Nuevo instituto Teletón debería estar operativo a inicios de 2026.

Fotos Marco Lara

Alonso Araneda de los 9 meses que acude a la Teletón Santiago para realizar sus terapias, actualmente tiene diez años y asegura que lo que más le gusta hacer en sus terapias es ocupar la Locomat “porque me ayuda a practicar cómo debo caminar correctamente y me ayuda para seguir adelante para no seguir con los bastones”.

Su madre Johana está feliz con la construcción del nuevo centro Teletón para O’Higgins pues “esto conlleva que tenemos que trasladarnos muchas horas de viaje para poder llegar a las terapias y cumplir con los horarios. Entonces para nosotros esto es una esperanza, un gran sueño que teníamos hace mucho tiempo que ojalá se cumpliera y ahora ya estamos viendo que se está haciendo realidad, tenemos muchas ganas que empecemos a tratar al Alonso para que pueda seguir su tratamiento tal cual como lo hace en Santiago. Y así como muchas familias que viajan de las distintas zonas de la sexta región, puedan tener su lugar de terapia más cerca, porque nos favorece en lo económico. Le agradezco al gobierno regional por todo lo que nos están apoyando y a la Teletón por también incluir a los niños de todos lados”

Ella es una de las más de 1.200 familias que cada día se deben trasladar hasta Santiago por el avance de sus hijos al igual que Camila Nehring, mamá y cuidadora de Bruno y León, dos niños que se rehabilitan en Teletón Santiago “Es un alivio en el gran esfuerzo que cada familia hace en la rehabilitación de cada uno de los niños y jóvenes que pertenecen a Teletón. Gracias por dar realce a esta gran necesidad y entender que la Teletón es una herramienta fundamental en el día a día de nosotros como familia. Y al tener la accesibilidad y la cercanía de un instituto Teletón significa un gran progreso también como sociedad. Esta es la primera piedra, que sin duda significa una esperanza hacia un futuro mejor”.

“Gracias a todos los que han hecho esto posible. Gracias a todos los que han hecho de este día el comienzo de una mejor y nueva vida”, sumó Jaime Torres, ex minero de El Teniente y padre de un paciente de Teletón. Al igual que muchas familias, la vida de Jaime cambió en 2012, tras la llegada de su hijo David, quien nació con una discapacidad. Desde entonces viaja cada vez que es necesario a Santiago para que su hijo pueda acceder a los tratamientos de rehabilitación que entrega Teletón.

PRIMERA PIEDRA

Con la importancia insitu, este jueves en el terreno del Parque Comunal de Rancagua, donde se levantará el centro de rehabilitación número 15 de Teletón, se realizó la colocación de la primera piedra del que será el futuro nuevo Instituto Teletón de O’Higgins.

La ceremonia contó con la asistencia del Presidente Gabriel Boric; de autoridades regionales y familias de Teletón, y representantes de las organizaciones sociales, instituciones y empresas que hacen posible la obra solidaria que este 2024 cumple 46 años de historia.

Anuncios

En su visita a la zona, el Mandatario destacó “Esta primera piedra en O’Higgins le va a cambiar la vida a muchas familias, a 1.200 familias, pero, seguramente, vamos a tener muchos más diagnósticos y no solamente en tiempos de viaje, sino también en cercanía, en generación de comunidad. Hoy, para recibir la atención que requieren, como bien recordaban las familias aquí presentes y el gobernador, tienen que viajar al Maule o a Santiago”.

El presidente agregó “Es tremendamente importante el lugar donde se ubica esto. Lo decía el gobernador y lo decía Jaime, a tres cuadras del terminal de buses lo que, por lo tanto, va a permitir una mucha mejor conectividad y nos tenemos que preocupar que esas tres cuadras sean tres cuadras bien inclusivas”.

“Estos 4 mil metros cuadrados con sala de terapia, boxes de atenciones, gimnasio de rehabilitación, piscina, tecnología y múltiples atenciones son una gran noticia para O’Higgins, pero, además, tienen otra virtud que estas obras generan empleo, generan reactivación, generan demanda, después, de diferentes tipos de trabajo y eso le da mayor dinamismo a la región. Eso es una buena noticia para O’Higgins y para Chile”, remarcó el mandatario destacando que el proyecto significó una inversión de más de $10.200 millones financiados con recursos del Gobierno Regional dentro de la agenda de reactivación económica del gobierno.

Este instituto hoy se construye gracias al aporte de más de 12 mil millones de pesos por parte del Gobierno Regional de O’Higgins, los que fueron aprobados por unanimidad por el Consejo Regional.

“esta es obra que nos llena de orgullo, que contará con la mejor tecnología disponible para nuestros niños y niñas” dijo el gobernador regional Pablo Silva Amaya.

La autoridad regional detalló que, junto con la obra, la inversión regional contempla la adquisición de dos vehículos para trasladar a pacientes, los que se sumarán a los esfuerzos que realizarán los municipios de las otras 32 comunas de la región para acercar a los niños y jóvenes al centro “La instalación de la Teletón es una solución concreta para miles de niños y niñas de la región”, enfatizó.

En tanto, la Municipalidad de Rancagua cedió el terreno ubicado en el parque comunal el que, además, se encuentra estratégicamente en las cercanías del terminal de buses y la Ruta 5 sur. “De forma personal puedo decir que mi hermano y mi familia tuvo la dificultad de trasladarse a Santiago por la Teletón. Fuimos familia Teletón y sabemos todo el desgaste que existe por la familia, por lo tanto, va a ser algo súper significativo, no solamente para los rancagüinos y rancagüinas que necesitan de estos servicios, sino para toda la región. Es un punto innegable la conexión que tiene el centro Teletón, y tal como dijo el Presidente, que el camino desde el terminal hasta la Teletón fuera lo más fluido, el municipio se va a encargar con todas las herramientas que tenga a disposición para que así sea”, dijo el Alcalde de Rancagua, Emerson Avendaño.

Anuncios

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Teletón, Ademir Domic, remarcó la importancia de este hito “Hoy celebramos que ese sueño empieza a hacerse realidad gracias al compromiso del Gobierno Regional y la unanimidad de su consejo que han apoyado la aprobación de los fondos para la construcción e implementación de estas instalaciones. Tanto estas autoridades como los diversos organismos públicos que son parte de este proyecto, reflejan el compromiso de una amplia diversidad de personas que -en todo Chile- contribuyen a dar más oportunidades para los niños, niñas y jóvenes que recibimos en Teletón. Es en torno a esta causa que vemos que, cuando soñamos juntos, logramos avanzar en el anhelo de hacer un país mejor y una sociedad más inclusiva”, agregó.

EL CENTRO TELETÓN EN OHIGGINS

Este nuevo centro contará con 4.155 m2 construidos, incluyendo boxes de atención, sala de terapias inclusivas, sala de espera para las familias, biblioteca, cafetería y oficina de administración, además de estacionamientos en la planta subterránea. Y estará ubicado estratégicamente en las cercanías del terminal de buses.

Si bien este jueves se realizó la ceremonia de la primera piedra, las obras ya se encuentran en marcha y son ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas. Se espera que las obras concluyan durante el año 2025 y el futuro centro esté plenamente operativo a finales de ese año o a inicios de 2026.