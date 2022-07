Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Mala racha para las cuestiones económicas. Tendrás una jornada de cábalas, haciendo números sin parar y reprochándote lo mal que te has administrado en los últimos tiempos. Te saldrán planes interesantes que tendrás que rechazar por tus carencias monetarias.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Abordarás múltiples ocupaciones con resolución rápida y satisfactoria, casi al borde de la hiperactividad, de forma que tendrás suficiente tiempo libre para dedicarte al menos unas horas a tus pasatiempos favoritos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Vas a experimentar un cambio en tu rutina laboral, que te supondrá un aumento de sueldo o un ascenso. Conseguirás la estabilidad que desde hace tiempo necesitabas, y tus ingresos saldrán muy beneficiados. Aprovecha para renovar la casa.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La salud no es el centro de tus preocupaciones, en especial si acabas de terminar las vacaciones y has cargado las pilas. No obstante, pequeñas señales de malestar te dejarán claro que debes iniciar una serie de consultas y puestas a punto.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Observarás cambios a tu alrededor que sabes repercutirán en tu futuro profesional. Optarás por la prudencia y decidirás no meterte en conversaciones ajenas ni escuchar a quien no debes. El aislamiento a nivel personal será positivo para tu relación de pareja.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No te apetecerá relacionarte con gente a la que ya tienes muy vista y sientes ganas de conocer cosas nuevas. Será difícil en el día de hoy, jornada dedicada al trabajo y a las actividades habituales sin grandes novedades, pero llegará.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las tensiones acumuladas, unidas a las malas posturas en el puesto de trabajo pueden acabar por afectar tu estado de salud. Comienza desde hoy a tomar medidas y sobre todo los descansos necesarios para no tener complicaciones.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tendrás bastante fácil la posibilidad de cambiar cosas que no te gustan demasiado. Busca aliados para el empeño, porque los tendrás cercanos y muy dispuestos a colaborar. Puede ser el momento de crear cosas perdurables en el tiempo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Es un buen momento para recapacitar sobre todo lo que tienes en la vida. Vendrán tiempos mejores, de eso estás seguro, pero no cambiarías los que has vivido por nada. Eres afortunado.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La generosidad que te caracteriza te llevará a complicaciones serias si no le pones coto. No puedes pretender esta en todos los sitos a la vez y atender a todo el que te lo pide. Tienes muchos amigos y mucha familiar que te necesita, pero el primero eres tú.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Hoy es un buen día para dejar resueltas pequeñas crisis o problemas que arrastras. El terreno más favorecido será el financiero; todo tipo de trámites o pasos administrativos se verán acelerados y resueltos satisfactoriamente. Buen día para el juego y para arriesgarse en apuestas deportivas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La colaboración de los compañeros te ayudará a resolver las dudas que puedas tener en tu nuevo trabajo o cambio de destino, lo mismo si has iniciado estudios. Comenzarás, no obstante, a ver diferencias entre unos y otros.