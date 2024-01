Comerciantes de San Vicente se han puesto de pie luego de haberlo perdido todo

El pasado 4 de enero del año 2023, los habitantes de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua vieron como un incendio de proporciones consumía una serie de locales comerciales ubicados en pleno centro de la comuna. El fuego arrasó con el esfuerzo de pequeños emprendedores, la mayoría de ellos arrendatarios que vieron como su esfuerzo quedó en nada tras el paso del fuego. Había que colocarse de pie y seguir adelante, por lo que a poco más de un año de la tragedia, la que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar, fuimos a conversar con algunos de estos comerciantes, los que afortunadamente han logrado seguir adelante con sus puestos, de manera diferente, pero siempre en el centro de la comuna.

Algunos comerciantes eran dueños del terreno, por lo que tenían seguros y de manera particular siguen construyendo lo que se destruyó, otros están a la espera de un arriendo, ya que actualmente permanecen en conteiners especialmente habilitados que el municipio de San Vicente dispuso para ellos, ayuda que sin duda agradecen. Esto les ha permitido reactivar sus emprendimientos y, poco a poco, ir retomando la normalidad de este icónico sector comercial de la comuna. Fueron entregados en comodato a los comerciantes afectados, mientras se continúa trabajando por la reconstrucción de este histórico espacio comercial de San Vicente.

EL DEVASTADOR INCENDIO

Bomberos de comunas vecinas, entre ellas Peumo, Las Cabras, Rengo, San Fernando, Malloa, incluso de Rancagua, entre otras, llegaron a comienzos del 2023 a apoyar las labores del Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua, el que acudió en su totalidad al lugar para controlar la emergencia. Los hechos ocurrieron en calle Exequiel González, entre Arturo Prat y Germán Riesco, fuego que se inició en una pastelería y, que afectó al menos veinte locales comerciales.

Los locatarios trataron de salvar lo más que pudieron, sacando sus pertenencias hacia el exterior, ya que el fuego se concentró en la techumbre de los locales, sin embargo, rápidamente destruyó las estructuras construidas con material ligero, lo que provocó un rápido avance de las llamas. Los propietarios de locales comerciales veían como el esfuerzo de años era consumido por las llamas.

Fue una veintena de locales afectados, pero dentro ellos algunos con pérdida total, otros con daño menor y, otros con pérdida de su mercadería por daño producto del agua y humo. El municipio calculó en alrededor de 115 las personas afectadas por el siniestro.

EMPEZAR DE CERO

Romualdo Valdés fue uno de los afectados con el incendio, ya que su local de venta de artículos de pesca, caza y camping, “Veyzeta”, ubicado en calle Arturo Prat, tuvo pérdida total. Era arrendatario y la ayuda prometida tanto del municipio como de entidades como Sercotec asegura que llegó a tiempo, lo que les permitió comenzar de nuevo con su emprendimiento.

Actualmente él está instalado en uno de los conteiners que dispuso el municipio, ya que dice que si bien eran privados, el municipio local de muy buena voluntad los ayudó y, les ofreció el conteiner para apoyar el comercio de la comuna. Sobre quienes han construido, indicó que son personas dueñas de los terrenos. “A nosotros como comerciantes y como arrendatarios si nos llegó la ayuda y la idea en el futuro es poder arrendar algún local”, dijo.

La señora Sandra Suarez también perdió todo en el incendio. Era arrendataria y vendía artículos de telefonía como láminas y colgadores, mercadería que no logró salvar. También actualmente se encuentra en un conteiners donde vende sus productos, ubicada detrás del terminal de buses de la comuna. Poder arrendar es complicado, ya que asegura que los arriendos están muy caros, por lo que poder permanecer en los conteiners por ahora es una buena solución para ellos. Ayuda municipal y también de Sercotec les permitió poder comprar mercadería, asegurando que no tiene nada que reclamar en cuanto a dicha ayuda recibida. El municipio local no tenía ninguna obligación de tenernos un lugar físico para trabajar”, indica muy agradecida. Otra de las afectadas fue Katiuska Parraguez, quien tenía una fábrica de confección, bodega y tienda de ropa. Tras perder su mercadería, asegura que recibió la ayuda municipal, debió arrendar un nuevo local en el centro de la comuna, pero también recibió un conteiner que se ubica en otro sector de la comuna sanvicentana donde vende sus productos. Sobre las construcciones que se aprecian en la calle afectada, indica que se trata de particulares que decidieron invertir. “La municipalidad se movió, nos brindaron ayuda, un bono para todo lo que nosotros perdimos y toda ayuda fue muy bienvenida”, dijo Katiuska, quien es la propietaria de “Boutique Paqui”.