Continúa búsqueda de adulto mayor desaparecido en Peumo

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Tendrás una oferta de trabajo aparentemente atractiva, pero los vínculos afectivos te ligan a tu actual empresa. Medítalo con la almohada, pero sobre todo cuenta con la opinión de tu familia, que siempre debe ser lo primero.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Puede haber complicaciones en el trabajo o negocios. Aunque no estarás implicado directamente, estaría bien aprender de los errores, incluso de los ajenos. En tu relación de pareja, te enfrentarás a una proposición que te sorprenderá. Muéstrate objetivo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Pondrás mucha pasión y energía en todo lo que haces y los de tu alrededor lo notarán. Tus contactos con los demás se verán favorecidos por una intensa actividad desarrollada al cien por cien desde que te levantes hasta que te acuestes.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las cuestiones de salud piden tu atención en estos momentos, por muy ocupado que estés en otras cosas. Tendrás tiempo para organizarte si dejas de lado lo verdaderamente superfluo. En pocos días te habrás quitado de encima la incertidumbre.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los fallos te parecerán irreparables si sólo los miras desde la óptica pesimista con la que los afrontas en días grises como el de hoy. Necesitas un pequeño empujón de alguien a quien tienes un gran cariño.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Que te no invada la rutina de la vida fácil, una vez que tienes tranquilidad económica. Todavía tienes muchas cosas que hacer, sobre todo con tu pareja. Si has pensado en tener descendencia es el momento de decidirlo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Recuperas, por fin, el tono físico, después de unas semanas en baja forma. Toma nota de la experiencia, a veces tiendes a minusvalorar la salud. Evita a toda costa las grasas y las comidas fuertes, si no quieres volver a las andadas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si recibes una invitación directa de tipo sentimental, no lo tomes como una ofensa, seguramente has tenido tantas cosas en la cabeza que no has visto las señales previas, pero puede ser una gran oportunidad si no tienes pareja.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Aparecerán situaciones desagradables en el trabajo por cuenta de algún compañero que se tomará más confianzas de las debidas o para las que tú le has dado. Tendrás que ponerle en su lugar y le costará trabajo entenderlo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Algunos trapos sucios afloran a tu alrededor, en la casa o el trabajo, y tendrás que estar atento para no enredarte en problemas que no son tuyos. Solo necesitas tener claras las fronteras entre lo que te conviene y tus criterios de justicia más básica.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Aunque en lo profesional no estás pasando, precisamente, por tu mejor momento, tendrás otro tipo de recompensas: tu lado más íntimo se verá reconfortado con pequeñas pero constantes satisfacciones, que te ayudarán a sobrellevar esta crisis.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Convendría que te tomaras un descanso en tu carrera profesional y que empezaras a fijarte en los pequeños detalles que hacen la vida más agradable. Puedes programar un viaje o alguna actividad que te distraiga.