Este lunes en O’Higgins hubo 1.005 nuevas personas contagiadas de Covid 19, por lo que en la región existen 3.777 personas con la patología activa, donde lideran la lista las comunas de Rancagua (1.387 contagiados), Rengo (302 contagiados) y Santa Cruz (234 contagiados). Ahora todos nos preguntamos ¿Qué se puede hacer en la fase de preparación?.

Por: Gisella Abarca

Desde el miércoles 02 de febrero a las 5 am, retrocede a Preparación las comunas de Coltauco, Malloa, Chimbarongo, Lolol y Marchigue, que se suman a las 28 comunas que ya habían retrocedido a paso 3 del Plan Paso a Paso. Con estos cambios, las 33 comunas de la región retrocedieron a fase de Preparación (ver infografía)

Esto por el alto número de personas contagiadas que ha presentado el país y la región, donde este lunes en O’Higgins hubo 1.005 personas contagiadas con Covid 19.

El detalle de los casos por comuna es el siguiente Rancagua 226 casos, Rengo 91, Las Cabras 66, Requínoa 39, Graneros 38, Santa Cruz 36, San Fernando 35, San Vicente 28, Pichilemu 26, Chimbarongo 21, Malloa 17, Mostazal 15, Codegua 14, Machalí 13, Palmilla 11, Pichidegua 11, Peralillo 11, Marchigue 10, Doñihue 10, Nancagua 9, Coltauco 8, Peumo 7, Placilla 6, Quinta de Tilcoco 6, Lolol 6, Chépica 4, Litueche 2, Olivar 2, Pumanque 2, uno en La Estrella, 9 en otras regiones, 225 sin notificar.

De los 1.005 casos, 727 son sintomáticos, 53 asintomáticos y 225 sin notificar.

Con 3.025 muestras analizadas tanto de PCR y test de antígeno, la región presenta una positividad de un 24,4%.

Respecto a la tasa de ocupación de las 3 residencias sanitarias en la región, la región de O’Higgins cuenta con tres residencias -2 en Rancagua y una en San Vicente- las que tienen una ocupación del 90%

EN ENERO HUBO 9.156 CASOS DE COVID

Desde el miércoles 02 de febrero a las 5 am, retrocede a Preparación las comunas de Coltauco, Malloa, Chimbarongo, Lolol y Marchigue, con lo que las 33 comunas de la región están en fase de Preparación dijo el Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz.

Respecto a estas comunas, la autoridad sanitaria expuso “presentan el mismo comportamiento de la región de O’Higgins en 15 días, un incremento sostenido de los casos, una tasa de incidencia que está desplegándose de manera permanente en los últimos 15 días y por ende un aumento en los casos de contagiados por comuna, de tal manera que está plenamente justificado el retroceso a fase 3 y tal como lo dispone la estrategia paso a paso se debe comenzar una nueva normativa respecto a los aforos”.

En cuanto a la situación epidemiológica de la región, expuso el jefe regional de la cartera de salud que “el total que tuvimos en enero sumó un total de 9.156 casos, que es comparable con los meses más críticos de la pandemia de la región de O’Higgins en el año 2021, particularmente abril con 9.576 casos y mayo con 9.218. Éste (enero) pasó a ser el tercer mes con mayor número de contagios en nuestra región, particularmente por el comportamiento de los últimos 15 días”.

En tanto, en la última semana -del 24 al 30 de enero- tuvimos un total de 5.709, lo que significa un crecimiento durante los últimos 7 días de 166%, la semana pasada respecto a la anterior representó un 135% de crecimiento también. Estamos en el minuto peak de la pandemia del punto de vista de número de contagiados”, dijo la autoridad sanitaria.

Ortiz agregó que en la región existen 26 brotes activos: 5 laborales y 21 familiares o comunitarios, donde las comunas que presentan más brotes es Rancagua (5), Graneros (3), Rengo (2), Palmilla (2), Santa Cruz (2) y Chimbarongo (2).

“Pedirle a la gente que evite las reuniones sociales, las celebraciones, reuniones masivas, de tal manera de que en este mes, en estas próximas 2 semanas, donde estamos viviendo este peak de contagiados, evitar aglomeraciones o reuniones sociales”, finalizó Ortiz.

3.777 PERSONAS CON COVID EN LA REGIÓN

En la región existen 3.777 personas con la Patología Activa a nivel regional. “En este minuto y durante toda la pandemia. Tenemos la mayor cantidad de personas con la patología activa en carácter de Covid positivo confirmado, lo que suma un total de 3.777 personas”, dijo el Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz “esas personas tienen que hacer cuarentena obligatoria por los 7 días que dura la cuarentena en la actual estrategia sanitaria”, indicó. El detalle por comuna es el siguiente:

Rancagua: 1387

Rengo: 302

Santa Cruz: 234

San Fernando: 205

Machalí: 202

Graneros: 166

Las Cabras: 129

Requínoa: 117

San Vicente: 117

Pichilemu: 103

Mostazal: 85

Chimbarongo: 71

Palmilla: 61

Doñihue: 61

Navidad: 53

Pichidegua: 46

Placilla: 44

Chepica: 41

Nancagua: 41

Peumo : 40

Codegua: 40

Malloa: 32

Coltauco: 31

Quinta de Tilcoco: 30

Peralillo: 26

Olivar: 26

Litueche: 25

Marchigue: 21

Lolol: 16

Paredones: 13

Pumanque: 5

La Estrella: 4

Coinco: 3

¿Qué se puede hacer en la fase de preparación?

1.-Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar, la apertura es obligatoria.

2.-Reuniones en residencias particulares

Máximo 10 personas. Pueden ser 25 si todas tienen Pase de Movilidad.

3.-Atención presencial a público

Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 6 m2. Mínimo 4 clientes.

4.- Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas.

Actividades en gimnasios y similares

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.

Actividad física y deporte

Lugar abierto: máximo de 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: máximo de 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos. Los organizadores de la actividad que cobren una entrada para la asistencia, deberán informar, al momento de la venta de la entrada, respecto si se exigirá o no pase de movilidad habilitado tanto a los asistentes como a los trabajadores.

Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Lugar abierto: 70% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 60% de aforo.

Lugar cerrado: Permitidos sólo si todos los asistentes tienen Pase de Movilidad, aforo de 60% del aforo total definido. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 50% de aforo, manteniendo siempre un asiento por medio desocupado.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes permanente y a 1 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 4 m2. Si hay consumo de alimentos, 1,5 m. entre asistentes.

Lugar abierto: 200 o 1.500 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: solo con Pase de Movilidad, máximo 750 personas.

Actividades con interacción entre asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos. Los organizadores de la actividad que cobren una entrada para la asistencia, deberán informar, al momento de la venta de la entrada, respecto si se exigirá o no pase de movilidad habilitado tanto a los asistentes como a los trabajadores.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 5 m2, con máximos de:

Lugar abierto: máximo 50 personas o 250 si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: solo con Pase de Movilidad, máximo 100 personas.

Prohibidas en residencias particulares.

9.- Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

Actividades grupales con un máximo de 5 personas en un determinado espacio.

Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

Máximo 10 personas en total. Máximo 20 si todas tienen Pase de Movilidad.