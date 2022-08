Hoy existe una alta preocupación el violento robo de automóviles a conductores de aplicación móvil, los que si bien no son vendidos, los delincuentes los utilizan para cometer un segundo delito, para luego abandonarlos.

Se ha registrado un alza de vehículos robados en la Región Metroplitana que son adulterados para ser comercializados en compra y ventas ficticias de comunas de O´Higgins.

Por: Fernando Ávila Figueroa

Foto recreación: Marco Lara

El pasado 1 de febrero de este año, “Carla”, (la llamaremos así debido a que aún siente temor de revelar su identidad debido a la traumática situación que le tocó vivir), fue víctima de un hecho delictual que la dejó marcada para el resto de su vida.

El día de los hechos, Carla estaba trabajando en la aplicación de viajes inDriver, desde el sector Los Portones de Machalí, hasta el sector Santa Julia, comuna de Rancagua. La afectada, quien trabajaba mediante las aplicaciones, Uber, Didi e inDriver, a eso de las 02:30 de la madrugada, cuando ya se dirigía a su domicilio, le salto una alerta de un nuevo viaje. Lo tomó y se trabaja de dos jóvenes, una mujer y un hombre, quienes abordaron el automóvil en la comuna de Machalí.

La mujer subió al lado de Carla, mientras que el hombre lo hizo en la parte posterior del vehículo. No hubo mucha conversación, pero la que hubo, fue cordial recuerda. “Vamos al sector Santa Julia”, me indicaron, dijo la víctima. Al llegar al lugar, la mujer abrió su mochila y le pregunto al acompañante ¿“Amor la plata la tienes tú?”, momento en que Carla sintió que algo extrajo pasaría.

Precisamente Carla estaba a sólo segundos de ser víctima del segundo asalto de su vida, ya que sabía el modus operandi de esta pareja, porque en el último tiempo se hablaba entre quienes trabajaban en aplicaciones móviles de como operaban.

Carla en esta oportunidad no tuvo suerte, pese a que nueve de sus compañeros estaban en línea. Fue víctima del robo de vehículo y recibió graves golpes por parte del hombre. Los ladrones posteriormente fueron detenidos por personal de carabineros.

La mujer repitió la misma frase que había cometido en asaltos anteriores, asegurando Carla que en Rancagua y alrededores existen muchas bandas que se dedican al robo de vehículos, muchos armados con pistola, como el que le ocurrió a ella el 1 de febrero, hecho que aun no puede olvidar: “Me pusieron una bolsa en la cabeza, me estrangularon hacia atrás del asiento y luego me tiraron hacia la parte de atrás del auto. Previo a ello me golpearon con la cacha de la pistola. Lugo la niña tomó el volante, yo me desmayé y el hombre con la pistola me decía que si me volvía a desmayar me iba matar”. Describió la víctima.

En el vehículo los delincuentes se dirigieron por Avenida Las Torres con Avenida Central, camino a un vertedero, donde la hicieron bajar con la bolsa aún en la cabeza, amarrada de pies y de manos con un cordón de celular.

En el lugar se logró desatar y caminó hacia donde vio luces de su vehículo que se alejaba. En ese momento auxiliada por una persona que salía de una toma del sector, quien la lleva a la Primera Comisaría a eso de las 03:30 de la mañana.

El vehículo tenía activado el GPS y dio la ubicación exacta de donde estaba, a sólo metros de la población donde vivía la mujer que la asaltó. Ambos agresores fueron detenidos luego de que personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros realizara allanamientos en dos domicilios, donde se detuvo a más implicados. Actualmente el agresor se encuentra en prisión preventiva, mientras que la mujer, por no tener antecedentes previos, fue dejada en libertad con firma mensual. Su vehículo marca Hyundai Accent logró ser recuperado y solo fue utilizado para que Carla les girara dinero desde un cajero automático.

Lamentablemente, el susto no fue lo único que le dejaron los individuos a Carla, ella producto de los golpes que recibió quedó con daño permanente en su memoria, situación que la tiene muy angustiada. Hoy ya no pueda trabajar con gente, siente pánico, y decidió irse de Rancagua, sólo nos indicó que por miedo a lo sucedido junto a su familia ahora vive a más de 2 mil kilómetros de la Región de O’Higgins: “Dejé toda mi vida atrás por temor. Yo ya no puedo tomar un vehículo y trabajar con gente”, reafirmó Carla.

