Sobre incendios, falta de gestión en salud  y seguridad conversamos con el senador Juan Luis Castro

Comenzando febrero, antes de la muerte del ex presidente Piñera, en lo que ya en ese momento se vislumbraba como un movido mes y no el típico segundo mes del año con pocas noticias marcado por las vacaciones, conversamos con el Senador Juan Luis Castro de los temas que en ese momento marcaban la pauta los incendios forestales, la falta de médicos especialistas en nuestra región y la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Reconociendo los problemas existentes, el parlamentario que se autodefine como oficialista, hace un urgente llamado al gobierno a encontrar los caminos para resolver estos problemas, donde -al menos en cuanto a la falta de médicos especialistas- señala que es un problema más bien de gestión que de falta de recursos.

Este fin de semana y este año ha tenido variados incendios, claramente lo más terrible ocurrió en Viña del Mar, pero en nuestra región también hemos tenido varios y grandes incendios.

Así es y más de 8500 hectáreas ya devastadas sobre todo comunas diversas de Cardenal Caro. También algunas de Cachapoal, sobre todo porque tenemos viviendas. Si bien no víctimas humanas, pero viviendas y bosques forestales que están tremendamente arrasados.

Yo diría que el origen siempre se tiene que investigar, cuesta mucho llegar a la verdad del origen y la intencionalidad siempre es un punto interrogante que está por medio y que no se puede descartar(…) Yo espero que las autoridades en eso sigan hasta el final la investigación y hago un llamado a toda la gente que ve algo sospechoso, dudoso. Gente que no está en buenos pasos lo denuncie, porque creo que eso es clave ya que se ha demostrado que el nivel de conciencia social no era el que esperábamos y hoy día hay gente aislada, pero gente que desgraciadamente no hace de esto un descuido sino que una verdadera intención.

En ese sentido llama la atención la gran cantidad de incendios forestales que han afectado a La Estrella

Exacto. La Estrella que es una comuna pequeña, pero tiene afectación de viviendas. Algunas de ellas son segundas viviendas otras no pero qué pasa quién está detrás. Cómo poder detectar, cómo no sé la gente la gente que está en esos lugares pueda de alguna manera tener algún indicio. Yo creo que es tarea muy fuerte de la fiscalía que yo espero que esté muy a fondo en esto, que esté muy metida en esto.

Anuncios

Siguiendo con los incendios, pero llevándolo un poco más al ámbito de la salud. Es evidente que el aire se nota distinto

Esto es lo mismo que en época de invierno, como si tuviéramos contaminación de partículas que es por la leña. Pero en esta época el humo que viene de incendios, también madera y por lo tanto hay que tener una conducta similar en el sentido de evitar -si el ambiente de verdad está mucho más eh contaminado- la actividad física extenuante, ya no solo por el calor sino también porque lo que uno inhala es aire que está con partículas en este caso volátiles que entran al pulmón. Segundo, la persona asmática, la persona cardíaca, la persona que tiene una enfermedad crónica debiera evitar esa exposición.

Si puede desplazarse, que lo haga. Si no puede ojalá más bien en el interior de la casa y no en el contacto directo hacia fuera. Y en tercer lugar, quienes tengan crisis por ejemplo de asma -que son propias de la primavera- pero que en esta época pueden ocurrir o tenga una guagüita por ejemplo que usa un nebulizador y se obstruyo, hay que concurrir rápidamente al servicio de urgencia, ya sea la atención primaria o del hospital.

CRISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL

Manteniéndonos en el ámbito de la salud, hablábamos de estas condiciones climáticas que nos afectan y que podrían agudizar también una crisis que veníamos hablando en los días anteriores que afecta a nuestro Hospital Regional, que es la falta de especialista.

Exacto, hay problemas serios, graves diría yo, en otorrinolaringología y dermatología que son especialidades que están ausentes porque renunciaron los médicos de esa especialidad,

Especialidades con alta demanda en verano….

En reuniones que hemos sostenido con el Servicio de Salud, con el Hospital, por una parte se va a mejorar con fondos propios las asignaciones de falencia para esas especialidades y de hecho va a llegar a un otorrino en estos días de febrero y un dermatólogo. Pero claramente hay que hacer una mejor gestión para que los recursos que incentiven a que estos médicos estén en el Hospital Regional.

No puede ser que el Hospital de la región no tenga estas dos especialidades que son extremadamente sensibles y otras en las cuales si bien hay están sobredemandadas. Por ejemplo en traumatología, en oftalmología, en anestesia donde claramente se identifican ahí cuellos de botella. Por ejemplo, los pabellones; la anestesia para que la gente nos comprenda bien, si hay más o menos 15 pabellones en promedio funcionando y hay 10 anestesistas es obvio que no da para cubrir en los horarios normales y ahí tenemos un problema que si bien hoy día se van alternando la cirugía para ocupar todos los pabellones al máximo tenemos un déficit de anestesistas. Anestesistas hay en Chile, lo que pasa está más en lo privado que en lo público por lo tanto los incentivos, las asignaciones, la capacidad de hacer este circuito de que se forma como especialista y luego devuelve o sea paga por decirlo así en años de servicio la oportunidad que se le dio para formarse todo eso lo que hoy día es necesario acelerar.

FALTA DE GESTION

Pero aquí llama la atención que especialmente en el Hospital Regional no es tanto que estos especialistas se hayan ido al sistema privado, sino que se van. Siguen en el sistema público, pero porque el Maule o la región Metropolitana les ofrece mejores condiciones.

