La UDI apoyaría una candidatura de Eduardo Soto a alcalde de Rancagua.

En su doble rol, de presidente nacional de su partido la UDI y en el de senador por nuestra región conversamos con el senador Javier Macaya, en este sentido pocos fueron los temas de contingencia que tocamos con el parlamentario, solo conversamos de que espera desde la región para la cuenta pública presidencial pero la conversación fluyó naturalmente hacia la incertidumbre que actualmente hay sobre los nombres que la oposición dispondrá como candidatos en la mega elección que nuestro país tendrá en octubre, donde se elegirán a concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores.

En este sentido si bien se muestra optimista en la posibilidad de llegar a un acuerdo aún no hay nombres, solo señaló que eventualmente la UDI podría apoyar una candidatura de Eduardo Soto en una golpeada ciudad de Rancagua.

Tradicionalmente las cuentas públicas presidenciales eran los 21 de mayo, ahora el 1 de junio.

¿Usted cree o esperaría como Senado regional que haya alguna referencia a las regiones o a la región de O’Higgins en específico en esta cuenta pública presidencial, tomando en cuenta que las dos anteriores prácticamente O’Higgins no fue nombrado?

Por de pronto esperaríamos que haya alguna referencia de la región que representamos y esto más allá de las diferencias políticas con el gobierno. Uno siempre cuando hay cuentas públicas espera que presidentes ya sean afines o cuando uno es de oposición tenga alguna posibilidad de resaltar proyectos que son importantes. Estamos particularmente interesados en temas de conectividad porque creo que son los temas que Llevan más años postergados, la conexión de la carretera de la Fruta para salir al puerto de San Antonio, la doble vía entre San Fernando y Santa Cruz, lo que significa acá los ejes y las posibilidades de generar obras en las variantes entre Rancagua y Machalí, donde tenemos problemas de conectividad(…) Creemos que hay obras públicas significativas que deberían tener un poquito más de énfasis, desarrollo y recursos disponibles para eso.

Nos preocupa la sensación de inseguridad, hemos tenido la oportunidad de conocer la realidad de la dotación del Ministerio Público, de la dotación de Gendarmería, de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, cuatro instituciones que son muy relevantes para darle mayor importancia a lo que es la preocupación más relevante de los chilenos hoy día, que es la sensación de inseguridad. Tenemos el crimen organizado instalado en la región, tenemos situaciones de droga, de abandono de parte también del Estado en muchos lugares de la región que antes no conocíamos. En la Puerta Norte entra Mostazal, Granero, tenemos guetos bien complejos, en estas materias que tenemos que ser capaces de abordarlos con recursos, inteligencia y gestión.

SENSACION DE INSEGURIDAD

En esta región siempre hubo algún tipo de grado de criminalidad. Pero en general era una región tranquila, pero hemos visto secuestros, extorsiones, cosas que antes no se veían.

Tristemente es una realidad de la cual primero hay que reconocer. Si no la reconocemos no tenemos ninguna capacidad de hacerle frente. Pero además de hacerlo, de reconocerla, necesitamos tener una sola voz en eso. Y ahí el apoyo a las distintas entidades. Acá son los tres poderes del Estado los que están involucrados. El Legislativo en el último año ha tenido una labor bien fructífera en sacar adelante proyectos de ley en materia de seguridad. contra la voluntad muchas veces de la izquierda (…). Pero yo creo que los otros dos poderes están más al debe, y cuando digo los otros dos poderes, hablo del poder judicial, donde involucra el Ministerio Público también, la necesidad de tener una persecución penal adecuada, que no cierre las causas sin responsables, y también el poder ejecutivo con un mayor respaldo a las policías, a la PDI, a gendarmería, que son instituciones que cumplen un rol muy relevante también en los tiempos que corren.

Pero ahí estamos hablando de políticas a nivel nacional, pero a nivel local. ¿Qué es lo que se puede hacer también desde nuestra propia realidad?

A mí me da la impresión de que el reforzamiento de dotaciones de carabineros. Yo creo que esa es lejos la inyección a la vena más potente para avanzar.

