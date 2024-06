Valentina Cáceres: “Rancagua merece más”

Contenta estaba junto a su equipo la ya candidata del oficialismo por la alcaldía de Rancagua. Valentina Cáceres -en un contacto con El Rancagüino TV- entregó sus primeras impresiones, indicando lo siguiente: “agradecer a los vecinos y vecinas que decidieron una vez más confiar en la política, levantarse a votar con lluvia, con frío, con humedad. Darnos nuevamente la oportunidad de representar a Rancagua porque creemos que Rancagua merece más. que nos permitan llegar hasta octubre”.

Valentina además agradeció las llamadas que había recibido de los otros candidatos del sector que le señalaron ponerse a su disposición de cara a la elección de octubre.

Consultada sobre el desafío que significa esta victoria, holgada en los porcentajes, pero baja en la cantidad de votantes movilizados, la candidata señaló que “entendemos la baja participación, son elecciones que son voluntarias, estaba lloviendo, así que agradecemos de los poquitos que fueron a votar y claramente tenemos el desafío de convocar mucho a más en esta candidatura”.

Al mismo tiempo resaltó que la de ella es una candidatura independiente “creo que puede ser el reflejo del trabajo que hemos desarrollado en pos de una mayor probidad y transparencia, agradecer el voto de confianza de la gente y por permitirnos en un futuro ejecutar nuestro plan de trabajo que es serio, responsable y en definitiva se basa en ordenar la casa”.

UNA MUJER CANDIDATA

Junto con Valentina encontramos al consejero regional Germán Arenas quien quiso “Agradecer a toda la gente que fue a votar, y sobre todo, agradecer a la gente de nuestra querida ciudad de Rancagua, que tomó las tomó la convicción, quiere tomar el destino en sus manos y eligieron a la mejor candidata para que en octubre seamos capaces de duplicar, triplicar y quintuplicar fuerza para que podamos decir con toda la fuerza y energía que finalmente Valentina Cáceres es la gran lideresa de este proyecto colectivo”.

Por su parte la diputada Marcela Riquelme hizo un llamado a la unidad del sector. “El llamado a todos los que fueron candidatos para que estén apoyando a Valentina, estemos detrás todos de Valentina. En esta tarea que recién empieza, recién ahora empieza el camino a la alcaldía, un camino que probablemente está tapizado de distintos obstáculos. Sin embargo, el hecho de que tengamos una mujer que sea nuestra candidata y toda la expectativa de que pueda ser la primera alcaldesa elegida democráticamente, yo creo que es algo que nos alegra a todos del corazón”.

Al mismo tiempo la diputada reconoció que la participación fue baja “lo entendemos también dentro del contexto de las elecciones primarias. son poco difundidas…. no fueron tan bien tratados los vocales que tuvieron que participar, los recintos estaban helados, no tenían café, no tenían colación, absolutamente nada. Yo creo que ahí hace falta que podamos reforzar democráticamente nuestras instituciones desde el SERVEL para que la gente tenga un mayor incentivo también para participar en esta carga pública que es ser vocal de mesa”.