Rancagua sin alcalde por prisión preventiva ¿Qué sigue?

Este miércoles, la jueza Loreto Salas decidió que el alcalde Juan Ramón Godoy de Rancagua permanezca en prisión preventiva mientras se investigan varios delitos de corrupción. Esta medida, tomada debido al presunto peligro para la seguridad de la sociedad y la necesidad de garantizar el éxito de la investigación, ha generado incertidumbre sobre el futuro de la comuna.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Nicolás Núñez acusó a Godoy de fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno, supuestamente cometidos durante su gestión entre 2021 y 2023. Además, la causa involucra a cuatro empresarios regionales que habrían prestado servicios bajo condiciones irregulares al jefe comunal.

¿QUIÉN QUEDA COMO ALCALDE DE RANCAGUA?

Con la primera autoridad comunal tras las rejas, cabe preguntarse ¿quién queda como alcalde de Rancagua? Aquí se lo explicamos.

Según la Ley 18.695, el administrador municipal -Cristián Pávez- toma las riendas de la gestión administrativa quien ha ejercido como administrador desde octubre de 2022 y ha subrogado al alcalde en varias ocasiones previas a esta situación. “La ley establece que la subrogancia comprenderá también la representación judicial y extrajudicial de la Municipalidad, y el derecho de asistir a sus sesiones solo con derecho a voz, con excepción de la representación protocolar”, detallaron en una declaración pública emanada desde el municipio rancagüino.

Mientras que la concejala más votada -Valentina Cáceres- es la encargada de la representación protocolar y es quien preside el Concejo Municipal.

En cuanto al proceso administrativo, una vez notificada formalmente la prisión preventiva del alcalde, el Concejo Municipal convocará a una sesión extraordinaria para elegir un alcalde suplente de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. “Por ello, dentro de los próximos días, el Concejo Municipal deberá convocar a una sesión extraordinaria para tales efectos”, expone el documento.

La alcaldesa protocolar, Valentina Cáceres.

DIVERSOS ESCENARIOS

No obstante, el futuro del liderazgo municipal depende de varios factores, explica el abogado y profesor universitario, Carlos Muñoz, entre ellas que si la prisión preventiva del alcalde se impugna con éxito, podría regresar a sus funciones, siempre y cuando no se le imponga una sanción administrativa por parte del Tribunal Electoral Regional (TER). En caso de que la prisión preventiva se mantenga y exceda los 45 días, el Concejo Municipal deberá designar un alcalde suplente entre sus miembros.

En este supuesto escenario en que se le levantara la prisión preventiva al edil –explica Muñoz- “todavía se podría impugnar la medida cautelar, porque no es una condena y es mientras dure la investigación. Si ocurre esto, sólo sería una ausencia menor de días en el municipio, por tanto, la subrogancia que está haciendo el administrador municipal, quedaría en pausa y él (Godoy) volver a sus funciones, porque no es una sanción penal, sino sólo una medida preventiva”.

El abogado añade “tampoco ha sido sancionado por el TER por temas administrativos, por tanto, no tendría una sanción penal, tampoco una sanción administrativa y no tendría imposibilidad de trabajar y podría volver a su cargo”. No obstante, agrega Muñoz “si los concejales presentan alguna acción en el TER, podría eventualmente aplicarse una sanción administrativa para destituirlo por falta a la probidad o notable abandono de deberes, para así evitar que regrese a su cargo”, remarcó.

En el escenario que permanezca en prisión preventiva, detalla el abogado “en este caso, los concejales pasado 45 días tendrían que escoger un suplente, porque durante estos 45 días de vacancia está el subrogante que dejó al Administrador Municipal. Este cargo tiene vigencia de 45 días y después de 45 días los concejales tienen que escoger a un suplente entre ellos”.