¿Cómo se hace? Porque esa demanda de más carabineros no solo es de acá.

Son recursos es gestión, es tener la capacidad de visibilizar de que Un carabinero que está dirigiendo el tránsito, un carabinero que está perdido en la labor de persecución y tiene que ver con cómo está funcionando hoy día la institucionalidad de carabineros en la distribución del recurso humano. El propio Ministerio Público tiene en la región de O’Higgins el recurso humano más bajo en comparación al resto de Chile, o sea, desde el punto de vista de la cantidad de fiscales por habitante, la cantidad de gendarmes por población penitenciaria en los recintos carcelarios más importantes de la región de O’Higgins. O sea, son preocupaciones muy importantes, pero van, y muy bien que tú hagas la diferenciación, no a la macro respecto de políticas nacionales, sino que al detalle de que se requiere mayor dotación acá en la región de O’Higgins.

RANCAGUA HA TOCADO FONDO

También hemos visto últimamente bastante compleja la situación de la comuna de Rancagua. ¿Cómo ven esta situación con la prisión preventiva del alcalde y también de otros alcaldes que se han visto complicados?

Yo creo que la corrupción es el cáncer más complejo que tiene la política en los tiempos que corren. Sin lugar a dudas lo de Rancagua ha sido gravísimo, tan grave que tenemos al último alcalde electo por la ciudadanía tras la reja. Eso habla de que se topó piso, fondo, y yo espero un poco eso, a que se haya topado fondo, que por suerte, cierto, que se llegue a todas las sanciones que correspondan debido a la gravedad de los antecedentes que se han expuesto, pero que ese tocar fondo también signifique un pronto renacer, y hay una oportunidad de tener un pronto renacer. Este año 2024 tenemos elecciones en Rancagua. Yo creo que la diferencia que se marca hoy día, sobre todo cuando uno hace el contraste entre lo que es quienes gobernaban la ciudad, afinidad política con quienes gobiernan el país también, desde el punto de vista de la experiencia de gobierno, de… particularmente en el país, lo digo, de haber llegado a cargos sin la debida experiencia, habiendo casi pasado desde la universidad a cargos de mucha relevancia, con mucho manejo de recursos públicos. Hay ciertas situaciones que se pueden analogar también en el ejercicio del cargo de alcalde en la comuna de Rancagua, así que yo espero que así como en la vida , uno a veces toca a fondo, hay momentos de dificultad, Rancagua creo que ha tocado en la política al menos, el punto más bajo que podía haber tocado, y yo espero que tengamos la posibilidad de sacarlo adelante a partir del mes de octubre.

Una situación similar vivía hace un par de años San Fernando, donde todavía estamos a la espera del juicio de Luis Berwart

Sí, pero San Fernando tocó fondo hace un par de años. Yo creo que había un renacer con la gestión de Pablo Silva que hace que se pueda mirar el futuro con un poquito más de optimismo. Ya hay un alcalde instalado ahí que creo que generó un cambio de paradigma con todas las dificultades de una comuna que además, tenía una gestión municipal no solamente Luis Berwart, antes Juan Pablo Molina, con muchos problemas, con muchas dificultades, sobre todo en lo que es el área de educación. Y hoy día, bueno, yo tengo confianza en que con todas las dificultades, con todo ese hoyo de gestión previa que tenía Juan Pablo Molina en San Fernando, que he tenido Pablo Silva en la gestión de San Fernando, Pablo Silva, lo pueda sacar adelante. Yo de verdad, y de hecho confiamos tanto que le estamos dando nuestro respaldo para la reelección en San Fernando. Creemos que es la persona indicada para continuar al mando de los destinos de la comuna de la capital de Colchagua. y esperamos que la pueda sacar adelante como ya lo ha empezado a hacer.

