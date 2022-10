El capitán de O’Higgins, Tucu Hernández llegó junto a otros jugadores del plantel celeste para expresar sentidas palabras a los familiares y amigos del hincha celeste que fue asesinado la noche del sábado en un baleo al bus en que regresaban de Santiago a Rancagua.

Hasta la velatón realizada en la Población Isabel Riquelme llegó junto a otros jugadores del plantel celeste el capitán del Club O’Higgins, Pedro Pablo “Tucu” Hernández quien expresó sentidas palabras a los familiares y amigos de Cristian Padilla Peña, joven hincha celeste que fue asesinado la noche del sábado en un baleo al bus en que regresaban a Rancagua luego de partido de O’Higgins entre Unión Española en el Estadio Santa Laura.

“UNA NOTICIA QUE OTRA VEZ GOLPEA AL PUEBLO CELESTE”

En el lugar, el capitán celeste expresó “Es una noticia que otra vez golpea al pueblo celeste, es algo que no puede volver a suceder, es un dolor inmenso que uno siente como hermano, como padre. Estas cosas no pueden volver a pasar, es un sentimiento que se vive día a día y para nosotros es tan importante en el fútbol ver la pasión de cada uno”.

El representante del Club O’Higgins agregó “Hoy quisimos estar acá con mis compañeros para hacerle sentir a la gente, a la familia, que esto nos dolió, queremos estar con ellos y apoyar en lo que podamos. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que esto no quede en vano. Vamos a hablar con la gente que tiene que hacerse cargo de esto para que -de alguna manera- esto se corte, porque si no va a seguir pasando una y otra vez”.

En esta línea recordó la violencia que se vive en su país de origen “No quiero traer un sentimiento de venganza, porque no es la solución. Así está pasando hoy en Argentina y ahora está pasado acá, no queremos que pase acá, que no vuelva a pasar con nadie, ni con hinchas de acá ni de otro lado, porque se va a cortar el sentimiento y la pasión que todos tenemos por el fútbol y eso no se puede manchar”, expuso el Tucu.

Hernández finalizó diciendo “Estamos acá para recordar al Dino (Cristian Padilla) como se merece, para estar con el hermano, con la familia, y para decir que haremos lo posible para que esto no vuelva a suceder y que vuelva a ser una fiesta como siempre se hace en cada estadio que ustedes nos acompañan, que siempre están presentes y dejan la vida por el club, agradecerles y decirles que vamos a hacer lo posible para que esto no quede acá como si nada hubiese pasado”, concluyó.