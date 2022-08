El representante del presidente Boric en la región señaló además que “si hay algo que he aprendido en estos meses que es cuando se aborda un tema en específico en donde convergen diversos ministerios o servicios si se hace por separado la tasa de éxito es bajísima”, por lo que dice que el trabajo coordinado es la receta del éxito.

A pesar de llevar 4 meses en el cargo, nos cuenta en el nuevo estudio de televisión del diario el rancagüino la ruta de trabajo que ha atravesado este último tiempo en una función que el pasado 14 de julio cumplió un año de existencia.

El delegado presidencial es un cargo relativamente nuevo, entonces para que se entienda ¿cuál es la diferencia de este con lo que se conocía anteriormente como intendente?

“Efectivamente, es una función nueva que asume junto con la nueva figura del gobernador, cumplió un año el pasado 14 de julio el cargo. Primero la distinción constitucionalmente la función del gobierno y administración a nivel nacional recae en una persona que es el presidente de la república hasta antes de la reforma que se crea la figura del gobernador esa figura a nivel regional también estaba dividida donde estaba la función del gobierno y administración separada en lo que es el gobierno regional y el intendente, pero el intendente también formaba parte del gobierno regional. Hoy en día con la creación del cargo del gobernador regional electo por votación popular toda la función de la administración de la región se le asigna al gobernador y por lo tanto, desaparece la figura del intendente y queda la del delegado presidencial que es un poco el continuador legal del intendente pero solamente con las funciones de gobierno que tenia el intendente que son, el orden público; la coordinación de los servicios públicos y un poco la coordinación política que hay que hacer, eso es un poco la labor de los delegados presidenciales”.

-Además el delegado presidencial regional es el delegado provincial para la provincia cabecera

“Esa es la otra gran diferencia porque antes de asumir este cargo el delegado, existían los gobernadores provinciales y había uno por cada provincia hoy día no tenemos delegado provincial acá en Cachapoal y esa función la asume en todo el país el delegado regional donde está a la cabecera regional por lo tanto acá nosotros además vemos el trabajo que se hace en la provincia de Cachapoal”.

– ¿Cómo evalúa hasta el momento este nuevo rol que se le otorgó?

“Han sido meses de aprendizaje, los que me conocen saben que yo vengo del mundo de la salud pública siempre he trabajado en la administración pública, pero de todas forman ha sido mucho de estudiar y de leer ya que es un cargo nuevo que requiere de mucha responsabilidad, pero también en donde cada arista que uno ve es un mundo en sí mismo. Para mí ha sido enriquecedor y de mucho trabajo, vamos encaminándonos para desarrollar la tarea que nos encomendó el presidente de la república de ir recuperando los espacios públicos y de trabajar en conjunto con la policía y con el ministerio público para ir ganándole espacio a la delincuencia que hoy día en términos generales es la preocupación de los chilenos y chilenas”.

-Ya hablaremos de seguridad, pero siguiendo un poco del rol del delegado en cuanto a gestión de que diferentes actores se reúnan para lograr una solución

“Si hay algo que he aprendido en estos meses que es cuando se aborda un tema en específico en donde convergen diversos ministerios o servicios si se hace por separado la tasa de éxito es bajísima, por lo tanto, yo he aprendido que en varias situaciones cuando entramos coordinadamente la tasa de éxito es distinta. Hemos hecho un sin de coordinaciones también la función del delegado es dirigir un poco la “orquesta” y hacer dialogar a servicios que no conversan. Si nos coordinamos podemos darle mejores soluciones a nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

-Fue un poco complicada la instalación del gobierno en esta región, usted ha asumido prácticamente solo y ha existido demora en el nombramiento a todos los directores de los servicios.

“Están en eso. Hubo una demora, pero ya están todos instalados. Tenemos nombramientos de varios directores de servicios que son de aquellos servicios que si se pueden nombrar y en otra parte vendría aquellos cargos de alta votación pública y obedece a otra dinámica. Además de otros cargos de directores que tienen que ser nombrados por designación presidencial o ministerial”.