San Fernando tocó fondo dos o tres años antes que Rancagua. Y Rancagua, además, a diferencia de San Fernando, a mí en esto nobleza obliga, más allá de diferencias que uno pueda tener en algún momento con el exalcalde, el anterior alcalde Eduardo Soto, yo no tengo ninguna duda de que él es probablemente el mejor alcalde que ha tenido Rancagua casi en toda su historia. A ese nivel lo pongo en términos de gestión. O sea, dio un paso importante en obras públicas, en la capacidad de haberle hecho frente a situaciones tan complejas como el terremoto, Y por lo tanto, a diferencia de lo que pasaba en San Fernando, Rancagua sí tenía un desempeño muy notable en distintas áreas de inversión pública que se perdieron. Y por eso es tan importante nombrar o tener a buenas autoridades electas para los cargos tan complejos como el de ejercer la primera autoridad de una comuna.

Entiendo que entonces la UDI podría apoyar una eventual candidatura de Eduardo Soto

Yo creo que sí, va a depender más de él que de nosotros yo en esto lo que importa en la comuna de Rancagua y en general todos los cargos tienen personas primero con las capacidades de gestión demostradas que no vengan a inventar, que no se sienten en un cargo por primera vez sin saber lo que tienen que hacer y yo creo que esa garantía Eduardo Soto por cierto la puede dar. Y lo segundo, que no solamente baste la gestión, sino que también tengan la posibilidad de recibir el apoyo popular. Estamos hablando de votos, estamos hablando de gente que tiene que someterse a una elección democrática y en el caso de él no tengo ninguna duda que esa empatía, esa cercanía, me ha tocado revisar por razones de mi trabajo distintas encuestas en la comuna de Rancagua y en la región. Y el caso de él es una persona que no tengo ninguna duda, que si se aspira a volver a representar a todos los rancaguinos en el sillón municipal, yo creo que lo conseguiría.

CANDIDATOS

¿Y cómo va a ser esa designación? Porque ya no hay primaria del sector para Rancagua y varias comunas, pero el plazo corre.

Corre. Y no queda tanto. No queda tanto, pero faltan como 80 días, más o menos 75 días por ahí, de acá al 29 de julio. A ver, lo primero es que antes era mucho más fácil, y a pesar de lo, comillas, fácil que era cuando había solamente dos partidos en la derecha, que era Renovación Nacional y la UDI, igual eran duras las peleas, y tú te acordarás de las peleas entre Renovación Nacional y la UDI, siempre fue una cuestión compleja. La mala noticia de eso es que hoy día es más complejo. Hoy día tú tienes, además de Renovación Nacional y la UDI en Chile Vamos, tienes a Evopoli , tienes a los Republicanos, tienes al Partido de la Gente, tienes a los Socialcristianos, tienes a los Demócratas, tienes a los Amarillos, al PDG, no sé si se me olvidó alguien, pero son 8 o 9 movimientos y partidos políticos de los que nos consideramos hoy día de oposición. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que yo veo que hay generosidad, por lo menos desde la UDI nosotros hemos estado empujando que estamos disponibles a bajar a todos nuestros candidatos que no sean competitivos. Por cierto, no cumplan con los estándares de prioridad, capacidad de gestión probada, eso es el desde, pero además hay que ganarse el apoyo popular en las elecciones. Y nosotros estamos dispuestos a medirlos a todos.

Pero si habrá primaria en Machali.

Quiero reconocer y destacar el gesto de los dos candidatos que van por nuestro partido en una comuna difícil como Machalí, ellos estuvieron dispuestos a ir a medirse a primaria y eso fue una excepción. En general no hay tantas primarias, hay más de 350 comunas en Chile y solamente hay primaria en 20. Eso demuestra que lo que hicieron Cristian Villegas y José Miguel Urrutia en Machalí es bien notable. Yo lo quiero destacar, felicitar, agradecer. Bueno, ya como pasaron las primarias, hoy día lo que podemos hacer, y ese es el ofrecimiento que hacemos desde la UDI, en todos los lugares donde tengamos dudas, dificultades para llegar al mejor nombre, hagamos una encuesta. un mecanismo que permita hecho por validado por los que les interese la encuesta, por cierto no puede ser una encuesta hecha solamente por la UDI solamente por Renovación Nacional, solamente por los Republicanos, una encuesta que permita llegar a un solo nombre, lo que está en juego hoy día en Chile es tan grave, tan complejo que tiene que ver con la gobernabilidad, llegar al 2026 pensando sobre todo en el próximo gobierno, que lleguemos con candidatos únicos para no regalar alcaldía a personas que lo están haciendo mal. Ni siquiera porque sean de izquierda, porque lo están haciendo mal.

