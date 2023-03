Por: Mariel Fernández Moris / Fotos: Marco Lara

Pedro Pablo Hernández se dedica hace exactamente cuarenta años al rubro de la artesanía. Tiene un local donde vende sus productos en calle Campos, dice que las ventas “se han mantenido” en el último tiempo pese al alto costo de los arriendos en el centro de Rancagua.

Nos cuenta que se ha introducido en otros negocios, “es la única forma de sobrevivir, reinventarse” pero destaca que sus comienzos fueron como reparador de calzados y que hoy en día vende artículos de cuero que él mismo fabrica, además de artículos de pesca y para el ocio.

“Me demoró una hora en la fabricación del producto de cuero”, donde nos comenta que los precios parten desde los $12.000 pesos.

En cuanto a la seguridad en el centro, ¿cómo encuentra que está?

“En este momento está buena, pero antes del estallido social no lo era. Ahora como tenemos a los carabineros cerca hay más seguridad en la zona”.

Si nos pudiera comentar sobre la situación de la calle Estado

“No es comercial, trataron de darle un plus artesanal o de emprendimiento. Las personas no apoyan los negocios locales. Todos tiran para el mall perjudica al comerciante chico. Aquí uno tiene que pagar patente y arriendo uno se va dando vuelta, yo he tenido que reinventarme en cuanto a los pagos con tarjeta eso me ha ayudado o sino ya habría quebrado que rato”.

¿Cuáles son sus horarios de atención?

“Mis horarios son de lunes a viernes de las 10:00 hasta las 19hrs”.