-En cuanto al área de seguridad específicamente en el centro de Rancagua, que usted mismo menciono se hizo una mesa de trabajo y se ha visto un mayor control policía donde se ha tratado de erradicar el comercio informal

“Ha sido una tarea bien difícil, yo me hago cargo desde el 11 de marzo en adelante pero sí quiero señalar que había un descontrol en términos de la delincuencia y lo que hemos tratado de hacer en este tiempo es ir poco a poco recuperando los espacios públicos. En términos, del centro no era posible que los ciudadanos tenían que caminar por la calle porque la vereda estaba tomada por los comerciantes ambulantes, por lo tanto, lo que hicimos en conjunto con la municipalidad empezar a trabajar con la policía de investigaciones, carabineros y con otros servicios. En esas conversaciones también estuvimos con la cámara de comercio de Rancagua que se ven afectados donde muchos de ellos han tenido que cerrar porque no se podía ingresar por la gran cantidad de comerciantes ambulantes ilegales que estaban en esos lugares, hecho eso hoy día estamos en coordinación con la municipalidad para que puedan ir normando. Entiendo la necesidad de trabajar, pero la función acá es de la municipalidad para ir poco a poco regularizando la situación.

Lo que nos compete a nosotros es ir trabajando el centro, y hoy en día tenemos un centro más seguro, nos falta sin duda con mayor presencia policial pero estamos haciendo lo propio, nos propusimos primero el centro y luego las ferias que es un tema estamos trabajando un plan piloto junto con carabineros, con la municipalidad y también con la acción sanitaria de la seremi para trabajar en las ferias libres donde el comercio ambulante se mueve y los feriantes nos reclaman estamos trabajando también eso para que las ferias libres que es un importante mercado de abasto puedan ir tranquilamente a poder suministrarse de bienes y servicios en las ferias”.

-Otro tema de preocupación tiene que ver con el narco, con la sensación de apoderarse de más sectores también de delitos más violentos

“Sí, lo dijo el subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara estamos viviendo un momento complicado en nuestro país. Hoy si tenemos presencia del crimen organizado que se tiene que combatir de distintas formas no solamente el estado, pero también esta es una labor que nos tiene que ayudar la ciudadanía en conjunto con Rodolfo Núñez que es el coordinador regional de prevención del delito repetimos siempre el denuncia seguro, es anónimo y se puede denunciar delitos de narcotráfico por ejemplo y permite que esa llamada sea clasificada y sea remitida al ministerio público, determinar con que policía trabajar y abrir una carpeta investigativa entonces es importante lo que se está haciendo donde se tiene que trabajar legislativamente para poder seguir la ruta del dinero y afectar el patrimonio del narcotraficante, se quiere desbaratar los carteles del crimen organizado que se están instalando en nuestro país porque aún estamos a tiempo de hacerlo de ir ganando espacios y que nos permita que se pueda vivir tranquilamente ”.

-Otro tema relevante con respecto a la seguridad tiene que ver con la masiva llegada de migrantes a la zona

“Es una realidad heredada que no podemos desconocer, en febrero de este año se promulgo el reglamento de la nueva ley de migraciones que permite ir trabajando e ir regularizando estas situaciones. Hoy lo que corresponde que aquellas personas que hayan ingresado por pasos irregulares la ley no los permite trabajar, todas las condiciones están dadas para aquellos que quieran contribuir e ingresen por pases habilitados. Hay que trabajar en este tema, no hay que estigmatizar a todos los extranjeros la gran mayoría son personas que llega porque tienen una necesidad sin duda alguna el problema radica en que no se tiene el control y no sabemos quienes son entonces ese es el trabajo que es poder identificarlos y separar de quienes buscan un horizonte legítimo de trabajo de quienes delinquen”.

-Entonces, que tiene que hacer un extranjero que ya está en Rancagua y entro de forma irregular pero que quiere trabajar y contribuir

“Lo primero que tiene hacer es dirigirse a la oficina de migración e ir a la PDI a autodenunciarse es un proceso que lo va a conducir a obtener algún tipo de beneficios porque actualmente están como NN, no son sujetos de ningún derecho o subsidio porque no tiene cédula, por lo tanto, lo que hay que hacer es eso y así en conjunto con el servicio nacional de migraciones empezar a hacer un trabajo de regularización”.

-Bueno por estos días estamos en pleno invierno, en cuanto a la preparación de la gestión de emergencias si nos pudiera comentar al respecto

“Bueno a contar de enero del próximo año desaparece la ONEMI y el continuador legal es el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) que va a tener una función distinta abarcando desde el ciclo preventivo de cualquier tipo de emergencias y situaciones hasta la acción reactiva en el momento en que se produce. La idea es estar prevenidos de cualquier evento que se produzca”.