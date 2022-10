El fondo comunitario Creciendo Juntos, que tiene el objetivo de impulsar proyectos innovadores de las propias comunidades de la Región de O’Higgins, ya suma más de 238 proyectos ejecutados en los 16 años desde la creación de la iniciativa que impulsa Pacific Hydro.

En esta oportunidad, se dieron a conocer los 13 proyectos ganadores de la decimosexta versión del concurso, quienes recibieron el reconocimiento por parte de la empresa generadora de energía renovable. “Estamos muy orgullosos de ver cómo las organizaciones y comunidades defendieron sus proyectos. Ellos nos inspiran año a año a seguir impulsando y creando iniciativas como la de Creciendo Juntos, para que así todos construyamos las localidades que queremos. Felicitamos a los 13 ganadores de este año y queremos agradecerles a todos los que participaron, sin duda sus iniciativas serán un gran aporte para la región”, señaló Juan Pablo Villanueva, gerente ejecutivo de Recursos Humanos, Asuntos Corporativos y Comunidades.

La invitación que hace Pacific Hydro año tras año es incentivar a los vecinos del sector a presentar proyectos sociales orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades de Termas de Cauquenes, Coya y Chacayes en los ámbitos de educación y cultura, salud y medio ambiente, desarrollo comunitario y turismo; y desarrollo participativo.

Una de las instituciones que ganó el concurso, fue la Segunda Compañía de Bomberos de Coya, cuyo proyecto consiste en realizar capacitaciones enfocadas en el rescate técnico con cuerdas para crear un equipo de respuesta a accidentes de esta índole. El secretario de la institución, Marco López, señaló que “esto significa mucho para Bomberos, porque se trata de unas capacitaciones que luego nos sirven para traspasar el conocimiento a otras compañías que incluso son más grandes que nosotros. En nuestra sede, somos especialistas en rescate con cuerda y gracias a esto, ahora tendremos la oportunidad de tener una certificación de rescate, que son caras, de hecho, por persona cuestan $250.000, lo que está lejano a nuestra realidad”. Agregó que “por lo tanto, esto es un respaldo, nos da una herramienta más certera para poder aplicar una técnica y avanzar junto a las personas, ya que enfocamos el proyecto en esa línea, hacia las personas”.

Por otro lado, Alicia Orellana, presidenta de la Junta de Vecinos de la comuna de Chacayes, logró adjudicar dos proyectos; el primero trata de la adquisición de carpas para la Fiesta del Charquicán y, en segundo lugar, la compra de mobiliario para realizar servicios de podología a los adultos mayores de la zona. En relación con la iniciativa de Pacific Hydro, expresó que “me parece excelente el Creciendo Juntos, siempre he dicho que yo como persona o dirigente, he ido aprendiendo y creciendo junto al fondo, ya no soy solamente dueña de casa, ahora sé hacer y elaborar un proyecto, eso me da gusto y me emociona, porque también es ganarlo para la comunidad”.

Las iniciativas se clasificaron en los ámbitos de emprendimiento comunitario, capacitación; turismo y medio ambiente e infraestructura y equipamiento, siendo esta última el área que más proyectos recibió, con un total de 10 seleccionados.

Los próximos pasos para las 13 organizaciones ganadoras de los fondos, es continuar avanzando con la gestión de sus proyectos, cuya premiación oficial se llevará a cabo en el mes de enero, en conjunto a ejecutivos de Pacific Hydro y autoridades de la zona.