“¿Quién es Emerson Avendaño? El perfil y las primeras palabras del nuevo alcalde de Rancagua”

Ajetreada jornada la de este jueves para Emerson Avendaño Llanca. De 33 años, administrador público de la Universidad de Concepción, padre de familia con una pequeña hija. Independiente pero simpatizante del Frente Amplio se autodefine como de centro izquierda. El aún concejal fue electo por sus pares como el alcalde suplente de Rancagua, quien deberá liderar el municipio más importante de la región hasta diciembre venidero por la presión preventiva que afecta a la autoridad titular, Juan Ramón Godoy.

Luego de la sesión donde fue la primera mayoría, Avendaño concurrió a los estudios de El Rancagüino TV para hablar sobre lo que viene para la ciudad y el municipio, considerando que -como dijo- hay que recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Emerson, lo primero es, usted lo dijo, ordenar la casa, ¿no?

Así es, es grande el desafío, el daño es… Ustedes lo han vivido, ustedes están acá en el centro, el daño es inmenso y esperamos recuperar la fe, la esperanza en la ciudadanía junto a mis colegas que trabajan en el equipo. Y tal como dijo, limpiar la casa, que eso es auditar cada una de las particiones que tenga entre el municipio.

Como concejo, ¿ustedes tienen claridad de lo que hay, de lo que está pasando?

Hemos tenido claridad y las denuncias las hemos plasmado en Contraloría y ellos han emitido documentos que no han podido graficar el daño que se ha realizado, pero así certeza absoluta no tenemos en estos minutos. La Cormun, que es una de las instituciones que más ha sido cuestionada por Contraloría y por el Ministerio Público, están en un proceso de auditoría, así que esperamos que esa auditoría pueda arrojar la información que necesitamos para hacer las correcciones pertinentes.

Emerson, usted obtuvo la mayoría absoluta del Concejo, con un apoyo sin duda significativo de sus pares.

Exactamente. Fueron ocho votos a mi elección, dos no, pero estoy seguro que voy a tener el apoyo de todos. Era lo que yo esperaba, era la disposición que siempre tuve de poder unificar, de poder crear un proyecto en común. Siempre estuvo mi voluntad de ser o de ceder o de apoyar en todo lo que se necesite porque como institución, como institución, Como autoridad electa de manera democrática necesitamos dar señales, yo creo que la señal de unión que hoy dio el Concejo Municipal fue una señal positiva hacia la comunidad y en lo personal lo agradezco mucho.

Usted que recorre la ciudad también ha visto y ha escuchado el clamor popular, ¿no? Me refiero justamente a tener las cosas claras de que la ciudad pueda recuperarse después de todo lo que ha vivido.

Sí. Son siete meses que van a ser intensos, no se pueden esperar muchos resultados como uno quisiera, pero vamos a poner todas las ganas en cumplir los mínimos, que es recuperar el centro de Rancagua, que es auditar todas las particiones, que es entregarle la casa lo más ordenada posible a la siguiente administración. Espero que la ciudadanía no se equivoque en quién va a elegir, que sea una persona que ha demostrado probidad, que sea una persona que ha demostrado honestidad, sinceridad, para no equivocarse como se equivocaron con el alcalde Juan Ramón Godoy.

En ese sentido, ¿usted llega hasta diciembre?

Hasta diciembre, sí. Yo creo que la tarea es tan titánica que no da para otras aspiraciones. Yo, en lo personal, mayores aspiraciones políticas de momento no tengo y quiero ser un hombre de palabra, así ha sido por lo menos hasta el minuto y voy a cumplir con mi palabra. Vamos a llegar hasta el 6 de diciembre, entiendo, y de ahí la vida dirá qué es lo que se va a hacer.

¿Aquí la labor debe ser conjunta entre todo el grupo de concejales?

Gran parte de la fiscalización se ha dado porque nos juntamos un grupo de concejales que cada uno manejaba a su frente, en la administración pública, Hugo igual, Valentina en lo que es la legalidad, Mari Carmen con los números, una máquina, entonces pudimos coaccionar la fuerza y se dio que al final pudimos realizar en conjunto una fiscalización que lamentablemente llevó hasta resultados. Yo espero que nunca más en Rancagua se vuelva a elegir un alcalde suplente, pero ser el único en su historia, no por un tema de ego, sino porque no debe pasar lo que pasó en el municipio de Rancagua. Nunca más.

¿Qué ocurrirá con los cargos de confianza de Juan Ramón Godoy y que se mantienen en el municipio?

Yo por lo menos le entregué la tranquilidad a los funcionarios que mayores modificaciones no iban a existir. El tiempo no da. Y es por eso que también pido que los funcionarios puedan seguir creyendo en esta institución y así como lo he indicado cada día, al esfuerzo de poder impulsar esta ciudad siga siendo así. De momento todo con mesura, todo con tranquilidad y obviamente yo voy a traer a gente que me inspire confianza, pero en la medida de lo posible y en lo justo y necesario. No va a ser como se entiende o se pretende cuando llega una nueva administración que intentan arrasar con todos los cargos. Acá son siete meses y no da para eso y aparte tampoco me gusta. Creo que todos los concejales me han transmitido que no sea un cambio como se pretende cuando son alcaldes de electos. Yo soy un alcalde que fue elegido por el Concejo Municipal, un alcalde suplente, y en esa situación es donde yo, por lo menos, me restrinjo en mis acciones.

Finalmente, Emerson, ¿qué mensaje le entrega a la ciudadanía?

Que vuelvan a creer en nosotros, que vuelvan a creer en las instituciones, que el municipio de Rancagua es la respuesta a muchas de sus necesidades, que podamos construir una ciudad en conjunto, vamos a poner todo nuestro empeño en poder cumplir las mínimas expectativas que puedan tener para que Rancagua vuelva a brillar en su gloria y majestad.

¿Quién es Emerson Avendaño?

El mismo alcalde suplente responde: Emerson Avendaño, 33 años, padre de familia, una hija, pareja, estudié mi básica acá en el Moisés Musa, después estudié en el Liceo Comercial de Portales, posterior a eso estudié en la Universidad de Concepción, Administración Pública y Ciencias Políticas. Gran parte de mis estudios posteriores, mis postítulos los he realizado también en la gestión pública. Un hombre que goza de tomar mucho mate y gozar de las cosas sencillas. Creo que… que me declaro quizás un hombre que no requiere mayores aspiraciones.