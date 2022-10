La situación ocurrió tras el encuentro contra Unión Española en las afueras del Estadio Santa Laura en la comuna de Independencia.

O’Higgins FC llama a la justicia a esclarecer rápidamente los hechos y pide severa sentencia a los culpables de este homicidio “Una camiseta de fútbol y sus colores no pueden ser motivo para semejante violencia irracional”.

Gisella Abarca.

Fotos Marco Lara.

La Población Isabel Riquelme está de duelo. La misma población que acoge el monumento de los 16 hinchas que murieron en Tomé alentando a O’Higgins acoge hoy a otro fanático celeste que falleció acompañando al club de sus amores. Se trata de Cristian Felipe Padilla Peña de 26 años el joven que perdió la vida la noche de este sábado 8 de octubre en Independencia.

Y es que el empate do 0-0 entre Unión Española y O’Higgins tuvo un trágico desenlace, dos buses llenos de hinchas del cuadro rancagüino fueron baleados, donde producto de los disparos uno de sus ocupantes falleció horas más tarde en el Hospital San José.

Según la información entregada por el capitán Diego Araneda, de la ronda Prefectura Santiago Norte de Carabineros, fue en la intersección de avenida Dorsal con Guanaco, luego de salir del Estadio Santa Laura, que las máquinas fueron interceptados por un grupo de desconocidos. La situación derivó en una discusión y luego, con uno de los atacantes usando un arma de fuego.

“Aficionados correspondientes al club deportivo de O’Higgins, quienes retornaban en dos buses privados en dirección a la ciudad de Rancagua, al llegar a la intersección de avenida Dorsal con Guanaco, fueron interceptados por un grupo de sujetos desconocidos, iniciándose una riña en el lugar, la cual concluye cuando uno de estos sujetos del grupo de desconocidos extrajo un arma de fuego y efectúa una cantidad indeterminada de disparos en contra de los buses, causando una lesión a una de las personas. A raíz de este hecho, lamentablemente la persona que fue lesionada lamentablemente fallece al interior del hospital San José”, concluyó el capitán.

Cabe destacar que la fiscalía ordenó que los equipos especializados de Labocar y el OS9 de la policía uniformada lideraran las indagatorias de las cuales aún no hay personas detenidas.

EL HINCHA CELESTE CAIDO

Pero ¿quién era Cristián Padilla? era mucho más que un hincha. Era un hijo, un amigo, un pololo, el mayor de 7 hermanos, era padre de un pequeño de un año. Era un vecino al que todos conocían en la población Isabel Riquelme cuenta Cecilia Osorio, Presidenta de la Junta de Vecinos “Lo conozco de chico, son siete hermanos. Era un lolo fanático de O’Higgins y muy cooperador”, recordó.

La dirigente añadió que “para la navidad de la Isabel Riquelme él junto a otros jóvenes siempre se nos acercaba a la junta de vecinos, nos coordinábamos y hacían una pequeña navidad para los niños. Para fiestas patrias pintaron los camarines de la cancha y ahora se estaban preparando parar hacer la fiesta de Hallooween para los niños, ellos querían sacar la población adelante por los niños y trabajaba junto a nosotros”.

Cristian era uno más del grupo de amigos fanáticos celestes que ya como una pasión se organizaba para acompañar al Club donde quiera que fuera, ya que para ellos O’Higgins es un estilo de vida, por lo que sus amigos aún perplejos por los hechos, es que se han reunido en las afueras de su casa y con banderas, globos y cintas celestes que decoran el entorno, honran al joven que en su descanso laboral aprovechó la oportunidad de acompañar al equipo de sus amores en el que fue su último partido.

Por su parte, el presidente de O’Higgins FC, Pablo Hoffman Yáñez expresó que Cristian era “hincha activo de la Trinchera Celeste. Este homicidio incalificable no puede volver a repetirse. El club le ha dado las condolencias a su madre doña Carla Peña y a toda su familia y junto a ello le damos las condolencias a la Trinchera Celeste, a los hinchas y a la ciudad de Rancagua”.

“SER ADHERENTE A CLUBES DISTINTOS, NO NOS TRANSFORMA EN ENEMIGOS”

El presidente del directorio de O’Higgins FC agregó “Ser adherente a clubes distintos, no nos transforma en enemigos, somos rivales en la cancha, razón por la cual situaciones como éstas no deben volver a ocurrir. No se puede comprender una situación de esta naturaleza que hoy ha cobrado la vida de uno de los nuestros”.