Entonces, ¿da por hecho un acuerdo con Republicanos para llegar a candidatos únicos ?

Yo soy optimista, fíjate, creo que más allá de la retórica que muchas veces hay discusiones públicas de qué partido es más grande, cuál va a ser la manera de resolver ciertos conflictos. Se plantea yo tengo el mejor nombre, el del frente con legítimo interés dice tener el mejor nombre, bueno, midámoslo veamos cuál es el mejor nombre en un instrumento objetivo y yo estoy dispuesto a todos aquellos que en una discusión de esa naturaleza sean comillas derrotados en esa medición bajarlos, que no sean candidatos y dejarle el espacio a cualquier otro de oposición que vaya desde Demócratas hasta el partido Republicano para enfrentar con unidad el desafío que implica llegar con un solo candidato a enfrentar a la izquierda en el mes de octubre.

¿Y para concejales?

Eso es diferente, es distinto y hay competencia y eso está perfecto que lo haya porque en el fondo son muchos los candidatos y eso se rige por las reglas de un sistema proporcional. Por lo tanto, ahí nos parece que competencia tiene que haber donde esa competencia se ponga al servicio del candidato único del sector. Eso es lo que esperamos.

Pero hablamos competencia todos contra todos, es decir la UDI sola, RN sola,

Hoy día nosotros la negociación que hemos tenido con los distintos actores de la oposición ha sido que en concejales vamos con Evopoli. Tenemos una especie de subpacto. Así es, una especie de subpacto con Evópoli y en core iríamos solos.

Y para Gobernador Regional….

Yo creo que el experimento de las gobernaciones regionales ha tenido altos y bajos, luces y sombras. Es un experimento que está aún en desarrollo, un experimento que ha tenido indicadores o situaciones de corrupción muy complejas en todo Chile, de las cuales hasta el momento, y eso va a depender un poco de cómo siga fluyendo todo, pero hasta el momento la región de O’Higgins ha estado más ajena (….) nosotros esperamos que haya un nombre único de la oposición también para ese cargo que es tan importante, que no se ocupe como plataforma para que alguien lo tome pensando en que el próximo año va a ser candidato y que le entreguemos de vuelta o mantengamos al actual gobernador. Nosotros, por cierto, tenemos nuestras opciones desde la oposición. Esperamos tener todas las conversaciones que sean necesarias. Han surgido algunas interesantes alternativas, pero para no quemarlas antes de que entren a la cancha y todavía teniendo tiempo para tener esas conversaciones, vamos a guardarlas por un rato.

La tesis también para Gobernadores era a lo mejor competir pensando que hay segunda vuelta.

Pero yo creo que es un error eso. Yo creo que eso es un error porque a pesar de que es diferente, es verdad, es diferente a lo que pasa con los alcaldes donde no hay segunda vuelta y solamente gana el primero. A mí me da la impresión de que en la política no aprovechar todas las oportunidades para lograr derrotar a la izquierda, a personas que lo han hecho mal, que llegaron al poder de alguna manera engañando a la ciudadanía respecto a qué iban a hacer, me parece que la mejor opción es tratar de llegar con un candidato único. Eso lo estoy empujando desde el rol que tengo, que no solamente es ser senador de la región de O’Higgins, sino que también presidente nacional de la UDI.

Y nombres de la UDI entonces los va a guardar, porque hasta el momento solo Lenin Arroyo se le ve en campaña.

Yo tengo mucho cariño y respeto por Lenin, creo que es una persona que además ha hecho un trabajo extraordinario en terreno, en fiscalización, tengo máximo aprecio por ese trabajo, pero él es militante de otro partido de la oposición, por lo tanto no me corresponde emitir la opinión sobre por qué sí o por qué no. Por cierto, desde la UDI también vamos a levantar nombres que esperamos en las próximas semanas ponerlo a disposición de esta discusión, medirlo y llegar ojalá con un solo nombre a la papeleta final en el mes de octubre.