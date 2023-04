Alcaldesa María Estrella Montero en Cuenta Pública 2022: “Hemos duplicado nuestro presupuesto municipal, con el financiamiento y ejecución de $6.724.074.888 en Olivar”

El pasado viernes 21 de abril, en las dependencias del Liceo Técnico Juan Hoppe Gantz, la alcaldesa de la comuna de Olivar, María Estrella Montero rindió cuenta de su gestión 2022, evento al que asistieron más de 120 personas de manera presencial y cerca de cien personas conectadas vía streaming a la transmisión realizada por el Facebook municipal.

La ceremonia se inició con un video especial, que mostró a Olivar desde las alturas, un momento especial, ya que muchas personas nunca habían presenciado la comuna desde esa perspectiva.

En su exposición, la alcaldesa entregó los avances y proyectos ejecutados en la comuna el año 2022 y presentó los ejes de lo que será su gestión este año 2023.

En la actividad, estuvieron presentes la totalidad del concejo municipal: Eduardo Cáceres; Carla Guajardo, Estefano Reyes, Vicente Allende, Carlos Miranda y Sergio Aravena; a nombre del Gobierno Regional y en representación del gobernador Pablo Silva, asistió la Jefa de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Teresa Núñez; representando al Delegado Presidencial de O’Higgins, asistió la Seremi del Deporte, Macarena Chandía; también estuvo presente la Diputada por el distrito 15, Marta González y el candidato al Consejo Constituyente, Valentín Matus; además de miembros de instituciones comunales, clubes de adultos mayores, vecinos y vecinas de la comuna.

En su discurso, la alcaldesa Montero dijo: “estos últimos años no han sido fáciles. Pero no todo es negativo. Estoy muy feliz y orgullosa del gran trabajo que hemos desarrollado durante el año 2022, y creo que esta cuenta pública así lo avala. Con esto, hemos duplicado nuestro presupuesto municipal, con el financiamiento y ejecución de $6.724.074.888. Inversión nunca vista en la comuna, y que ha hecho de Olivar un lugar destacado en la región. Así me lo han hecho saber las autoridades regionales, mis pares y mis queridos vecinos cuando me he reunido con ellos, y demuestra que con planificación y gestión, las cosas pueden lograrse. También quiero aprovechar de reconocer y agradecer el trabajo de la familia municipal. Lo anterior lo hemos logrado materializar con su profesionalismo, dedicación y esfuerzo. Y un mensaje a mis queridos vecinos de Olivar: quédense tranquilos, que nuestro compromiso con ustedes es seguir trabajando con la misma fuerza, para que nuestro Olivar siga creciendo”.

DISTINTAS OPINIONES DE UNA GRAN CUENTA PÚBLICA 2022

La Jefa de División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional, Teresa Núñez quiso destacar el contenido de la Cuenta Pública 2022 de Olivar “felicitar a la alcaldesa y al concejo municipal por esta gran cuenta pública. Realmente da cuenta de la inversión que tiene Olivar siendo una de las comunas cercanas a Rancagua, una nunca piensa que la gestión va a llevar a estas consecuencias. Estamos contentos como Gobierno Regional, voy a llevar las felicitaciones y las gracias que dio la alcaldesa de Olivar por la inversión que hoy día nosotros tenemos, pero también es importante destacar a los funcionarios que trabajan en esto, porque los sueños que tanto la alcaldesa y el concejo tenían para esta comuna, fueron plasmados a través de estos proyectos que hoy día se llevan a cabo, y que la ciudadanía va a poder tener y que, realmente, van a mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Así que felicitaciones, y de verdad nosotros vamos a seguir trabajando en conjunto pero a la vez también con todo el énfasis de que la inversión tenga sentido y hoy día lo vimos acá”.

Por su parte, la representante del Delegado Presidencial Regional, Macarena Chandía, dijo “Encuentro excelente que la Cuenta Pública se realice en un liceo de la comuna, y que salga de la Municipalidad. Creo que es un gesto maravilloso. Habla de acercar toda la gestión, de ponerla a disposición de la ciudadanía, transparentarla, comentarla y difundirla. Y, por supuesto, también evidenciar todo lo que se hizo en un año increíble de gestión, que de verdad llena de orgullo ver cifras que se logran –como muy bien dijo la alcaldesa María Estrella Montero–, a través de mucha gestión y de mucho trabajo también, y de un municipio que tiene funcionarios sumamente comprometidos Felicitaciones por las tremendas cifras que han logrado gestionar, para impulsar una serie de mejoras para la comunidad. Como Gobierno vamos a seguir trabajando en conjunto”.

OLIVARINOS DESTACADOS

En la segunda parte de la ceremonia, se realizaron reconocimientos a olivarinos destacados. Fue el caso de Rolando Duarte Gómez, dueño y director del Museo Itinerante de Numismática y Notafilia. Este polo cultural, ubicado en la calle Manuel Olegario Soto #317, es un espacio para el esparcimiento cultural, social y de conocimiento de la historia. El museo se funda para cubrir la necesidad de acercarse a liceos y espacios culturales en la Región de O’Higgins.

También se reconoció a 14 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Olivar, integrantes de la 1º, 2º y 3º Compañías, quienes acudieron al llamado solidario una vez declarada la tragedia de los mega incendios, ocurrida el pasado verano en el sur del país. Y también se reconoció la trayectoria del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Olivar y Tesorero Nacional de la Institución, Rodrigo Muñoz Suárez, voluntario que tiene más de 30 años de servicio en la Institución. A Muñoz también le correspondió recibir de manos de la alcaldesa Montero y de los concejales, de la subvención municipal al Cuerpo de Bomberos de Olivar, por un monto de 14 millones de pesos.

Y es que cada año, el municipio de Olivar hace un esfuerzo económico para ir en ayuda de las organizaciones de la comuna. Con este estímulo económico, se renueva el compromiso de la Ilustre Municipalidad de Olivar con la institución, con sus voluntarios y con el servicio que prestan desinteresadamente.