EL TRABAJO DE LA SEBV

Con la finalidad de desarrollar procesos investigativos orientados a la investigación criminal de los delitos que afectan a la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, como asimismo absorber los requerimientos de los Tribunales de Justicia y Ministerio Público en temas atingentes a su área de competencia, es que Carabineros crea la Sección Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos Rancagua, iniciando sus labores investigativas desde el mes de febrero del año 2017, teniendo como misión fundamental procesos de investigación especializada mediante una metodología científico-técnica, en todas aquellas materias relacionadas con la sustracción de vehículos motorizados y delitos conexos a objeto de neutralizar a personas, organizaciones, asociaciones o meras agrupaciones dedicadas de cualquier forma a tales ilícitos y otros que afecten al parque vehiculare de la región.

La modalidad delictual va cambiando constantemente y ya es investigada por la SEBV; clonaciones de vehículos, el uso de placas patentes falsas, venta de vehículos robados, bandas que vienen desde la Región Metropolitana a sustraer vehículos, han sido algunas de las investigaciones que desde al año 2021 a la fecha ya llevan 146 detenidos y 164 vehículos recuperados. La clonación de los chips de las llaves ha sido una causal del robo de vehículos este último tiempo, facilitando elementos tecnológicos la comisión de este hecho.

La Jefe de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas de la Región de O’Higgins, Teniente, Luzbella Pizarro, dio a conocer que está a cargo de esta Sección de Carabineros desde el año 2021, realizando un análisis focalizado en el tema del robo de vehículos en sus diferentes modalidades.

Adujo que lo que más se aprecia en la región es la circulación y venta de vehículos adulterados que principalmente son sustraídos en la Región Metroplitana, descubriendo a bandas que están vendiendo estos vehículos, así como también han tenido procedimientos con bandas que han robado vehículos en la región.

Recordó que en febrero de este año detuvieron a una banda que se dedicaba al robo con intimidación y violencia de las victimas conductores de aplicaciones como Uber, (caso de Carla descrito anteriormente). A eso se suman otras investigaciones relacionadas con la venta de vehículos adulterados, específicamente durante el mes de mayo. Se trataba de vehículos robados principalmente en Santiago, mediante la intimidación y “encerronas” y, el robo de vehículos estacionados en la vía pública. Tras el robo es en Santiago donde adulteran el chasis y la serie de motor, utilizan patentes de fabricación artesanal, para luego con el resto de la banda, ya en la región de O’Higgins, comercializan los vehículos.

La experticia de la Teniente en el tema hace que muchas veces reconozca a simple vista una patente adulterada, por lo que se realiza un control, donde se detiene por receptación, muchos de ellos han comprado un vehículo a una suma muy inferior a la del mercado formal, por lo que la Teniente hizo un llamado a que la gente también debe darse cuenta de estas sospechas que puedan ocurrir al momento de la venta.

Esto trae consigo la problemática de la detención, pese a que muchos son denominados como “comprador de buena fe”, sin embargo, a juicio de la Teniente las personas saben qué es lo que están comprando y que a futuro esta compra les puede traer inconvenientes con la judicialización del tema.

Robo de vehículos en estacionamientos

Sobre el delito de “encerronas” y “portonazos”, la Teniente, Luzbella Pizarro, sostuvo que las bandas que operan en la región principalmente trabajan sustrayendo el vehículo estacionado, pero si destacó que investigan los delitos que han sido víctimas los conductores de aplicaciones, delito que por la facilidad y proximidad que logran tener los delincuentes con la víctima, son robados y utilizados para cometer algún robo o, trasladar especies desde un punto a otro. Es así como estos vehículos no son vendidos y tampoco salen de la región de O’Higgins, siendo abandonados luego en algún sitio eriazo o en las cercanías de los inmuebles de los imputados.

