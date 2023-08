Desborde de quebradas en Rinconada de Parral ha golpeado fuerte a sus vecinos

Por: Gisella Abarca / Fotos Héctor Vargas.

“Más de 30 familias estamos aislados, podíamos bajar por el otro camino, pero el agua de la quebrada cortó el puente por el otro lado. Los vehículos no los podemos sacar porque no nos quedan caminos. Este puente lo hicimos nosotros, pero la fuerza de agua de la quebrada se llevó todo”, relata preocupado Luis Quintanilla, vecino del sector quebrada Las Damas de Rinconada de Parral en Coltauco.

Si bien el agua aún no llega a su casa, es cosa de minutos y de la compasión que tenga el clima con su hogar. “La quebrada ya se salió, se metió al patio de la casa, nos está llevando el relleno del suelo, por suerte no nos ha subido al interior, pero viene otra lluvia y estamos muy preocupados. Queremos encausar la quebrada a su curso natural, pero necesitamos una retro y no hemos visto autoridades acá”, dice llamando a quienes tienen la potestad a llegar al lugar con ayuda.

Y es que es tal la fuerza del agua que ha caído desde las alturas de los cerros que no han resistido el caudal y se han desbordado las quebradas, causando temor en los vecinos que viven en el sector poniente de Coltauco.

Producto de la presión del agua, en el sector de Rinconada de Parral durante la madrugada de este domingo comenzó a formarse un socavón que terminó por romper el pavimento. Debido a este hecho, se cortó la ruta, dejando a 1.576 personas aisladas tras perder su única conexión con otras localidades de la zona.

“Estamos bastante preocupados, porque estamos desde las 14:00 horas de este sábado despejando quebradas con una retro que nos facilitó la municipalidad y luego buscamos una por nuestros medios, y estuvimos hasta las 04:00 am de este domingo trabajando para que el agua no se fuera sobre las casas y buscara por otro lado. Tenemos una quebrada al lado de un colegio (Quillayquen) el agua está por entrar. Hago un llamado a la autoridad que se acerquen y nos presten ayuda, porque tenemos muchas quebradas y no han resistido el caudal del agua. Los vecinos están muy preocupados de lo que se viene, porque llega otro frente fuerte y ya está todo pasado en agua. Pedimos que se acuerden de la parte cordillerana de Coltauco”, expuso el presidente de la Junta de Vecinos de Rinconada de Parral, Daniel Lira.

ESTA VEZ FUE EL TURNO DE LAS QUEBRADAS

Y es que, pese a que vecinos y autoridades se habían preparado para el desborde del Río Cachapoal, donde en las calles de los sectores de El Molino, Monte Grande, Los Marcos, Loreto, entre otros, se veía a sus vecinos protegiendo sus casas como verdaderas fortalezas; esta vez fueron los canales y las quebradas de la comuna de Coltauco los que hicieron su trabajo y dejaron a la gente de la comunidad afectada.

“Estamos trabajando en los distintos sectores por la ribera del Cachapoal donde estamos monitoreando permanentemente el cauce del Río Cachapoal y hasta el momento estamos ad portas que se pueda salir, así que estamos avisando a la comunidad, enviando los mensajes a través de Senapred”, expuso el alcalde de Coltauco, Félix Sánchez.

El jefe comunal agregó que “en el cerro Quillayquen en toda la ladera están trabajando los equipos municipales en ver que puedan pasar los vehículos por los sectores e ir en ayuda de los vecinos”.

El edil indicó que “los sectores críticos que tenemos son las laderas, en ese sentido está Los Bronces, Rinconada de Parral, Hijuelas, Rinconada de Idahue, Pampa Idahue, Cuesta de Idahue, con maquinaria estamos trabajando en todos los sectores de Coltauco. El llamado es que los vecinos evacuen cuando se mandan las alertas para que no tengamos ningún problema en nuestra comunidad”.

Sánchez informó que hasta esta hora existen 14 personas albergadas en el colegio C-40 del sector de la ladera del cerro, además se habilitó como albergue el colegio F84.