CENSO 2024: El sábado 9 de marzo comienza el operativo estadístico más grande del país

En plena ejecución, que alcanza ya el 60% de avance, se encuentran las obras de la ampliación de Carretera El Cobre en la comuna de Rancagua. Así lo indicó el director regional de Vialidad O’Higgins, Maurice Dintrans, en entrevista a El Rancagüino, destacando que la empresa ejecutora IMACO, está avanzando en la instalación de hormigón en puntos de ampliación y aumento de pistas.

Es que la preocupación de los usuarios de esta vía aumenta cuando a la vuelta de la esquina está el “Súper lunes” que marca el retorno a clases. Según el representante de esta dirección del Ministerio de Obras Públicas, esta semana se ha avanzado especialmente en el acceso y situación peatonal para mejorar y asegurar el movimiento de personas hacia las clínicas ubicadas en la zona sumado al mejoramiento de la señalética.

“Hace unas dos semanas debimos hacer un recambio de la programación para enfocarnos en el traslado de peatones hacia estos lugares. Hoy (jueves) se terminan parte de estos trabajos”, agregó el director de esta unidad técnica y especializada del MOP, especificando a su vez que se ha realizado limpieza general del entorno, instalación de plataformas de asfalto para la circulación de peatones sobre gravilla, rebaje de soleras, desplazamiento de cercos, instalación de barandas, habilitación de pasos cebras, pinturas, señaléticas, entre otros avances. Y recordó que “lo habilitado en la actualidad está un poco mejor a lo que estaba en noviembre y diciembre del año pasado, cuando salieron de clases los colegios”.

Los plazos de la empresa ejecutora según contrato, vencen a mediados del primer semestre de este año. Pese a ello, Dintrans explica que hay que entender las distintas complejidades que se presentan en el desarrollo de este hito, desde el comienzo hasta hoy. Sumándose a ello las diversas carteras públicas y privadas involucradas de alguno u otra manera al proyecto como lo son el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional, los municipios de Rancagua y Machalí, colegios de la zona, las clínicas allí existentes, la comunidad y vecinos, gremios y autoridades de transporte, la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), empresas como CGE o Telcom, entre otros. “En las zonas urbanas las complejidades aumentan al existir muchos actores involucrados. Acá están las clínicas, los colegios, los vecinos, los tendidos eléctricos, los canalistas, etc. No podemos llegar y cortar el tránsito y los accesos, tenemos que estar casi por metro cuadrado avanzando para no generar las complicaciones que serían mayores si lo hiciéramos así”, indicó.

SÚPER LUNES Y LO QUE VIENE

Se espera que este avance de las obras no repercuta gravemente en el caos vial que esperamos vuelva con el retorno a clases desde esta semana entrante. Pese a ello, el director regional de la entidad cree que están en el peor momento de los trabajos, “es como un cuello de botella, en el punto de inflexión. Sabemos que este lunes será complejo, pero esperamos que la gente se vaya acomodando en las primeras semanas”, opinó.

Como medida inmediata, Vialidad solicitó a la empresa contar para este lunes con paleteros y gente de apoyo para enfrentar la contingencia del regreso a clases en toda esta zona de ampliación a raíz de la a la alta congestión vial que esto traería.

Pero las noticias a futuro mejorarían ya que en el transcurso del mes de marzo se concretaría una habilitación paulatina de las nuevas pistas que permitirá mejorar la circulación y el viraje de los vehículos. “Esto se viene haciendo desde hace mucho pero no se ve, el hormigón en varios tramos ya está listo. Por eso esperamos que estos primeros días con los últimos de marzo sean totalmente diferente y la gente va a ver el cambio. A mediados de marzo ya se notará una diferencia”, insistió Maurice Dintrans.

Otro aspecto que reconoció el director local de Vialidad es que también se debe planificar y trabajar para movilizar las redes de servicios, luminarias y telecomunicaciones-incluso la fibra óptica que usa Codelco para sus faenas telecomandadas- y que pasan por el sector donde se realizan las obras. Esto ha demandado diversas reuniones entre los involucrados para coordinarlo y finiquitarlo en al menos un par de meses más. “Por estos días está pronto a terminar lo que corresponde a CGE en el traslado de postes y generación de redes y su electrificación”, indicó el representante de Vialidad. “Tenemos que esperar a que desocupen los postes para atacar estas pistas. Y paralelamente la empresa a cargo está trabajando en el área eléctrica lo cual no se aprecia porque están en los laterales, y se ve que ya están habilitadas las lámparas y el iluminado de la vía, lo que nos da una seguridad vial importante”, finalizó el director.

Preocupación de los vecinos que piden mejor acceso a clínicas del sector

El cruce de Bomberos Villalobos con Carretera El Cobre ha sido uno de los más complejos y complicados debido a que allí se encuentran al menos tres clínicas y centros hospitalarios de la comuna. Esto implica la movilización de vehículos y peatones hacia estos lugares, a los cuales no se les puede cerrar el paso, menos a un vehículo de emergencia.

Miguel Silva, vecino de Villa Los Cantaros a un costado de la Carretera El Cobre, se refirió a las reuniones sostenidas entre ellos y las autoridades abordando los trabajos en la zona. “Es excelente la posición e la autoridad en bajar a los niveles territoriales y a las comunidades que son quienes tenemos los verdaderos problemas. Están claros en escucharnos y tomar acción sobre nuestras inquietudes”. Y agregó que esta es una villa de las más antiguas de Rancagua y están inquietos sobre todo en el transitar habitual de los adultos mayores hacia las clínicas, por lo que esperan la instalación de una pasarela u otro que mejore el tránsito de las personas mientras se efectúen estas obras.