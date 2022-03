Por: Patricio Miranda Humeres

En medio del escándalo que envuelve a la Corporación Municipal de Rancagua tras la denuncia interpuesta por cuatro concejales ante presuntas irregularidades en licitaciones relacionadas a mejoras en los establecimientos educacionales, salió a la palestra el nombre de quien fuera el secretario general de la Cormun cuando se adjudicaron dichos concursos y quien dejó el cargo hace solo un par de semanas: Mario Avilés.

Y si bien el miércoles, cuando estalló la polémica, el actual secretario general, Eduardo Peñaloza, hizo una férrea defensa a los procesos licitatorios en la Cormun, los que aseguró están “conforme a la ley”, también señaló que el alcalde Juan Ramón Godoy los habría mandatado en diciembre para “regularizar lo antes posible ciertas situaciones que antiguamente las corporaciones no llevaban a cabo” en relación a la Ley de Compras Públicas.

La respuesta de Avilés, en tanto, fue clara: “Lo que se olvida Peñaloza de decir, es que las licitaciones, bajo cualquier condición, son de responsabilidad de la dirección de Finanzas. A quien deberían estar pidiendo explicaciones es a Carla Puchi, directora de la división de Finanzas”, aseveró.

El exsecretario general de la Cormun planteó que en los procesos de licitación hay equipos de profesionales de distintas divisiones que están a cargo de llevar la selección. “Hay que imaginar lo que significaría para el secretario general de la Cormun estar revisando lo que ya revisaron no solamente la directora de Finanzas y el equipo de Adquisiciones, sino que además la comisión que estaba a cargo de la licitación, que son los abogados y directores de división”, dijo. “Pero el proceso completo, la responsabilidad, es de la directora de Finanzas Carla Puchi, quien, en el caso de mi firma, certifica, avala y se responsabiliza de que ese proceso estuvo y se dio en las condiciones legales que correspondan”.

La salida de Avilés de la Cormun se materializó el lunes 22 de febrero. Esa tarde, la Municipalidad de Rancagua emitió un comunicado señalando que la renuncia del profesor de Física obedecía a “motivos personales y de salud”, pero en los pasillos de la Cormun también se escuchaban otras razones.

¿Este tipo de episodios tuvieron que ver con su salida de la Cormun?

“La verdad es que mi renuncia se debió, principalmente, a que sentí que ya no tenía ningún sentido que estuviera allí y que las decisiones no las procesaba o llevaba, en este caso, como secretario general de la Cormun. Ahora, puedo compartir o no las decisiones, pero no las llevaba yo como secretario.

¿Eso por un tema técnico del cargo o porque sintió que lo pasaron a llevar con las facultades que sí tenía?

“Yo no diría que me pasaron a llevar. Lo común dentro de la Cormun es que el alcalde tenga mucha incidencia sobre las decisiones. Eso es lo común. Ahora, uno puede compartir o no esa forma, pero en mi caso particular consideré que era mejor que estuviera otra persona, porque no me sentí cómodo dentro de ese estilo de procesos o forma de administrar. Siendo eso lo común dentro de la corporación”.

Respecto a su disposición si es requerido por la Contraloría tras la denuncia efectuada por los concejales, Avilés asegura que va “colaborar en todo” con el ente fiscalizador.

“No puedo negarme ni decir cosas que no corresponden. Pero siento que, además de tener la responsabilidad, que por supuesto porque soy el que firmaba y del que aparecen las firmas en azul en las publicaciones, detrás de todo eso hay un proceso largo que le corresponde llevar a la directora de Finanzas”, sostiene. “Cada uno tiene que hacer su pega como corresponde y me imagino que la Contraloría lo hará en su momento, de ir a preguntar quién efectivamente tenía la responsabilidad del proceso de la licitación. Y estoy hablando del proceso porque yo hacía el cierre, la adjudicaba. Pero el proceso de seleccionar, eso lo tenía la directora de Finanzas”.

Avilés incluso señala que antes de firmar los documentos preguntó a una de las abogadas si las licitaciones cumplían las obligaciones establecidas por ley. “’Sí, don Mario’ me decía ella y eso no lo puede negar, porque le consulté en mi oficina si el proceso estaba bien y ella lo afirmó”, asegura el exsecretario.

“En todo caso, si tuviera que revisar todo como secretario general, está bien y claramente lo habría hecho, pero no tendría sentido el cargo de la directora de Finanzas y tendrían que haberla despedido hace rato. Pero ella está trabajando ahí con toda la tranquilidad y confianza que se le ha dado para esa función”, cuestiona Avilés, en relación a que, tras su salida y la de la directora de la división de Educación, Miroslava Garrido, Puchi asumió como directora subrogante de la división de Salud.

“Me siento responsable, claro que sí, cómo no. Pero total y únicamente responsable, creo que ahí se equivocan”, cierra Avilés.