Anuncios

Claro, hay una asignación que se llama especialidad de falencia que tiene un porcentaje muy bajo acá en la región, situación que viene hace varios años y que recién ahora se va a mejorar. Me parece bien, estamos hablando de homologaciones bien significativas o sea de asignaciones del 30 40% del sueldo base acá, en Maule o Santiago están en 180 por sobre el sueldo base o sea son estímulos muy muy significativos. A mí me llama la atención -a parte el problema local- que debiera haber una homologación o sea debiera haber capacidad de decir a ver cómo motivamos a que haya especialistas en regiones, mejorando la remuneración, no millonaria pero mejorada. No deteriorada porque hoy día hoy día venir a Rancagua es como caer en un foso, porque cualquier especialista joven dice si tengo más in sentido en Santiago o en el Maule o en la Araucanía o en Ñuble qué se yo y manteniéndose dentro del sistema público.

A lo mejor un profesional joven que tiene la vocación de servicio, que quiere servir en el sistema público pero si le ofrecen mejores condiciones en otro lado es lógico que se vaya.

Y eso es, yo diría es como dispararse a los pies. Porque es amputar la misma posibilidad para un mismo profesional de decirle mira mejor no te vengas o porque te adelantamos que te vamos a pagar peor, que si te vas al lado. Es ridículo, pero ha pasado y esto tiene que resolverse. Esto es absurdo que haya existido tanto tiempo y hasta que no tocó fondo aparece un problema que tiene que ser resuelto.

ES URGENTE AUMENTAR EL CONTINGENTE

Se suponía que febrero es un mes más calmado más tranquilo políticamente, pero parece que no ha no va a ser así. ( Esta entrevista fue realizada el lunes 5 de febrero, antes de la muerte del ex presidente Sebastián Piñera, por lo que este elemento no está en la respuesta del senador, y mientras se realizaba aún no terminaba la reunión del Consejo de Seguridad Nacional)

Creo que la citación del COSENA es una buena instancia. Yo la he valorado porque lo pedí hace más de un mes atrás y la vocera me dijo a mí, sin nombrarme, yo fui el único que lo pedí cuando fue la muerte de esta menor que grababa un videoclip en Pedro Aguirre Cerda y muchos me criticaron, me dijeron que poco o menos que era una ridiculez, que era una píldora, dijeron tantas cosas. El Presidente tomó este camino, me parece bien, pero hay que aprovecharlo bien o sea ojalá que se esté conversando más que la infraestructura crítica que es un punto no es todo. Es cómo resguardan los militares ciertos lugares, por ejemplo represas, torres eléctricas y pasando por terminales de buses, qué sé yo (…) pero hoy día el problema de la migración irregular o indocumentada, hoy día el problema de las cárceles como nido del delito. El problema del control territorial en barrios, por parte de bandas organizadas que le cobran peaje a la gente, a los comerciantes. Que tienen el control de ese sector, ese territorio. Son caras del mismo problema. En buena hora el Presidente escucha a las Fuerzas Armadas a través de sus comandantes en jefe; pero también en buena hora esperamos caminos, resoluciones. Cómo hacer esto más rápido y que se note que hay verdadera cooperación y no solo los carabineros hasta donde pueden (…) necesitan apoyo como ocurre en la Araucanía como ocurre en la frontera norte, de fuerzas que colaboran.

Pero los militares tienen contingente suficiente para cubrir en el norte de la frontera, estar en la Araucanía y además ahora desplegarse en todos lados. Pensando que no va a ser un concripto de 18 años el que se va a mandar a la calle. Tiene que ser un militar profesional

Anuncios

Por lo mismo también es clave que el gobierno le de urgencia ahora al proyecto de ley del reglamento del uso de la fuerza. Porque los militares están entrenados para disparar, disparar para defender la soberanía, está claro, pero este reglamento del uso de la fuerza es como la calibración o la gradualidad de cómo enfrentar al mundo civil insertos en la propia nación en el propio territorio. Entonces este punto es clave, para que podamos contar con Fuerzas Armadas que resguarden ciertos lugares. Cuando uno ve otros países latinoamericanos, en cualquier parte uno ve militares, cuidando un mall y no es raro o cuidando una estructura hospitalaria y puede no ser raro. Lo importante que en el diseño de esa patrulla que está ahí, sin estado excepciones, estamos hablando en tiempo sin ninguna variante de ese tipo, la conducta que tenga ese militar este muy bien definida. Que él lo sepa y sepa en qué momento puede o no actuar y si está acompañado de un carabinero como ocurre en el norte en la frontera de Colchane, siempre un carabinero y un militar Esa es la asociación que está para cuidar la frontera, o sea yo creo que todo esto es clave hacerlo rápido este fenómeno no se va ir de un día para otro entonces pero requiere decisiones y este es el momento

Pero en ese sentido también se requerirán mayores recursos para aumentar la planta profesional de las fuerzas armadas

sin duda, hoy día claramente el incentivo para estar las fuerzas armadas, para profesionalizar más. Pero también los carabineros, que tuvieron después del estallo una caída (…)el crecimiento del contingente es clave. Carabineros son poco más de 50,000. Las Fuerzas Armadas un poquito más, pero eso no es suficiente hoy día la fuerza policial y de orden tiene que ser muy superior, incluso en equipamiento al combate del narco y del delito organizado