Pablo Hoffman añadió “Nuestro club en el pasado ha dado muestras del irrestricto cumplimiento a la Ley de Violencia en los Estadios, y ha denunciado y puesto en antecedentes de la justicia cada una de las manifestaciones que han ocurrido y que lo merezcan. Esta vez no será la excepción, recabaremos todos los antecedentes necesarios que ayuden a la investigación. Colaboraremos con la justicia en todo lo que nos sea llamado con el objeto que el asesino no quede impune”.

Agregó diciendo “No hay nada más importante que la vida, es por eso que nosotros que ya en el pasado hemos sufrido por accidentes la pérdida de hinchas, esta vez no podemos caer en que tengamos hinchas muertos por asesinato”, finalizó Hoffman dando cuenta que Cristian es una estrella más para O’Higgins que alentará desde el cielo.

O’Higgins FC:

“Una camiseta de fútbol y sus colores no pueden ser motivo para semejante violencia irracional”

Por medio de un comunicado público O’Higgins FC y su directorio encabezado por su presidente Pablo Hoffman Yáñez dieron a conocer que “repudian públicamente un nuevo hecho de violencia relacionada al fútbol chileno que lamentablemente en esta ocasión cobra la vida de un joven hincha de nuestro club”.

Agregaron que “La noche de este sábado, posterior al partido entre Unión Española y O’Higgins disputado en el Estadio Santa Laura, comuna de Independencia -en un hecho que está siendo investigado por la justicia- luego de iniciarse una riña, uno de los buses con hinchas rancagüinos recibió disparos por parte de desconocidos adherentes de otro club, quienes dispararon indiscriminadamente a las personas hiriendo a un joven hincha celeste por la espalda”.

Añadieron que “Trasladado inmediatamente por sus propios compañeros hasta el Hospital San José, el joven hincha celeste Cristian Felipe Padilla Peña de 26 años de edad fallece a pesar de los infructuosos esfuerzos médicos por extraer el proyectil”.

El Club finaliza diciendo “Expresamos nuestras más sentidas condolencias al grupo familiar en esos difíciles momentos, en una pérdida irreparable que impacta y enluta a una ciudad entera. Esperamos el más pronto esclarecimiento de los hechos por parte de la justicia y la severa sentencia a los culpables de este homicidio. Una camiseta de fútbol y sus colores no pueden ser motivo para semejante violencia irracional”.

Alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy:

“Lamento y repudio absolutamente este hecho que hoy ha dejado a una familia sin su hijo”

En sus redes sociales, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy expresó “Mi cariño y más sinceras condolencias a la familia, a los amigos y cercanos del hincha de O’Higgins que ayer perdió la vida, luego de haber sido atacado con un arma de fuego, producto de que un desconocido disparara contra los buses en que viajaba junto a otros fanáticos celestes de vuelta a Rancagua, tras ver al equipo de sus amores en el estadio Santa Laura”.

Agregó “Como padre y alcalde, lamento y repudio absolutamente este hecho que hoy ha dejado a una familia sin su hijo, producto de la violencia que nos afecta como sociedad y que, en este caso, se relaciona al fútbol, una actividad que congrega a miles de familias cada fin de semana en torno al deporte, que debiera ser siempre fiesta y alegría”.

Finalizó diciendo “Mi abrazo y contención a cada uno de nuestros vecinos y vecinas que hoy lloran la partida de este hincha que, como muchos y muchas, viajan semana a semana siguiendo al club de sus amores”.

Delegado Presidencial de O’Higgins, Fabio López:

“Esperamos que esto sea investigado y demos con el o los responsables”

Respecto a la trágica partida del hincha de O’Higgins, el Delegado Presidencial de O’Higgins, Fabio López expresó “Lamentamos profundamente el fallecimiento del hincha del Club O’Higgins de Rancagua, no podemos más que empatizar con la familia con el dolor que está sintiendo, lamentamos que esto sea en contexto de fútbol, hay que esperar que las instituciones puedan llegar a fondo con la investigación para llegar a dar con el o los responsables de este lamentable hecho”.

La autoridad regional agregó “Como delegación estamos tomando contacto con el club O’Higgins para saber detalles respecto a los servicios fúnebres y esperar que estos hechos comiencen a ser erradicados. También saber si esto fue en contexto de fútbol, fue a la salida (del encuentro), no sabemos en qué circunstancias el bus de los hinchas fue emboscado por estos delincuentes, esperamos que esto sea investigado y demos con el o los responsables”.