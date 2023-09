Alcalde de Coltauco: “El Gobierno debe ser más claro, tomar medidas preventivas y agilizar procesos”.

El alcalde de la comuna de Coltauco. Félix Sánchez se pronunció ante lo que calificó como falta de respuesta del gobierno nacional, delegación presidencia y el SENAPRED, para dar respuesta lo antes posible a los pobladores que se vieron afectados por el sistema frontal que azotó seriamente a esta población y a toda la región de O´Higgins, en lo que se ha convertido en una burocracia administrativa.

El edil mencionó que Coltauco fue la comuna más afectada de la región y del país, producto del desbordamiento del río Cachapoal que inundó varios poblados, y cuando intentaba levantarse del primer sistema frontal, fue nuevamente golpeado por aluviones, desborde de canales y esteros en un segundo fenómeno meteorológico a finales del mes de agosto.

Con respecto al anuncio del presidente de la República, Gabriel Boric sobre la etapa de “Ayudas Tempranas”, que contiene una serie de beneficios económicos para las familias afectadas, el alcalde Sánchez señala que la mala experiencia del mes de junio, deja muchas dudas.

En relación a esta situación, el alcalde de Coltauco, afirmó que “yo envié un oficio el pasado 24 de agosto, un día después del anuncio, solicitando la bajada específica de cómo se procederá y los criterios y hasta el día de hoy no hay respuesta del Delegado Presidencial ni del SENAPRED, imagino que ni ellos lo tienen claro”.

Aseguró que “el último dato que nos envió SENAPRED y la Delegación fue el 11 de agosto, de ahí no hemos tenido más información de las viviendas de emergencia. En el caso del MINVU sabemos que se han entregado 200 tarjetas del Banco de Materiales, pero nada más y nos preguntamos ¿cuánto más hay que esperar para tener esa información que afecta a nuestra comunidad? ¿Cuál es el miedo a compartirla? Son cosas que no entendemos y que no queremos que le suceda a las comunas que ahora se vieron afectadas por este nuevo temporal” comenta el alcalde de Coltauco.

Comentó además, que si bien es cierto, que están tratando de levantar a Coltauco nuevamente de estas tragedias, considera que el gobierno “debe ser más claro, tomar medidas preventivas y agilizar procesos que afectan directamente a las familias afectadas”, más aun con las comunas que viven su primera emergencia.

Afirmó el alcalde Félix Sánchez, que han pasado más de dos meses de la mala experiencia del mes de junio y aún hay compromisos inconclusos, por lo que a su parecer “hay una burocracia administrativa y autoridades que no han estado a la altura”.

Finalmente, la primera autoridad municipal de Coltauco, que todo se ha convertido “en un secreto a voces, por lo mismo me preocupa que estos anuncios queden en el aire o vengan con letra chica”.

Ejemplo de aquello, agrega Félix Sánchez, “es que cuando ocurrió la emergencia del mes de Junio, se comunicó que se aplicaría la Ficha de Emergencia (FIBE) con esos datos sabríamos que viviendas fueron muy dañadas, levemente dañadas y destruidas, lo que nos permitiría solicitar viviendas de emergencia. En nuestro caso, luego de que profesionales acreditados de distintas comunas realizaran en menos de 13 días más de dos mil fichas FIBE, solicitamos 193 viviendas que estaban inhabitables, pero hasta el momento nos han rechazado 100, sólo han instalado 23 y las instaladas están sin servicios básicos. La respuesta que nos fueron entregando en el camino es que se cambiaron los protocolos y la evaluación se hizo con la Ficha dos, realizada por funcionarios del MINVU, y que es una ficha totalmente distinta, porque evalúa daños para banco de materiales y reconstrucción, algo muy distinto a la emergencia que vivíamos en el momento. Esa Ficha cuando empezaron a aplicarla, muchas familias ya habían sacado parte del barro de sus casas, por lo tanto ahí para el MINVU la figura cambia, ya que su casa pasó de inhabitable a habitable, algo que pareciera muy ilógico porque la gente no podía esperar a que le hicieran la ficha para sacar el barro y secar un poco sus casas, si no tenían donde vivir”.

NO HAY SENTIDO DE LA EMERGENCIA

“Uno de los dolores de cabeza que más hemos tenido en esta emergencia es la solicitud de ayudas a través de un formulario llamado ALFA que se envía a SENAPRED y a la Delegación Presidencial, en el debemos explicar por qué necesitamos desde cajas de mercadería hasta camiones para limpiar el barro de las calles o fosas sépticas que se rebalsaron, en muchos casos con informes, todo con cotizaciones, todo bien especificado y teniendo funcionarios municipales exclusivos para levantar esa información, porque si no lo hacemos se rechazan y debemos comenzar todo el proceso de nuevo”, explicó.

“Imaginen la totalidad de la comuna con el agua hasta el cuello, con los funcionarios enfocados en la calle, pero debo igual hacer estos informes, para luego esperar la respuesta que se demora mínimo 3 días, y que se puede extender mucho más. Por lo tanto acá claramente no hay sentido de emergencia. Uno entiende que debemos ser prolijos con los recursos y que debe haber orden, pero muchas veces ese tema administrativo es excesivo”, reclama el alcalde.

Acá las autoridades, el estado y el gobierno deben hacer una autocrítica, ¿de que sirve tener la visita y reuniones con tantos SEREMIS, Ministros y hasta el Presidente si todo depende de esa ficha ALFA? Ahorrémonos las reuniones y preocupémonos solamente de la parte administrativa entonces”, se pregunta Félix Sánchez.

URGENCIA EN LAS DEFENSAS DEL RÍO CACHAPOAL

El alcalde Félix Sánchez recalca que “desde que ocurrió la emergencia del mes de junio, le dijimos en reiteradas ocasiones al MOP y a la DOH que debían enfocarse en las defensas del Río Cachapoal, que debían poner maquinaria en el rio y no nos quisieron escuchar. Nosotros nos conseguimos maquinarias con privados, CODELCO y con las del municipio, nos pusimos a trabajar desde el día uno. El MOP tuvo una demora bastante notoria y los trabajos que se realizaron son de conocimiento público que no fueron los mejores.

¿Por qué Coltauco no se inundó en este nuevo frente de mal tiempo producto del Río Cachapoal? Fácil, porque nosotros como municipio, construimos un pretil de contención en el límite de Coltauco y Doñihue, el que medía más de ocho metros de altura, y que cumplió la función de aguantar el agua que se desbordó del río y que la canalizaba nuevamente al flujo, evitando una nueva inundación en los sectores de Loreto, El Molino, entre otros. Entonces la pregunta es: ¿Por qué la defensa que construyó el municipio salvo a cientos de familias y lo que construyeron los expertos del MOP y la DOH no sirvió de nada? Eso es porque simplemente no escucharon nuestras advertencias”, se queja.