La comunicación fluida con la comunidad es fundamental para poder seguir rastreando los delitos que involucre el robo de vehículos, por lo que la Teniente hizo un llamado a que si se tiene la sospecha de alguna banda operando en un sector determinado, algún taller clandestino que funcione hasta altas horas de la noche o, alguna banda que intimide a la población, realizar denuncias anónimas.

Sobre la existencia de talleres, constantemente se están realizando fiscalizaciones a ellos, así como también a compra y venta de vehículos, donde se han encontrado con casos de automóviles adulterados. En comparación al año 2021, este delito se ha mantenido similar, pero el modus operandi es el que cambia. Es por ello que Luzbella Pizarro recalcó a siempre dudar de un precio más bajo al de mercado, así como revisar temas como las series de motor, medidas que cada cierto tiempo las fábricas modifican por sistemas de seguridad. “La modalidad del delincuente siempre va a ir cambiando, si uno no actúa antes, el delincuente siempre va a seguir robando, pero la recomendación es a que la gente denuncie para ir disminuyendo este delito”, adujo la Teniente.

SE HICIERON PASAR POR PASAJEROS DE APLICACIÓN MÓVIL

Durante la noche del pasado 14 de julio, se acercó hasta la PDI de Rancagua el chófer de una aplicación móvil de transporte, con la finalidad de denunciar el robo de casi 500 mil pesos desde sus tarjetas bancarias, por parte de tres sujetos que se hicieron pasar por pasajeros para asaltarlo.

De acuerdo a lo señalado por la PDI, la víctima habría relatado que alrededor de las 19:30 horas de mismo día, acudió hasta Villa Promaucaes de Rancagua para realizar un servicio, donde los tres sujetos abordaron el automóvil y, de inmediato, lo intimidaron con armas cortantes, obligándolo a tomar rumbo en dirección a Santiago por la Ruta 5 Sur.

Durante el trayecto, los imputados habrían obligado al conductor a entregar las contraseñas de sus tarjetas bancarias y a detenerse en dos estaciones de servicio para girar dinero desde sus cuentas, logrando retirar casi medio millón de pesos. Tras obtener el dinero, los delincuentes hicieron conducir al chofer de regreso a Rancagua y a dejarlos en la Villa Cordillera de la capital de O’Higgins.

Después de ser liberado, la víctima se trasladó rápidamente hasta la Policía de Investigaciones, donde realizó la denuncia en la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Mostazal realizando pericias al vehículo del afectado, además de otras diligencias que ayuden a dar con la identidad y paradero de los imputados.

El Subprefecto de la Policía de Investigaciones, Cristian González, subjefe de la Brigada Investigadora de Robos Mostazal, adujo que un fenómeno de interés para los equipos de la PDI es el robo ya sea con violencia o intimidación a conductores de vehículos de aplicación móvil, por lo que hizo un llamado a quienes se dedican a trabajar bajo esta modalidad a redoblar sus medidas de seguridad, ya que estos hechos ocurren en horas de la madrugada, donde son abordados por tres o cuatro sujetos para sustraerle sus teléfonos, dinero en efectivo y el vehículo. Tras ello los automóviles son utilizados para cometer algún delito, puesto que no son comercializados, dejándolos abandonados en sitios eriazos. Previo a ello cometen robos con violencia o intimidación en estaciones de servicios, minimarkets, o también asaltar a transeúntes que transitan en lugares con poca visibilidad.

Sobre el delito conocido como portonazos, los que no han sido frecuentes en la región de O’Higgins, el subprefecto cree que este delito no se ha trasladado hacia la zona debido a que por las calles no circula una gran cantidad de vehículos de alta gama, lo que se une a que los conductores están adoptando mayores medidas de seguridad. Aduce que la vida nocturna es diferente a la de la Región Metroplitana, donde a altas horas de la madrugada es posible ver automóviles de alta gama, lo que genera que el delincuente pueda cometer el ilícito con mayor facilidad. Hizo un llamado a siempre mantener el contacto con la policía, ya que a medida que reciban denuncias, se podrá trabajar en los diferentes focos investigativos.

