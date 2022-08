Nuevos antecedentes existen respecto a la muerte del joven que falleció al interior del estadio Guillermo Chacón.

El fiscal Carlos Fuentes indicó que “es un hecho que calificamos, por la evidencia en el sitio del suceso y por los testigos presenciales, de homicidio”.

Un grave hecho ocurrió la tarde del viernes, pasadas las 14:00 horas al interior del Estadio Guillermo Chacón de Machalí, donde Carabineros fue alertado de la presencia de una persona fallecida producto de un disparo con arma de fuego.

Al llegar al lugar, los uniformados se percatan de la presencia de un joven sin vida en la galería del recinto deportivo producto de un impacto de bala, información que fue derivada hasta el Fiscal de Turno quien dispuso de forma inmediata entregar la investigación de los hechos a la Brigada de Homicidios de la PDI.

En el sitio del suceso, la Brigada de Homicidios de Rancagua junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de la PDI, examinaron el cuerpo, pudiendo constatar que presentaba un único impacto de bala en su frente, además de levantar evidencia balística presente en el lugar.

HECHO CALIFICADO COMO HOMICIDIO

De igual manera, los investigadores empadronaron y registraron declaraciones a testigos, lo que permitió establecer que pasadas las 13:00 del viernes, la víctima de 18 años, que era alumno del Liceo Machalí, se reunió a compartir con compañeros de colegio en las graderías del estadio Guillermo Chacón donde uno de sus compañeros habría extraído un arma y habría comenzado a manipularla, momento en que la víctima recibió el disparo en la frente, provocando su muerte de manera inmediata.

“Un grupo de Jóvenes, de entre 17 y 18 años, en las graderías del estadio Guillermo Chacón, estaban compartiendo y uno de ellos -que ya está identificado- sacó un arma, empezó a mostrar el arma y en un momento toma el arma, la apoyó en la cabeza de uno de los que estaba allí y efectuó un disparo, falleciendo la persona de manera inmediata en el lugar”, indicó el fiscal Carlos Fuentes, quien agregó que “es un hecho que calificamos, por la evidencia en el sitio del suceso y por los testigos presenciales, de homicidio”, remarcó.

El persecutor agregó “Amenaza no hay, juego tampoco hubo. Lo que señala los testigos del lugar, un testigo en particular que en un momento el sujeto empieza a hacer una especie de disparos al aire, pero no había pasado la bala. Sin embargo, cuando comienza a conversar con la víctima, pasa la bala, apoya el armamento en la cabeza de la víctima y efectúa el disparo”, agregó el persecutor explicando la dinámica de los hechos.

Según información proporcionada por las autoridades, a pesar que el imputado de 17 años se encuentra plenamente identificado, así como su domicilio, aún no se ha podido dar con su paradero, quien en el momento de los hechos, se habría dado a la fuga en dirección desconocida por lo que la PDI trabaja intensamente para detenerlo.