Es en este punto donde el especialista en leyes recomienda “vienen elecciones en octubre y puede ser que algunos concejales quieran lanzar sus candidaturas a alcalde. Los que se van a lanzar a alcalde, deberían evitar quedar como alcalde suplente, porque en 45 días más asumiría como alcalde suplente y tienen que renunciar 30 días antes de la elección, por tanto, alcanzarían a ser alcalde suplente por cuatro meses. La recomendación es que quién quede como alcalde suplente sea alguien que no pretenda la reelección como alcalde. Es evitar esa torpeza de que la ciudad quede nuevamente sin la figura política”, indicó Muñoz.

“SE NOS VIENE EL TRABAJO DE ORDENAR LA CASA”

Respecto a lo que se viene, la alcaldesa protocolar, Valentina Cáceres, indicó “ahora se nos viene un gran trabajo de ordenar la casa y seguir transmitiendo que acá no va a cambiar las cosas de un día para otro. Tenemos un déficit presupuestario cercano a los 18 mil millones de pesos, todavía no tenemos el cierre presupuestario del año 2023, como concejales en ejercicio se nos ha ocultado información y ahora en mi rol como alcaldesa protocolar me encuentro en una instancia de que todo sea como corresponde, en atención a los tiempos, a la legalidad, de la mano con mis colegas, seguir trabajando en conjunto, eso es lo que la ciudadanía requiere y necesita con la transparencia que nos caracteriza”.

Cáceres detalló que trabajo que se les viene es que “yo asumo la alcaldía protocolar por un plazo de 10 días, sin medidas administrativas y después de ese plazo como Consejo Municipal nos queda la decisión de tomar quién va a quedar como alcalde o alcaldesa subrogante, pero en ese periodo tenemos que ordenar, tenemos que llamar a los directores para conocer el estado, es decir, qué es qué programa y proyecto está barajando cada dirección. Nos queda saber en términos presupuestarios cómo nos encontramos. Tenemos la certeza de que el municipio no se encuentra en números rojos y eso también transmitirlo a la comunidad, pero dentro de la CORMUN hay un déficit presupuestario enorme que todavía no conocemos la cifra exacta”.

La alcaldesa protocolar reveló “Entendemos que hay cargos directivos que van a tener que dejar sus funciones, pero eso tiene que ser en un proceso de transición, donde ellos también nos dejen actas de entregas para conocer cómo dejan el municipio, pero esto tampoco se trata de cortar cabezas y hacerlo rápido, porque esto debe ser en orden, en tranquilidad y por sobre todo con planificación, que fue lo que mayormente le falta a esta administración”.

Consultada si realizarán una nueva presentación al TER, la concejala Valentina Cáceres indicó “tenemos dos caminos. Primero está el área penal, que este miércoles finalizó una de sus tantas etapas. Y por otra parte, emprendimos un área política, jurídica, en el Tribunal Electoral Regional, donde solicitamos la destitución del alcalde por notable abandono de deberes. Entiendo y creo que debe existir una correlación entre la decisión que tomó Fiscalía y la decisión que va a tener que tomar el TER en atención a nuestra solicitud, porque si bien nosotros trabajamos con Contraloría y Fiscalía, también trabajamos con el TER. Tomamos todas las instancias correspondientes porque teníamos la alerta suficiente y ahora nos queda ese camino también, pero con la tranquilidad que el alcalde se encuentra en prisión preventiva”.

Respecto a lo que se viene en cuanto al trabajo de los concejales, la concejala María del Carmen Orueta añadió que “lo que se está viendo, es el proceso de traspaso, con las actas correspondientes y además también saber la situación económica que están las corporaciones, porque esto también no es solamente la corporación de la CORMUN y la municipalidad, tenemos la corporación de deporte, innovación, entonces también tener claro la situación en que se encuentran todas las diferentes unidades que tiene la municipalidad ver también en qué proyectos están, cuáles son los avances, cuáles son los saldos de las cuentas, cuáles son los pasivos, porque claramente una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que debemos y ahí también tenemos que abocarnos en la gestión de los pasivos. Pero con la tranquilidad que lo que viene va a ser tomado en consideración con todos los concejales, creo que tenemos que ponernos de acuerdo los días y buscar, como sabemos, lo mejor para Rancagua”, finalizó.