CONDUCTORES EXTREMAN MEDIDAS DE SEGURIDAD

Según lo dado a conocer por el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones Mostazal, Subprefecto, Álvaro Palma Casanova, este año se trabajó en un foco investigativo denominado “Uber”, investigacion que tuvo una duración aproximada de seis meses en conjunto con la Oficina de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional, donde se determinó establecer los robos con intimidación y violencia a conductores Uber y otras aplicaciones de transportes.

Fue así como el día viernes 4 de febrero, alrededor de cinco sujetos armados intimidan a un chofer de aplicación de transporte en la comuna de San Fernando, abordan el vehículo y, a la víctima lo hacen descender finalmente en la comuna de Nancagua, luego llegan hasta el sector costero de la región, pasando primero a una estación de servicio de Santa Cruz, Petrobras, donde con armas de fuego intimidan a los bomberos, sustrayendo dinero.

Comienza un trabajo investigativo de la Brigada de Robos Mostazal, funcionarios de Santa Cruz y Pichilemu, lo que permite detener a los cinco sujetos, logrando recuperar el vehículo, el dinero en efectivo robado, tres armas de fuego, droga, amarras plásticas utilizadas para el delito, elementos corto punzantes y un proyectil balístico. Tras la detención los cinco sujetos quedaron a disposición del Tribunal de Garantía de San Fernando, donde fueron formalizados quedando en prisión preventiva con todos los medios probatorios.

El subprefecto hizo un llamado a extremar las medidas de seguridad cuando la comunidad solicita este tipo de transportes, hacerlo vía canales formales, por lo que se realizó un trabajo de acercamiento con choferes de estas aplicaciones de transporte, para así trabajar en líneas de acción y entregar tips para que no sigan ocurriendo este tipo de delitos. Agregó que se trata de un trabajo investigativo de larga data, que aún no culmina, ya que no se descarta que otras personas puedan estar involucradas.

Pese a ello, se ha podido establecer que esta banda estuvo involucrada en otros hechos delictuales de este tipo ocurridos en la región, por lo que se trabaja en entrevistas con víctimas, sucesos puntuales que han ocurrido en la región. Sobre el modus operandi, los sujetos procedían a contactar a alguna aplicación móvil, para luego intimidar a su conductor, tomar el vehículo, robar pertenencias y darse a la fuga.

Recalcó el llamado de contactar este servicio vía canales oficiales y autorizados, ya que así pueden quedar registros, anotar número de patente, nombre de conductor, trabajando en una alianza con los conductores para entregar recomendaciones respecto a estos delitos, informando que esta banda en si está desarticulada y, no existen antecedentes que otras estén realizando este tipo de hechos delictuales.

ROBO EN LA VÍA PÚBLICA

La Fiscalía Regional de O’Higgins posee un foco investigativo dedicado especialmente al robo de vehículos. Conversamos con el Fiscal, Carlos Fuentes, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, quien indicó que el mayor problema que existe en la región es el robo del vehículo en la vía pública, sosteniendo que desde enero del año 2021 hasta junio de este 2022 la tendencia al alza es importante.

El persecutor adujo que por ejemplo en mayo de este año, hubo 115 robos de vehículos, cifra muy superior a la del mes de mayo del 2021 donde sólo hubo 42 robos y, en mayo del año 2020, 54 robos. En mayo del año 2019 hubo 37 robos, cifras que demuestran el alza. Este es el mayor problema que según el Fiscal ocurre en la región, donde la cantidad de autos robados es muy superior a los automóviles recuperados en la región y que pertenecen a otra región del país.

Sobre lo que pasa con estos automóviles, hay algunos que son utilizados para cometer otros delitos, tema recurrente en el último tiempo. Otros son vendidos para desarme, otros son clonados, por ejemplo, el delincuente ubica un vehículo de marca, modelo y color determinado, el delincuente se roba uno igual y, le instala las mismas patentes del primero, lo que hace que se circule en un vehículo que es robado, pero en los portales no quedara evidencia, ya que dicha patente no está con encargo.

El Fiscal, dio a conocer que entre los vehículos que más son robados, destacan las camionetas, al ser una zona minera y agrícola, el que de un 15%, aumento a un 21,4%. Destaca el robo también de modelos station wagon en un 7,3%. Es así como en 79,5%, lo que roban los delincuentes son vehículos particulares, para luego pasar a motos con cerca de un 8%.

