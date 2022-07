Por: Gisella Abarca.

Un llamado a la prudencia, fue lo que realizó el Colegio Médico de O’Higgins la mañana del viernes recién pasado ante informaciones de la supuesta llegada a la región del primer caso positivo de Viruela del Mono, situación que mantuvo a las autoridades de salud de la región en alerta a la espera de los resultados del caso sospechoso, muestras que fueron enviados al Instituto de Salud Pública (ISP).

Hasta esta fecha, y para bien de la región en materia de salud pública, el caso fue descartado por el ISP el mismo viernes por la tarde, así lo informó la Seremi de Salud de O’Higgins, Dra. Carolina Torres “el caso fue descartado por el resultado de ISP”.

No obstante, la autoridad sanitaria regional subrayó “Es importante destacar el rol de la red (asistencial) en la detección, puesto que el protocolo está definido para poder evaluar aquellas personas que estuvieran sintomáticas y sospechosas”.

Torres recordó a las personas que los síntomas que pueden vincularse a un caso de Viruela del Mono son “exantema -lesiones en la piel- que no hayan sido confirmadas para otras patologías que tienen este síntoma, aparición de fiebre aguda, dolores musculares, cefalea”.

En esta línea la Seremi de Salud de O’Higgins indicó que quienes tengan esta sintomatología “deben consultar para poder así a través de los protocolos que están previamente definidos con la red asistencial ser evaluados y en el caso correspondiente tomar una muestra y hacer toda la ruta para así continuar con el manejo de la vigilancia epidemiológica de casos que pudieran aparecer en nuestra región relacionados a viruela símica” (Ver recuadro).

ALERTA MUNDIAL

Es que luego de la alerta máxima emitida este sábado 23 de julio por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declaró la Viruela del Mono como una emergencia de salud global luego de un aumento en los casos en todo el mundo donde se han reportado más de 16 mil casos en 75 países y cinco personas fallecidas tras infectarse, el aviso que alertó a las autoridades en territorio nacional.

Así horas más tarde, el Ministerio de Salud se refirió al anuncio de la OMS donde la ministra Begoña Yarza, explicó que “para Europa esta emergencia tiene un nivel de riesgo alto; y que para América y el resto de los continentes tiene un nivel de riesgo medio”.

Si bien la epidemia comenzó el 29 de abril de este año en Reino Unido y el primer caso en Chile se registró el 17 de junio, la titular de la cartera de salud señaló que “En Chile desde el 21 de junio declaramos la alerta sanitaria, esa alerta nos ha permitido tener no solo la vigilancia que ya teníamos desde mayo, sino que intensificarlo, tener en cada punto de nuestra red la capacidad de sospechar”, precisó.

La secretaria de Estado argumentó que en Chile “tenemos capacidad de aislamiento de los casos en todas las regiones del país, capacidad de diagnóstico a partir de la instalación en el Instituto de Salud Pública (ISP) del examen PCR”.

Entre las medidas ante esta nueva alerta, Yarza aseguró que desde el Minsal “estamos para informar y coordinados con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la red completa, la Subsecretaria de Salud Pública, de redes, nuestro Departamento de Epidemiología y todo el sistema sanitario desde el 21 de junio están en alerta sanitaria y hoy en conjunto con la OMS coordinando todas las iniciativas y las informaciones necesarias”.

Por último, reiteró que en Chile estamos en una etapa de “riesgo medio, realizaremos todas las actividades y medidas necesarias para que, como lo hemos hecho también en el Covid, salgamos adelante”.

LO QUE DEBO SABER

¿Qué es la viruela del mono?

Es una zoonosis viral causada por el virus de la viruela símica, que pertenece al género Orthopoxvirus, este incluye al virus variola (el que ocasiona la viruela). Hay dos cepas de la viruela símica: la cepa de la cuenca del Congo (África central) y la cepa de África occidental. Las infecciones en humanos con la cepa de África occidental aparentemente causan una enfermedad menos grave.

