estado en la parte de abajo de la pirámide. Nunca me he inclinado en favor de los poderosos y ahí está mi huella, ahí está mi votación, en cada uno de los temas en los cuales he dejado una marca de por dónde voy yo.

Tengo una raigambre de izquierda, socialista, que nunca abandonaré. Por eso creo firmemente que la profunda desigualdad social en Chile me ha llevado a abrazar este camino. Y eso es un mérito, a mi juicio, porque no podrían decir de mí que me enchuequé, que me fui para otro lado, que me cambié de partido, que hice algo extraño, que desconocí a la gente que me eligió. Por el contrario, he sostenido permanentemente una sola línea, un solo planteamiento y creo que eso es un mérito”.

Con todo, enfatiza que no basta con las convicciones, sino que hay que concretizar: “Hoy se requiere fuerza innovadora, transformaciones profundas. Mi propósito es dar un aire totalmente distinto a los proyectos para esta región”.

De ser electo, ¿Cuáles van a ser sus primeras actividades en materia legislativa?

“Lo primero va a ser un plan especial de emergencia, que absorba los más de 100 mil casos de lista de espera que tenemos en O’Higgins en consulta de especialidades en el Hospital Regional y varios de los hospitales cabecera, como San Fernando y Santa Cruz. Ahí hay que hacer una terapia de shock que permita, rápidamente, hacer una absorción inmediata, que saque esos 100 mil casos, que son una humillación para la gente”.

En segunda línea, Castro también califica como “esencial” un programa que intervenga en disminuir los focos de violencia hacia la mujer en la región, donde se concentran índices bastante altos.

“No basta con el Sernameg, no basta con Prodemu. Hay muchas instituciones, pero aquí se requiere un plan especial que permita que la mujer de campo, la temporera, la que vive en una población en Rancagua o San Fernando, en un lugar urbano, pero está sometida al calvario de la droga en su barrio, al maltrato psicológico o físico de su pareja, hoy está silenciada. Hay que rescatar la dignidad de la mujer en O’Higgins”, afirma el candidato a senador.

¿Dónde considera que están los nudos críticos en materia de descentralización o regionalización? Tomando en cuenta que aún hay temas pendientes en el Parlamento, como la Ley de Rentas o las atribuciones de los gobernadores regionales…

“Es bien curioso, porque los gobernadores, elegidos democráticamente, tienen hoy aún menos poder que el delegado presidencial. Eso debiera cambiar muy rápidamente, porque es una autoridad elegida por la soberanía popular, que tiene que definir el futuro de las inversiones, del crecimiento de la región. Admito que el orden público puede no tenerlo él, pero todo lo que tiene que ver con la nominación de los gabinetes, de servicios públicos, de Seremías, del poder directo que toca a la ciudadanía, debe estar radicado en el gobernador regional. Por eso hay que apresurar las leyes que empoderen las facultades de los gobiernos regionales, con más decisión y con más fuerza”.

Si bien el médico intensivista se apresura al señalar que no es partidario “de llegar a repúblicas federales”, sí sostiene que “tampoco es posible que hagamos solo un maquillaje y no entremos en la profundidad de la descentralización. Que es tomar decisiones en O’Higgins, por las autoridades locales, sin preguntar y llamar a Santiago todos los días, hasta para cambiar un tornillo de una puerta, porque esas son las realidades aberrantes que no deberían seguir ocurriendo. Y lo mismo en educación y en salud”.

¿Y dónde ve usted el nudo crítico en materia de recursos, dónde cree que deberían estar esas modificaciones?

“Un proyecto que aprobé, respaldé y que está en el Senado hoy, que es clave para nuestra región, es el royalty minero. Que justamente lo que hace es poner una inyección local de recursos, para que así la prosperidad no sea a la macroeconomía, a las arcas fiscales, sin que nadie sepa qué es eso, sino que haya un porcentaje, que es un 3%, no es una cifra escandalosa pero sí cuantiosa, para que se retenga donde están los yacimientos.

Hoy El Teniente es la mayor división productiva de Codelco Chile. Lleva años siendo número uno en productividad y, por lo tanto, en utilidades para el país ¿Cómo eso se compadece con la nula capacidad de retención de la milésima parte de esos enormes recursos, que con esfuerzo la convierten en la más productiva del país? El royalty minero viene a ecualizar eso”.

Otro de los énfasis que Castro comenta tiene relación el medioambiente. “Hay problemas medioambientales graves en la región. Tanto desde la agroindustria como de la minería, como la contaminación del aire, en el valle de Cachapoal o los graves problemas de la crisis hídrica, que son hoy dramáticos en Colchagua y Cardenal Caro, especialmente”, dice el candidato socialista.

Así, Castro asevera que es necesario impulsar la inversión, pero con regulaciones, donde, por ejemplo, el agua no sea “solo un bien comercial que tiene un precio que cada vez va subiendo, sino que logra llegar al consumo humano, al pequeño y mediano agricultor, dentro de un escenario de crisis hídrica que nos va a golpear muchos años más (…). Hay distintos lugares y momentos donde estos temas se ponen en el tapete, no para ir en contra de la producción de la industria, pero sí para que se someta a un rayado de cancha razonable, para que haya un equilibrio entre la productividad y la protección del medioambiente”, dice.