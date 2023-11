Olivar recibió su primera camioneta de seguridad ciudadana como parte del proyecto “Olivar te Cuida”

La diputada por la región de O’Higgins, Natalia Romero, tomó medidas significativas al presentar este jueves un requerimiento ante la Contraloría General de la República con el fin que se inicie una investigación sobre la seria denuncia realizada por el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien acusó al Gobierno de haber “alterado” la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).

Y es que en una entrevista la ex autoridad habría señalado que la actual administración habría modificado la fecha de toma de muestras, algo que no se había hecho en los últimos 15 años. Específicamente, la encuesta no se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de 2022, un período crítico que se había mantenido constante en los años anteriores. La exautoridad destacó la gravedad de esta alteración al afirmar que los resultados que se obtengan no serán comparables con los años anteriores, generando así un daño considerable a la estadística criminal.

Ante esta preocupante situación, la parlamentaria por el Distrito 15 no solo recurrió a la Contraloría, sino que también envió oficios de fiscalización al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y a la Subsecretaría de Prevención del Delito para obtener respuestas con respecto a la denuncia de Harboe y garantizar la transparencia en el manejo de la información.

“Lo que ha señalado el exsubsecretario Felipe Harboe es de la máxima gravedad. Todos sabemos cuál es la situación delictual de nuestro país en este minuto, de manera que no haber realizado esta medición, en tiempo y forma, termina provocando la pérdida de datos fundamentales para saber cómo se está comportando la delincuencia y el crimen organizado en Chile y también en regiones como O’Higgins. En 15 años, ningún gobierno se había atrevido a modificar las fechas en que se realizaba esta importante encuesta, porque esa es la única manera que existe para comparar los datos y así definir las políticas públicas que se requieren”, cuestionó la diputada.

Por lo mismo, la parlamentaria por O’Higgins aseguró que “hemos decidido recurrir a la Contraloría General de la República para que pueda investigar las eventuales faltas a la probidad administrativa que podrían existir, como también hemos oficiado al INE y a la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque tienen la obligación de explicar por qué hicieron estos cambios que se denuncian”.

En esta línea la jurista subrayó la importancia de contar con cifras reales y actualizadas, especialmente en un momento en que el país enfrenta una creciente ola de violencia y delincuencia “Estamos viviendo una ola de violencia y delincuencia que no habíamos visto antes, y por eso es fundamental que tengamos cifras reales y actualizadas, sobre todo cuando estamos hablando de la sensación de inseguridad y el temor que tienen los chilenos. Si no tenemos esa información, costará mucho enfrentar de manera efectiva a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, de manera que esperamos que en el Gobierno puedan explicar muy bien esta denuncia y que no estemos enfrente de una administración que modifica los datos a su conveniencia”, sostuvo Romero.