¿Cuáles son los síntomas?

Erupción cutánea aguda, cefalea, inicio súbito de fiebre superior a 38.5 °, dolor muscular, dolor de espalda, sensación de agotamiento e inflamación o hinchazón de los ganglios linfáticos.

¿Cómo se transmite?

Principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones en la piel o mucosas de animales infectados. La transmisión en personas puede producirse por contacto directo con lesiones cutáneas o gotitas exhaladas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente (como toallas o sabanas). El periodo de incubación promedio puede ir desde los 6 a los 13 días con rangos de entre los 5 a los 21 días. No hay evidencia de que el virus de la viruela símica se trasmita por vía sexual.

¿Cómo se diagnostica, tenemos ese examen en Chile?

Para la confirmación de los casos, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es la prueba de laboratorio recomendada. Las muestras de diagnóstico óptimas para la viruela símica son las lesiones de la piel: el techo o el líquido de las vesículas y pústulas, y las costras secas. Las muestras de lesiones deben almacenarse en un tubo seco y estéril (sin medios de transporte viral) y mantenerse en frío. Las muestras se deben recolectar cumpliendo con las condiciones de bioseguridad. El ISP confirma o descarta.

¿Cuál es la tasa de letalidad?

Puede ir entre el 1% a un 10%.

¿Cuándo es un caso sospechoso?

Un caso sospechoso es una persona de cualquier edad con antecedente de viaje en los 21 días previos que presente un exantema agudo inexplicable y que tenga uno o más de los siguientes signos o síntomas, desde el 15 de marzo de 2022: cefalea, inicio súbito fiebre superior a 38.5, mialgia, dolor de espalda, astenia y linfadenopatía.

Además, para ser declarado caso sospechoso, se deben descartar las siguientes causas habituales de exantema agudo: varicela, herpes zóster, sarampión, Zika, dengue, chikungunya, herpes simple, infecciones bacterianas de la piel, infección gonocócica diseminada, sífilis primaria o secundaria, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso, reacción alérgica (por ejemplo, a las plantas); y cualquier otra causa común localmente relevante de erupción vesicular o papular.

¿Cómo se trata el caso sospechoso?

No hay tratamientos específicos contra la infección por viruela símica, aunque es una enfermedad en general benigna. Los síntomas se suelen resolver espontáneamente. No obstante, es importante cuidar la erupción permitiendo que se seque o cubriendo con un apósito húmedo para proteger si es necesario. Además, se debe evitarse tocar las llagas en la boca o los ojos.

La infección puede dividirse en dos periodos: el de invasión (hasta el quinto día), caracterizado por fiebre, cefalea intensa, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor lumbar, dolores musculares y astenia intensa. El segundo es el período de erupción cutánea (entre los días 1 y 3 después del inicio de la fiebre), cuando aparecen las distintas fases del exantema, que por lo general afecta primero a la cara y luego se extiende al resto del cuerpo. Las zonas más afectadas son el rostro. La eliminación completa de las costras puede tardar hasta tres semanas.

¿La vacuna contra la Viruela sirve?

Se ha demostrado que la vacunación contra la viruela ayuda a prevenir o atenuar la viruela símica, con una eficacia del 85%, pensar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la vacunación contra la viruela finalizó en 1980, cuando la enfermedad fue declarada erradicada.

¿Se van a comprar para la inoculación o basta con la que se administra en la infancia?

Las vacunas contra la viruela ya no están disponibles en el mercado. Existe una vacuna que se desarrolló para la viruela símica (MVA-BN), también conocida como Imvamune, Imvanex o Jynneos, que ha sido aprobada en 2019, la cual aún no está ampliamente disponible. La OMS está coordinando con el fabricante para mejorar el acceso a esta vacuna. Debido a que la infección por la viruela símica es inusual, no se recomienda la vacunación universal.