El persecutor sostuvo que el vehículo en la región es robado en la vía pública, específicamente el automóvil estacionado, no siendo un tema recurrente el robo con intimidación, “portonazos” o “encerronas”. Este fenómeno no se ha trasladado en demasía a la región debido a que este delito en su mayoría se da en la Región Metroplitana, lo que hace que según el Fiscal quienes lo cometan sean de Santiago, lo que hace que para llevarlo a cabo deban trasladarse e implica devolverse y pasar por pórticos.

Al ser un delito con intimidación, una posible condena es alta, por lo que el delincuente local prefiere llevarse algún automóvil estacionado en la via pública, arriesgando una menor pena. Otro tema es que el delincuente de la región que se atreva a cometer una “encerrona” o “portonazo” sólo podrá recorrer algunos kilómetros desde el lugar del robo, a diferencia de lo que ocurre en Santiago, donde recorren comunas con gran distancia entre sí.

También existe un foco investigativo sobre el robo con intimidación a conductores de aplicación móvil, donde según Carlos Fuentes, hay dos bandas detenidas. En este tipo de casos, el delincuente no necesita ir a buscar el vehículo, ya que llama desde un lugar determinado, llega el móvil y luego se produce el robo. Es así como en algunos casos el objeto de robo es el auto, mientras que en otros se llevan el celular y especies, así como también llevan al conductor hasta algún cajero para que realice giros de dinero.

Se trata de un fenómeno que se elevó y se mantiene, logrando una coordinación con Uber para evitar el ilícito, por lo que ahora el delito se concentra en las aplicaciones Didi e inDriver, esta última un tanto más informal. “Hay preocupación, nos estamos ocupando con un equipo policial de la Brigada de Robos, sin perjuicio de que también hay un par de aristas que trabaja carabineros”, dijo

Destaca el Fiscal los procedimientos realizados con las policías donde en compra y venta de vehículos y una desarmaduría se encontraron vehículos robados y otros en desarme, procedimientos desarrollados en comunas como Malloa y Rancagua. El Fiscal adujo que cuando un vehículo es robado y este luego aparece en una compra y venta informal, se debe establecer si las personas de la compra y venta están de acuerdo con el delincuente. Cuando esto no ocurre, lo normal es que a este automóvil le hayan cambiado el número de chasis y motor, lo que hace también que la gente de la compra y venta hayan sido engañados al pensar que recibieron un vehículo sin inconvenientes. A esto se suma que un tercero de buena fe, también sea engañado, al comprar un vehículo robado.

