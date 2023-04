Desde marzo del año 2022 el Juan Luis Castro es senador por la región de O´Higgins, el médico cirujano del partido socialista la semana recién pasada asumió como presidente de la comisión de salud de la cámara, por ello que quisimos realizar una entrevista para consultarle sobre la actualidad en materia de seguridad pública, descentralización, pero en especial sobre su opinión en materia de salud.

Senador ¿Cuáles serán sus prioridades como presidente de la comisión de salud?

Yo busco que el trabajo legislativo tenga mucho que ver con lo que se hace en el territorio de esta región y yo he puesto cuatro prioridades para poder aterrizarlas acá en la zona. Primero es la absorción rápida y progresiva de las listas de espera en nuestra zona, son 120 mil personas que esperan una operación quirúrgica o una hora con especialistas. Segundo un énfasis muy fuerte en lograr la rebaja de los remedios, que muchas veces el remedio es más caro que la enfermedad, esperamos que esto se concrete a través de iniciativas que están en senado hoy día, como la ley de fármacos dos.

Existe un nuevo programa para incorporar especialistas en la atención primaria ¿Dónde se realizará y cómo ve este proceso?

Este es un tercer tema que me importa impulsar. Me parece clave contar con más especialistas en la atención primaria, el banco mundial y el ministerio de salud van a hacer un programa piloto ahí a contar de este mes, donde se realizará un eje de priorización de la atención de entrada al sistema, es decir, tener capacidad de resolver. La gente se queja que no hay especialistas en la atención primaria, y resulta que se congestiona todo en un cuello de botella en los hospitales más grandes, este es una distorsión de sistema, los grandes países tienen mucha atención primaria con especialistas.

¿Qué otros proyectos de ley deberían trabajarse en estos meses?

Por último, me interesa revindicar en los proyectos que van a ingresar en abril o mayo, la licencia médica éticamente bien otorgada, a raíz de los escándalos que hubo, donde ya el proyecto de ley de fiscalización salió del senado por el fraude, sin embargo, tampoco podemos permitir que paguen justos por pecadores, hay muchas personas, que tiene burocracia y no le pagan a tiempo sus licencias. También es importante destacar la iniciativa del cáncer mamario, octubre es el mes de cáncer mamario en chile donde mueren cada 8 horas una mujer de esta enfermedad y observamos que un 40% se hace la monografía preventiva, que es un examen gratuito que existe hace muchos años en chile, pero que se promociona poco y se pide poco. Además, hay grados de temor por el examen y sus molestias y si a eso le sumamos la obligación de una orden (médica), se dificultaba la realización del examen. Nosotros levantamos la exigencia de la orden y con eso estamos dando un impulso para que más mujeres de 40 para arriba se hagan una mamografía que es único método que nos permite descubrir las lesiones de forma temprana, porque el cáncer mamario no es que tenga malos tratamientos, existen buenos resultados, está cubierto por el AUGE , el problema es que el diagnóstico es demasiado tardío cuando ya está ramificado.

Con el rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados desde el gobierno se ha señalado que tendrán que readecuar la reforma que desea presentar en el área de la salud o tal vez posponerla ¿qué opina de ello?

Yo creo que esto debiera sostenerse porque el gobierno tiene que reimpulsar la tributaria y para ello está buscando un acuerdo, tiene que terminar la de pensiones en su trámite en el congreso y este año está pensado a finales de abril el inicio del proceso de la reforma de salud, no es que concluya todo este año, pero el inicio. Crear un fondo universal de salud, la misma crisis de las Isapres hay que resolverlas y para eso van a llegar leyes cortas para solucionar, esperamos que esto nos de pie a tener un sistema más integrado público-privado, con una columna vertebral pública fuerte, ya que representa al 80% de la población pero con muchos prestadores privados, los que ayudan a descomprimir el sistema público. Todo esto es parte de la reforma de la salud y yo espero que el presidente Boric cumpla su palabra porque la ciudadanía sabe que el problema de salud es grave y la desigualdad es grande ya que el que tiene plata paga y el que no tienen que esperar.

¿Qué opina de la idea de legislar de forma intensiva en materia de seguridad pública que han indicado algunos parlamentarias para sacar leyes sobre el tema?

Bueno el problema de esto es la sensación de descontrol donde hoy día, la delincuencia hace lo que quiere, mata a carabineros tiene en cautiverio a la ciudadanía y este es un fenómeno que viene hace muchos años, no es de ahora, el presidente Piñera no pudo controlar en sus dos periodos, no es un problema de izquierda o derecha, el general director de Carabineros ha dicho que tiene y siente el respaldo pleno del gobierno. Si usted me pregunta a mi cuantas leyes están esperando , son pocas, muy pocas, y no son tan incidentes para resolver la criminalidad ósea, yo quiero ser bien sincero, yo se que se genera una ola convulsiva cuando ocurren hechos tan dramáticos pero gran parte de la tarea es del poder ejecutivo, del gobierno en su relación con los carabineros y PDI , primero en su empoderamiento, los que se necesitan son decretos más que leyes, estos decretos son definición del propio ejecutivo que por ejemplo le restituya armamento automático a carabineros en sus patrullajes.

¿Cuál es su opinión sobre el debate de la destrucción de narco casas por parte de los ediles?

El fiscal nacional en una entrevista no sabía que decir si era correcto o no que los municipios tengan la facultad de tener información privilegiada sobre las narco casas. Pero yo me pregunto, ¿Resuelve el cierre de una narco casa la venta de droga ilegal? Yo creo que hay que ser más explícito, yo creo que la fiscalía tiene que tener más claridad y decir si en nuestro trabajo vamos a entregar más datos concretos a los municipios para que ellos hagan lo suyo o no esto entorpece, que fue la sensación que me quedo a mí del fiscal, que esto fue un ruido más de lo que ayudo. Lo que importa es que haya inteligencia policial, que sepamos que los carteles funcionan transnacionalmente, no por regiones. Debemos enfrentar esto con una fuerza univoca, con leyes de r endurecimiento de penas, algo mucho más drástico.



Hace unas semanas entrevistamos a la Ministra Vocera de Gobierno Camila Vallejo, y nos señalaba que el ejecutivo buscará crear el Ministerio de Seguridad Pública, este organismo en las regiones será representado por un secretario ministerial regional, quitando atribuciones a los delegados en la materia para entregárselas al seremi, ¿qué opina usted de este tema?

No me gusta para nada, es un modelo equivocado, para el gobierno es clave que en las regiones alguien ordene al gobierno, antes eran los intendentes que tenían poderes en las carteras y definían, hoy en día existe la figura del delegado, que es una bicefalia, porque tiene que compartir temas con un gobernador elegido popularmente. La pregunta es ¿Quién en un tema más difícil ordena al gobierno en una región, un seremi?, cargo que es una categoría más baja que un gobernador o un delegado. Eso no lo comparto, yo creo que los gobernadores dieron un paso muy importante y la descentralización me parece correcta pero tampoco ellos son los representantes del poder ejecutivo. Yo no les bajaría más las atribuciones a los delegados, eso sería como una casi disolución de gobierno, lo veo peligroso incluso. En el congreso mi opinión no es aislada, muchos queremos que el delegado tenga más poder y no menos, porque tiene que ver con las carteras de gobierno y el gobernador ve el territorio, ambos cargos tienen que conversar, pero yo no diluiría el rol de gobierno, si ya es débil a nivel nacional imagínense lo que en algunas regiones.

