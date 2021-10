La defensa del ex Cabo Primero, respalda su accionar, ya que indican que “nos parezca legitimo o no, la ley lo permite”, esto al sostener que la víctima se resistió al actuar policial.

Por: Fernando Ávila Figueroa

Este jueves se realizó la formalización del Cabo Primero de Carabineros, M.A.B.V, quien la tarde del lunes fue detenido y puesto a disposición del Tribunal de Garantía luego de haber protagonizado un fatal hecho al interior de la Primera Comisaría de San Fernando.

La historia comenzó más temprano cuando carabineros alertados de un procedimiento de violencia intrafamiliar concurre a las dependencias de un Hotel de la capital colchaguina,. En dicho lugar se detiene a Juan Antonio González Echeverría de 37 años de edad, quien fue derivado hasta la dependencia policial donde lamentablemente perdió la vida.

Lo que se investiga es que pasó al interior de la Comisaría, según las primeras versiones el detenido habría actuado de manera “eufórica”, cuando el ahora ex funcionario de carabineros lo habría tomado por su cuello con fuerza desmedida, desvaneciéndose y falleciendo a los pocos minutos. Así por lo menos lo relató el general Edson Carrasco, cuando informó al otro día de la baja inmediata del funcionario el que fue “desvinculado de la institución porque su actuar no está dentro de los parámetros y las actuaciones propias de los carabineros”, declaró el general.

En este contexto ayer se realizó la formalización de cargos contra el ex uniformado

En la audiencia el Fiscal, Nicolás Núñez, aseguró que el imputado, ex Cabo Primero, llegó hasta el Hotel Manso de Velasco donde participó en la detención de la víctima por el delito de violencia intrafamiliar, derivado a la Primera Comisaría, esposado y llevado al calabozo a eso de las 16:45 horas junto a otros cuatro funcionarios policiales.

Según el Fiscal hubo un abuso de funciones, ya que apoyó a la víctima con su pecho contra la pared, lo toma del brazo izquierdo con fuerza, mientras otro funcionario lo afirmaba por la espalda, el ex Cabo Primero lo toma desde el cuello, le impide la respiración por 38 segundos, lo que hace que se desvanezca hasta que cae de rodillas y luego boca abajo en el suelo.

Se mostró un video ubicado en el calabozo donde se muestra el accionar del imputado, quedando la victima sola en el calabozo, sin asistencia, esposado, boca abajo, con espuma en su boca y con convulsiones, sin ser ayudado, situación que se extendió por cerca de cinco minutos hasta que ya no tuvo movimientos, sin que se le realizara alguna maniobra de reanimación. Cabe destacar que la víctima ingresó al calabozo a eso de las 16:54 de la tarde.

Tras esta acción, los funcionarios policiales se retiran del calabozo, lo dejan solo pese a tener convulsiones y espuma en su boca. Luego se dan cuenta que no reacciona, lo limpian, lo intentan hacer reaccionar, momentos en que el ex Cabo Primero y hoy imputado lo traslada hasta el patio junto a otros funcionarios, donde el Samu constata su muerte. El informe de la autopsia indica que la causa específica de la muerte sería «asfixia mecánica por compresión cervical», lo que demostraría -según el fiscal- que en su fallecimiento incidió de manera directa el ex Cabo Primero.

Además el Fiscal adujo homicidio y apremios ilegítimos, ya que argumentó que se trata de un funcionario de carabineros con 10 años de experiencia y, que el detenido estaba bajo la custodia del Estado. Pena que parte en los 15 años y un día, ya que el persecutor asegura que no era necesario ningún uso de nivel de fuerza al tener a un detenido controlado y sin riesgo para carabineros.

Además, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Josselyn Ruiz, presentó una querella por el delito de tortura con resultado de muerte.

DEFENSA RESPALDA ACTUAR POLICIAL

Tras lo expuesto por el Ministerio Público, la Defensora, Consuelo Martínez, se opuso a la cautelar de prisión preventiva, ya que a su juicio no existe homicidio ni torturas. Esto debido a que el tipo penal exige un objetivo de parte del agente del Estado, sosteniendo que la acción desplegada era lograr reducir, lo que se aleja a una tortura.

Sobre los apremios ilegítimos, adujo la Defensora que lo que hace el ex carabinero es lo que precisamente hace carabineros cuando se detiene a una persona que se resiste al actuar policial, resistencia activa al control policial, esto cuando el imputado se opone a su inmovilización. Esto origina que el ex carabinero intentó reducir o inmovilizar a la víctima que se resistía al procedimiento.

Agrega que existen antecedentes que indican que la víctima estaba drogada, eufórica y no consiente de la realidad, lo que asegura es de conocimiento del Ministerio Público. Adujo que en la habitación del Hotel donde fue detenido se encontraron restos de droga, específicamente de una sustancia blanca, todo lo que está en la carpeta investigativa.

Ya reducido, la víctima es llevado a la Comisaría donde la Defensa indica que recién ahí le aplican una maniobra para reducirlo, creyendo la abogado que “lo que hizo mi representado no es nada distinto a lo que carabineros hace”, dijo, ya que a ninguno de los otros funcionarios presentes les llamó la atención lo que se hacía en el procedimiento, esto teniendo en cuenta que nadie intervino. “Nos parezca legitimo o no, la ley lo permite”, adujo.

Agrega que la víctima tenía un historial de consumo de drogas, incluso que lo llevó a estar en tratamiento, descartando estrangulamiento, ya que no hay lesiones en su tráquea.

Sobre la muerte por asfixia, la Defensora sostuvo que el informe del Servicio Médico Legal no se refiere al consumo de drogas y que a su juicio, el cuerpo de la persona que ha consumido droga tiende a reaccionar de manera diferente. Recalcó que la maniobra realizada no es suficiente para determinar la muerte, teniendo en cuenta que se estaba frente a una persona eufórica, maniobra que recalcó no es ilegal. “En ningún caso estamos frente a una intención de matar”, dijo la Defensora.

La defensa descartó de plano torturas, debido a que incluso indica que el imputado habría impedido que la víctima se siguiera realizando daño físico al interior del carro policial, debiendo controlar a una persona que estaba totalmente exaltada producto del consumo de droga, aplicando una técnica que “deriva de las artes marciales”, presión de 38 segundos que según la defensa bajo ningún punto de vista puede provocar la muerte en una persona, sosteniendo que faltan exámenes concluyentes para conocer la real causa de muerte, así como la cantidad de droga que había en su cuerpo.

Tras la audiencia de formalización, el Tribunal de Garantía de San Fernando decretó que no se da cuenta de una acción de legítima defensa, tratándose de una maniobra no autorizada de acuerdo al manual de Carabineros, estando frente, de acuerdo a la autopsia, a una asfixia por comprensión y, no existiendo informes de, por ejemplo, que la víctima haya sufrido un infarto, lo que aduce la defensa o, producto del consumo de drogas. Se decretó la prisión preventiva, la que deberá cumplir en la Tercera Comisaría de Carabineros Rancagua, dando un plazo de 100 días de investigación.