LA TRAMPA DE LOS VEHÍCULOS A BAJO COSTO El pasado 29 de junio, en Mostazal y Codegua carabineros detuvo a cinco personas por los delitos de robo con intimidación, receptación de vehículos motorizados, falsificación y uso malicioso de instrumento público, camino La Punta, cruce Los Marcos s/n, callejón Modesto. Tras un proceso investigativo llevado por la SEBV Rancagua, se dio cumplimiento a las órdenes de detención, entrada, registro, e incautación decretada por la Juez del Juzgado de Garantía de Graneros, ingresando a cuatro domicilios, procediendo a la detención de los cinco investigados, uno de ellos con antecedentes policiales. Se incautó una pistola a fogueo, dos cartuchos a fogueo, y mil 556 fuegos artificiales entre petardos y bengalas. Además de incautaron tres celulares, 14 automóviles, con encargo vigente por el delito de robo. Uno de ellos en un robo con intimidación de fecha 15 de septiembre del año 2017, hecho ocurrido en la comuna de Rancagua. El operativo contó con el apoyo de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos Santiago, GOPE Santiago, Rancagua, Maule, COP Rancagua e Intervención Rancagua, instruyendo el Fiscal de turno que los imputados pasaran al control de detención. Según lo recabado, los sujetos se dedicaban a vender vehículos a bajo costo, obtenidos mediante el robo con intimidación en la ciudad de Santiago, los que luego eran traídos a la región de O’Higgins. Los imputados operaban vía redes sociales, donde lograban concretar las ventas de los automóviles a menor precio. En uno de estos casos los sujetos amenazan a quien pretendía comprar un vehículo, pero al no concretarse la venta, le roban el dinero que portaba. Se incautaron 14 vehículos, deteniendo además en su momento a quienes compraron estos automóviles por receptación. Según lo dado a conocer por el Subprefecto de la Policía de Investigaciones, Cristian González, subjefe de la Brigada Investigadora de Robos Mostazal, el delito de robo de vehículos ha ido en aumento en la región, lo que ha originado que realicen el análisis de este fenómeno delictual el que está siendo abordado por distintas aristas. Una de ellas es la compra y venta de vehículos, donde un equipo especializado de Mercado de Bienes Robados efectúa controles constantes a casas de compra y venta de vehículos con el fin de chequear que los vehículos que están siendo ofertados, sean efectivamente de buena procedencia, al igual que se chequean redes sociales donde ofrecen de manera informal algunos automóviles. Hizo un llamado a que la comunidad pueda cooperar si se percatan de situaciones anómalas, denunciarlas de manera oportuna a la policía, ya que se corre el riesgo de ser estafados. Agregó que lo que se ha detectado es que existen vehículos que son comercializados en la región, muchas veces en comuna más pequeñas que Rancagua, donde se “tienta” al comprador con precios de oportunidad, con la consiguiente estafa, debido a que luego se verifica que el vehículo puede tener encargo por robo, ya sea en una encerrona, portonazo o parte de este vehículo posee piezas que son robadas, como el chasis o el motor. Es por ello que recalcó que quien compre, debe hacer una revisión previa del vehículo, acercándose a las policías para hacer las consultas previas. Sobre compra y venta de vehículos informales, adujo que muchas veces estas son ficticias aprovechándose de la vitrina que entregan las redes sociales, donde ofertan simulando ser casas de compra y venta. El delito comienza cuando el vehículo es robado mediante violencia o intimidación, luego es entregado a una tercera persona que se dedica a reducirlo, para luego ser comercializado. “Llama mucho la atención que son vehículos a menor precio de lo normal y aluden de que están en prenda, lo que hace que poder ubicar a los propietarios más antiguos sea más complejo”, aduce.

ALGUNOS CONSEJOS PARA EVITAR ROBOS

Mantén iluminada la zona del portón de entrada del vehículo y si no cuentas con luz, al llegar enciende las luces altas de tu auto. Si el entorno cuenta con escaso alumbrado público ocúpate de ello e ilumina artificialmente de manera que nunca esté oscuro al momento de tu llegada.

Al interior de tu propiedad, procura mantener despejado el antejardín para que puedas ver todo lo que ocurre en el exterior.

Antes de salir o entrar a tu casa fíjate si ves personas o vehículos sospechosos que te hagan dudar por tu seguridad. Lo mismo si te sigue algún vehículo, no detengas la marcha y menos te bajes del auto, lo mejor es que des una vuelta más a la cuadra o simplemente te dirijas a la Unidad Policial de Carabineros o PDI más cercana.

Nunca dejes encendido o abierto tu auto cuando te bajes a abrir el portón, aunque lo ideal es que éste sea eléctrico.

Si te sientes más seguro, avisa a familiares o cualquier persona cercana de tu llegada al domicilio. Nunca opongas resistencia ante el intento de robo de tu vehículo, tu vida es más importante que lo material.

Estacionar su vehículo en lugares con control de acceso, cámaras de seguridad o guardias y buena iluminación; incorporar elementos como alarmas, trabas volantes, inmovilizadores de motor, protectores de encendido y/o interruptores corta corrientes, pueden coartar la acción de los sujetos para sustraer el vehículo.

No deje especies de valor a la vista como maletas, notebook, celulares, etc. Esto incentiva el accionar del delincuente, dañando su vehículo al quebrar vidrios o abrir forzosamente los cilindros de las puertas para cometer el robo.

En caso de ser víctima, concurrir rápida y oportunamente a realizar la denuncia al número de emergencias 133 o a su unidad policial más cercana, con la finalidad de accionar los cursos de acción y poder detener a los antisociales en un tiempo inmediato.