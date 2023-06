Dirección de Vialidad analizan actual situación de caminos y puentes tras inundaciones.

El próximo lunes, en La Florida, O’Higgins buscará avanzar a la final de la zona centro sur de la Copa Chile 2023.

Los celestes, que en la ronda previa eliminaron a la Universidad de Chile mediante los lanzamientos penales, visitarán a las 19 horas al Audax Italiano, elenco que clasificó a esta instancia tras dejar en el camino a Deportes Rengo por un marcador de 2-1.

El conjunto rancagüino, ha trabajado todos estos días en el Monasterio Celeste esperando la confirmación de este partido, hecho que ocurrió la tarde del miércoles, cuando la ANFP oficializó el día y hora del encuentro.

El ganador entre itálicos y celestes, esperará rival para la final de la zona centro sur, pues por el otro lado del cuadro aún no se disputan los partidos por los cuartos de final, que medirán a Unión Española vs Barnechea (este viernes se juega a las 19 horas) y Magallanes vs Santa Cruz (aún sin programación).

Cabe consignar que, tras el partido del lunes, se reiniciará el Campeonato Nacional, pues el Capo enfrentará a Magallanes el domingo 9 de julio a las 20 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.